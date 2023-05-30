兒童疫苗接種｜小朋友幾時可以接種疫苗？一文看清幾時去打針

每一個小朋友都是父母的心頭肉，幼兒的健康，自然是父母眼中一大要事，尤其是新觀疫情剛過，子女剛剛脫下口罩，很容易就會感染嚴重傳染病。要預防各種傳染病，最好的方法就是接種疫苗，衛生署提供的免費疫苗注射計劃，由初生、幾個月大至五歲的孩子，均可在衞生署轄下各母嬰健康院接受免疫接種，而小學兒童則由衞生署注射員到學校提供服務。但每種疫苗接種的時間表均不同，其實都幾考父母記性，因此我們就詳細列出不同年紀應接種的疫苗，供各位父母儲起方便查看。



衛生署衛生防護中心日前公布，本年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」已於去年10月6日展開，計劃會為6個月至未滿12歲合資格兒童提供資助或免費季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種。

除了以上疫苗，父母也可透過「兒童免疫接種計劃」讓合資格幼童可免費接種可有助預防嚴重病症的疫苗注射。

免疫接種將疫苗以注射或口服方法注入兒童體內，身體會產生抗體抵抗疾病入侵。（yugen / unsplash）

初生嬰兒、未滿兩歲小孩和小學生分別要接種哪些疫苗？

衞生署衞生防護中心轄下的「疫苗可預防疾病科學委員會」提出不同年齡的兒童應接種的疫苗的建議。

▼▼▼兒童免疫接種計劃時間表（按圖看清👇👇👇） ▼▼▼：

*2018年7月1日或以後出生的兒童會於18個月大在母嬰健康院接種麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗。2013年1月1日至2018年6月30日出生的兒童會於小學一年級接種麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗。



*由2019/20學年起，合資格的女學童會於小學五年級接種「九價人類乳頭瘤病毒疫苗 – 第一次」，並於下一學年(小六)接種第二次。



當然，並非所有兒童適宜接受免疫接種。衛生署提醒家長，若子女發燒，應在痊癒後才接種疫苗，而在一般情況下，如子女有輕微不適，例如流鼻水，但其他表現如吃、玩、休息和大便習慣都是正常，均可接受免疫接種。另外，接種前也可先諮詢醫生，並將身體狀況告知相關人員。

如有以下情況，或不適宜接受免疫接種，應先請教醫護人員：

1. 任何免疫力減退的情況，（例如：先天免疫力失調‧ 患上白血病、腫瘤）及需要長期服藥或治療，（例如正接受電療、化療或服用類固醇等）



2. 上次接種疫苗後有任何嚴重反應



3. 對某些抗生素或其他物質曾有嚴重的過敏反應



4. 經由醫生診斷後認為不適宜接種疫苗的情況



接種疫苗的副作用大嗎？

兒童在接種疫苗後一般的反應都很輕微，例如表現煩躁、輕微發燒及注射部位有輕微紅腫或疼痛。家長可以讓兒童服食退燒、止痛藥物（切勿服用阿斯匹靈），亦可以凍毛巾敷注射部位來減輕痛楚。若不適反應持續或趨嚴重，例如煩躁現象持續24小時以上、發燒體溫高達40°C（104°F）或以上、注射部位的紅腫疼痛情況在24小時後仍沒有減退或反而有增加現象等，便應請教醫生。

另外，因為接種一些疫苗後產生的免疫能力會慢慢減弱，所以衛生署建議，必須在一段時間之後再接種該疫苗的加強劑，使身體能保持免疫能力，因此家長千萬別錯過任何一劑疫苗。

現時亦有私家診所或醫院提供「五合一疫苗」(可預防白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺、乙型流感嗜血桿菌)和「六合一疫苗」(可預防白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺、乙型流感嗜血桿菌和乙型肝炎)供父母選擇。父母若對兒童疫苗有疑問，可向家庭醫生或醫護專業人士查詢。

溫馨提示：



「兒童免疫接種計劃」並不包括季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種。若家長想為子女注射計劃以外的疫苗（如輪狀病毒疫苗、甲型肝炎及日本腦炎等），可前往個別私家診所或醫院，詳情可諮詢醫生。



如果子女為初生至五歲，家長可攜同子女到衞生署轄下各母嬰健康院接受免疫接種。至於小學學童，衞生署會派注射員到子女就讀的小學，提供免疫接種服務。



（資料來源：衛生署）