食物過敏｜ 日本研發出無致敏原雞蛋 食蛋９大好處逐樣睇！

雞蛋，營養豐富，煮法多變，是不少人喜歡的食材。然而，曾有外國研究指，全球約有一成人遭受食物過敏的困擾，而雞蛋就是其中一種最常見的致敏原，多年以來，一直有科學家致力研究如何克服食物過敏的問題。近日，就有日本研究指，透過改變母雞的基因，能有效剔除雞蛋中的致敏蛋白，從而生產無過敏原雞蛋！



雞蛋過敏好發於兒童

當身體對異物產生負面或異常反應時，就會發生過敏。雞蛋過敏通常會出現在兒童身上，而雞蛋內的蛋白卵類粘蛋白（OVM）是導致雞蛋過敏出現的主要原因。

雞蛋過敏症狀如下：

1. 皮膚症狀



皮膚紅腫、瘙癢、濕疹、蕁麻疹等。

2. 消化系統症狀



噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等。

3. 呼吸系統症狀



喘鳴、哮喘、流鼻涕、打噴嚏等。

4. 眼睛症狀



眼睛發紅、流淚、眼睛癢等。

對雞蛋過敏的人應盡量避免食用雞蛋，但這並不容易。因為許多產品都含有雞蛋，若一不小心誤服含有雞蛋成份的產品，就會引發過敏反應。然而，這種狀況可能因為一個研究結果而逆轉！

日本團隊研發出無過敏原雞蛋

廣島大學的科學家使用基因組編輯工俱生產出 OVM 基因剔除的雞。（圖片來源：食品毒理學期刊《FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY》）

據外媒報導，日本廣島大學生命綜合科學研究生院的研究團隊近日發表研究結果指，通過利用基因組編輯技術，能生產了一種不含致敏原OVM的雞蛋，因此即使是對蛋白過敏的人士亦可以放心食用。

為了開發 OVM 基因剔除雞蛋，研究人員需要檢測並消除蛋清中的卵類粘蛋白。研究團隊利用名為「類轉錄活化因子核酸酶 (TALENs)」的物質切割並改變 DNA。 研究人員去除了兩種品種的雞隻的卵類粘蛋白基因。研究人員發現，經過基因改造的母雞產下的卵沒有卵類粘蛋白或卵類粘蛋白突變。

研究作者、日本廣島大學生命綜合科學研究生院助理教授江崎亮中解釋道，「研究結果表明了安全性評估的重要性，並揭示了這種 OVM 基因剔除雞產下的雞蛋解決了食品和疫苗中的過敏問題。 」江崎教授又指，下一階段會進行額外的免疫學和臨床研究，以確定 OVM 基因剔除卵的安全性。現時，研究人員已經確定，OVM 基因剔除雞蛋比標準雞蛋更不易過敏，即便是雞蛋過敏患者亦可以安全地食用已完全煮熟的食品。未來將繼續對抗過敏雞蛋的實際應用進行進一步研究。

▼ ▼ ▼食蛋的９大益處（按圖睇清） ▼ ▼ ▼ ：

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食蛋對身體十分有益，不只有助增強眼睛健康，還可降心臟病和中風的風險：

