二十四節氣｜芒種濕熱易生困倦 3款湯水祛濕開胃健脾

周二將迎來二十四節氣中的芒種，這亦代表我們已慢慢步入梅雨季節，屆時雨量將會增多，空氣濕度逐漸增大，中醫認為這個時期易人體易被濕邪入侵，導致氣血運行不暢，易引起身體困重、肌肉關節痠痛。為了順利度過仲夏，平日生活上習慣可以如何應對？又有什麼湯水能幫助祛濕開胃健脾？



芒種養生４大原則

芒種是大麥、小麥等有芒的農作物成熟的日子，也意味著仲夏正式開始。（圖片：lohas.acsite）

1. 飲食原則



芒種節氣為夏季的中旬，人體易出現口渴、汗多等症狀。中醫認為口渴、汗多是因為人體陽氣旺盛，氣血運行旺盛，排汗功能增強，導致體內水分流失較快。此時，應避免飲食過於燥熱刺激，以免妨礙陰液的生成。因此，宜多食用清淡、滋潤、涼性的食物，如綠豆、苦瓜、黃瓜等，以滋潤口腔、解渴生津，調節體內陰陽平衡。

2. 衛生原則



芒種時節濕度逐漸增加，容易滋生細菌，導致感染疾病。中醫認為，濕邪為病的發生與濕氣有關，芒種時節濕氣容易滯留在人體表面，天熱多汗容易導致濕熱病變，如濕熱病、濕疹及汗疹等。因此，應該注意個人衛生，衣服要勤於洗換，避免長時間悶熱。

3. 睡眠原則



芒種時節陽氣旺盛，應該抓住「養陽」機會，順應夜短晝長的季節特徵，適度的提早起床時間，惟夏天白晝較長，夜間睡眠容易受到影響，這時候適當的午睡對身體有很大的好處。午睡時間一般以20分鐘為宜。當然「打工仔」未必有時間午睡，其實閉目養神約半小時亦可。

4. 運動原則



芒種時期人體的氣血運行相對旺盛，但也容易因陽氣過盛而導致身體疲勞、精神不振等症狀。適當運動能有助於調節陰陽平衡、增強體質，並有利陽氣得以宣發。但要留意運動應在早晚氣溫較低、陰涼的時段進行，避免在炎熱的時段進行激烈運動，以免影響身體健康。另外，運動時要注意補充水分，以免脫水導致身體不適。

芒種悶熱無胃口 ３款湯水能祛濕開胃健脾

芒種時期天氣濕熱，濕氣容易影響人們的胃口，尤其在芒種這樣的濕熱季節更加明顯。濕氣容易引起胃部不適、食慾不振、口渴等症狀，甚至可能引起腹瀉、噁心等消化系統的問題。

以下是３款具祛濕開胃健脾功效的湯水：

1. 四神湯

用料：

-茯苓20 克

-芡實20 克

-蓮子40 克

-山藥20 克

-薏仁40 克

-瘦肉片半斤

-鹽適量

-米酒適量



做法：

1. 薏仁、芡實、蓮子先浸泡約半小時

2. 瘦肉片燙熟備用

3. 將茯苓、芡實、山藥、薏仁、蓮子放入水中，加米酒燉煮 1 個小時。起鍋前10 分鐘放進瘦肉再滾過、加適量的鹽調味。



功效：

四神湯中的當歸和白芍能夠活血化瘀，促進血液循環，有助於祛濕。川芎則能夠疏通氣血，使氣血暢通，有助於開胃。熟地黃則能夠益氣養血，有助於健脾。



2. 赤小豆粉葛扁豆瘦肉湯

用料：

- 粉葛 30 克

- 赤小豆 30 克

- 扁豆 30 克

- 瘦肉 100 克

- 枸杞 10 克

- 薑片 3 片



做法：

1. 將粉葛、赤小豆、扁豆和瘦肉洗淨後泡水備用。

2. 取一個鍋子，加入適量的水，然後加入瘦肉和薑片，用大火煮開後撇去浮沫。

3. 加入粉葛、赤小豆、扁豆和枸杞，轉小火煮約 1.5 小時。

4. 加鹽調味即可。



功效：

粉葛和赤小豆都具有潤燥功效，可以幫助調理身體的陰液，有助身體補充水份。扁豆和瘦肉都可以健脾消腫，有助於改善脾胃不好的症狀。另外，赤小豆亦有清熱解毒的功效，可以幫助身體排毒，避免生病。



3. 苦瓜排骨湯

用料：

- 苦瓜 1 條

- 排骨 500 克

- 生薑 3 片

- 水 2000 毫升



做法：

1. 排骨洗淨後切塊，用滾水焯水去血水，撇去浮沫後洗淨。

2. 苦瓜洗淨後去皮切片，生薑切片備用。

3. 燒熱湯鍋，加入清水，加入排骨、苦瓜、生薑，用大火煮開後轉小火燉煮 2 小時，加鹽調味即可。



功效：

此湯水可以清熱解毒、祛濕開胃，對於濕疹、痰喘、消化不良等症狀有一定的緩解作用。



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