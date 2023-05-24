燙傷｜女子交有婦之夫被熱飲潑臉致二級燒傷

上周一（15日），一名31歲女子在旺角砵蘭街便利店內與人爭執，其間遭對方用灼熱液體淋潑臉部及肩膀，致二級燒傷。警方接報調查後於昨日（22日）在區內拘捕一名37歲女子，經調查相信事件涉及感情糾紛。消息稱，女事主近日結織一名有婦之夫，而被捕女子是該人妻的閨蜜。



事發於上周一中午約12點，一名31歲姓陳女子報案指，於旺角砵蘭街372一間7-Eleven便利店內與另一名女子爭執，其間被對方淋潑一杯熱飲，導致臉部及肩膀二級燒傷。旺角警區刑事部督察袁栢瑩指，經深入調查及翻查閉路電視後，警方於昨日（22日）在旺角區以「傷人」罪拘捕一名37歲姓張中國籍女子，她目前正被警方扣留調查。

袁栢瑩提醒，「傷人」屬嚴重刑事罪行，市民切勿以身試法。（黃偉民攝）

據指，事主陳女士近日結識一名有婦之夫，女疑犯則為該男子妻子的女性朋友，二人在便利店相遇，雙方一言不合，陳女士因而遭淋熱水受傷。袁栢瑩提醒，「傷人」屬嚴重刑事罪行，一經定罪，最高刑罰可判終身監禁，市民切勿以身試法。

燒燙傷的定義與分級

皮膚是保護人體的第一線器官，表皮能保護人體避免細菌入侵，燒傷或燙傷會造成皮膚的保護功能受損，甚至加速病菌繁殖，造成各種感染，但燙傷意外常發生，，若不幸遇上到底應如何處理傷口？

造成燒燙傷的因素很多，發生時可能不只有燒燙傷的感覺，患部周圍的細胞亦會壞死，造成嚴重的皮膚損傷。燒燙傷會摧毀皮膚的保護，所以除非傷勢輕微，若未經適當的醫療處置可能會引起嚴重併發症。依據組織損壞的嚴重程度，燒燙傷可分為以下分級：

一級，皮膚表面受傷，發紅但沒有結泡，多見於曬傷



二級，傷及皮膚第二層，會起泡丶流膿水、發紅、劇痛，有時 表皮會脫落



三級，傷及皮膚最上面二層及底層部分組織，皮膚可能發白或焦黑。如果神經線遭到破壞，傷勢雖然重但卻不覺得劇烈疼痛。



四級，這是最嚴重的灼傷，傷害不僅深入肌肉和骨骼，也可能傷到神經。四級灼傷後，患部會是堅硬、燒焦的，必須立即治療。



正確處理燙傷６大步驟

當您遭受燙傷時，以下是處理燙傷的正確步驟：

1. 立即淋上涼水



在遭受燙傷的第一時間，應立即將傷口放入冷水中，或者在流動水下用水沖洗傷口，以冷卻傷口並減少疼痛和減緩損傷的程度。需要注意的是，水溫不應太低，以免引起新的損傷。

2. 脫掉緊身衣物



如果您的燙傷部位被緊身衣物覆蓋，應該脫掉緊身衣物，以免燙傷部位繼續受到損傷。

3. 清洗傷口



在用冷水冷卻傷口後，用清水清洗傷口，以去除污垢和細菌。

4. 使用無菌敷料



在清洗傷口後，使用無菌敷料覆蓋傷口，以防止感染和進一步損傷。如果傷口很大或在關節處，應該使用較大的敷料。

5. 使用止痛藥



如果疼痛嚴重，可以使用止痛藥如布洛芬或阿司匹林等緩解疼痛。但是，不應該使用含有阿片類藥物的止痛藥，因為這些藥物可能會導致成癮和其他副作用。

6. 觀察傷口的情況



在使用敷料後，應該定期觀察傷口的情況，如果疼痛、紅腫、感染或出現水泡等症狀，應立即就醫治療，以避免進一步的併發症。

如果燙傷比較嚴重，例如嚴重的水泡或燒傷，應立即就醫。在等待醫療救援到來的期間，可以使用以上的處理方法緩解疼痛和減少傷害的程度。請記住，進行燙傷處理時應該小心謹慎，避免使用不恰當的方法，以免加劇損傷或引起感染。

５大常見謬誤你要知！

除了知道如何處理燙傷，坊間在處理燙傷時，經常會出現一些謬誤，這些謬誤可能會加劇損傷或導致感染。

若不想加重傷勢，就要留意以下５大常見燙傷處理謬誤：

1. 使用冰塊



使用冰塊直接接觸傷口可能會造成更多的損傷，因為這樣會導致更多的組織損傷和血管收縮，使得傷口處更難回復。應該使用涼水或液體輕輕浸泡傷口，以減少疼痛和減緩損傷的程度。

2. 使用牙膏或油脂



有些人認為使用牙膏或油脂可以減輕燙傷的疼痛，但這些物質可能會刺激傷口並導致感染。

3. 破開水泡



有些人認為破開水泡可以減輕疼痛和促進傷口癒合，但這樣會增加感染風險，因為打開水泡會破壞皮膚的保護層，使細菌進入傷口。水泡通常會在幾天內自然消失。

4. 沒有保護傷口



在治療燙傷時，應該使用乾淨的敷料保護傷口，以防止感染。如果敷料變得濕潤或骯髒，應及時更換。

5. 未及時往醫院就醫



很多人都認為燙傷只是小事，不願意為此到醫院就診，但其實燙傷可大可小，如果燙傷嚴重，例如覆蓋範圍廣泛、深度較深或疼痛嚴重，就應該立即就醫。不去醫院就醫可能會導致感染、嚴重的疼痛和其他併發症。