1）營養豐富



蛋含豐富營養，一隻大的白煮蛋就含以下營養：

• 維他命A：每日建議攝取量6%

• 葉酸：每日建議攝取量5%

• 維他命B5：每日建議攝取量7%

• 維他命B12：每日建議攝取量9%

• 維他命B2：每日建議攝取量15%

• 磷（Phosphorus）：每日建議攝取量9%

• 硒：每日建議攝取量22%

奧米加3蛋營養價值較高，尤其是奧米加3脂肪、維他命A和維他命E。（Unsplash/ Laize de Souza）

另外，蛋也含充足的維他命D、維他命E、維他命K、維他命B6、鈣和鋅。而大約含77卡路里、6克蛋白質和5克健康的脂肪。

如你選購奧米加3蛋，或是「放養」蛋（pastured eggs），營養價值就更高了，尤其是奧米加3脂肪酸、維他命A和維他命E含量。

2）有助減肥



食蛋富飽足感，同時也含大量蛋白質，是飽食指數（satiety index）高的食物之一，進食後，有助減低之後的卡路里攝取量。

曾有研究找了30位過重的女性，要求她們早餐食蛋，以取代食貝果（bagels）。結果成功增加她們的飽足感，並有助她們在接下來的36小時內，減低卡路里攝取量。

另一項2008年研究則發現，早餐以蛋取代貝果，在8星期內，可有助大幅減輕體重。

3）改善記憶衰退



蛋含充足膽鹼，一整隻蛋就已含超過100毫克的膽鹼。根據《BBC》報道指，多項研究認為，補充膽鹼或許能夠對抗阿爾茨海默病。對改善記憶衰退有重要作用。

日常除了要多攝取蛋白質、鈣質及維他命外，也要攝取膽鹼。膽鹼有助製造細胞膜（cell membranes），並幫助神經細胞傳遞信息。

4）助減低患心臟病風險



壞膽固醇（LDL）會增加患心臟病的風險。那麼食蛋攝取了膽固醇會增加患心臟病的風險嗎？

結果正正相反，刊登在《Heart》的研究發現，每日平均食少於一隻蛋的人，相比完全不食蛋的人，患心臟病的風險低11%，死於心臟病的風險也降18%。

食蛋有助減低患心臟病風險。（Unsplash/ Artem Beliaikin）

5）改善眼睛健康



老化令人困擾的其中一個問題，便是視力退化。不過，攝取充足的葉黃素（Lutein）及玉米黃素（Zeaxanthin），都可有助減低患上白內障和黃斑病變的風險；而蛋黃正正就含有大量葉黃素和玉米黃素。

1999年曾有研究發現，在受控的實驗下，每日食1.3個蛋黃，為期4.5星期，血液中的葉黃素增加28至50%，而玉米黃素更增加114至142%。

加上，蛋含大量維他命A。而維他命A不足則是造成失明的最常見原因。因此食蛋可有助你維持眼睛健康。

6）含大量優質蛋白



攝取充足的蛋白質，對不同組織和肌肉都十分重要。而蛋就可提供充足的蛋白質，一隻大的雞蛋，就含6克蛋白質。另外，蛋還含有全部合比例必需胺基酸，因此身體可充分利用當中所含的蛋白質。而攝取充足的蛋白質，有助減肥、增加肌肉量、降血壓，並有助骨質健康。

蛋白質不足會出現什麼症狀？（按圖）：

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7）或減低中風風險



雞蛋因為含膽固醇，而被污名化了很多年，食蛋真的對健康有害嗎？

《TIME》報道指出，刊登在《Heart》的研究發現，每日食蛋的人，患出血性中風（bleeding-related stroke）的風險降26%，而患阻塞性中風（clot-based stroke）的風險則降10%。

雖然食蛋能否減低中風風險，仍有爭議性，但愈來愈多研究指出，食蛋並不會增加中風風險。

8）降三酸甘油酯



不是所有蛋含的營養水平都是一樣的，不同的飼養方式都會影響雞蛋的營養。例如，「放養」或是被餵食添加了奧米加3飼料雞，生的雞蛋就會含更多的奧米加3脂肪酸。

進食含奧米加3蛋，對降三酸甘油酯十分有效。（Unsplash/ louishansel）

而奧米加3脂肪酸，有助降低血液中的三酸甘油酯，也是心臟病的風險因素之一。2007年研究發現，進食含奧米加3蛋，對降三酸甘油酯十分有效。1993年曾有實驗發現，每星期進食5隻奧米加3蛋，為期3星期，三酸甘油酯降低了16%至18%。

9）增加好膽固醇（HDL）



好膽固醇，也即是高密度脂蛋白（High-density lipoprotein，HDL）。食蛋就有助你增加好膽固醇。1994年曾有研究發現，每日食2隻蛋，為期6星期，好膽固醇水平就增加了10%。

食蛋就有助增加好膽固醇。（Unsplash/ Louis Hansel）

2000年研究指出，擁有更多好膽固醇的人，患心臟病、中風和出現其他健康問題的風險，都會更低。