眼睛｜將軍澳清潔工遭漂白水濺眼 化學物入眼急救處理這樣做

化學物入眼可大可小！今早（８日）約9時，將軍澳尚德邨就有一名男清潔工於垃圾站工作時，因不慎被漂白水濺到，感到刺痛不適並報警求助。救援人員接報到場，將該名68歲姓吳事主送往將軍澳醫院治理，事主送院時閉上雙眼。



事主雙眼不慎被漂白水濺到，感到刺痛不適，送院時閉上雙眼。（黃詠芝攝）

事主在垃圾房工時，雙眼不慎被漂白水濺到。（黃詠芝攝）

一名男清潔工於尚禮樓外垃圾站工作時，雙眼不慎被漂白水濺到。（黃詠芝攝）

鹼燒傷比酸燒傷更嚴重？

化學物迎面侵襲時，眼瞼會迅速閉合以保護眼球免受傷害。即便如此，刺激性或有害化學物質仍有可能會落在眼睛表面上，導致化學燒傷。

強酸強鹼是導致眼部燒傷的最危險化學物質，而其中又以鹼燒傷比酸燒傷更嚴重，因為鹼性物質可以在眼睛表面形成皂化反應，產生皂化劑，這些皂化劑可以破壞眼睛組織並造成更嚴重的損傷。鹼性物質包括鹼液，最常見於石灰產品、混凝土、石膏和砂漿、烤箱和下水道清潔劑、洗碗機用洗滌劑和肥料。化學燒傷通常由液態物體潑濺入眼所致，但亦可能因粉末狀物吹入眼而引起。

眼角膜嚴重化學燒傷，可導致瘢痕、眼睛穿孔、感染和失明。眼睛化學燒傷會造成劇烈的痛楚，傷者很有可能會因劇烈疼而始終閉上眼睛，惟合上眼瞼會延長化學物質與眼睛的接觸，或因此加重損害。

無論是沾到的是酸性還是鹼性物質，傷者都應當盡快地清洗眼睛。但是，針對鹼性物質，通常需要更長時間的清洗來中和化學物質。如果發生化學物質不慎進入眼睛的情況，應立即清洗眼睛，並尋求醫療協助。若無法立即就醫，可以在清洗的過程中使用中性的緩衝溶液來中和化學物質，例如生理鹽水或者是市面上特別販售的眼部清洗溶液等。

５步處理化學物入眼（按圖睇清）

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1. 立即用乾淨的水噴灑受影響的眼睛，盡量用流動的水沖洗約15-20分鐘，以將眼睛充分沖洗清潔。如果是幼兒，讓其躺在浴缸里或靠在水槽上，效果可能會更好。將一股輕柔的水流對准其前額沖洗受污染的眼睛，或者對準鼻樑沖洗雙眼。



2. 在沖洗的過程中，保持受污染的眼睛處於睜開狀態，以便水可以沖走眼睛上的殘餘化學物。



3. 如果佩戴隱形眼鏡，應立即取下，以防止化學物質滲透到眼睛下方的隱形眼鏡中。



4. 如果症狀仍然存在，應立即尋求醫療協助，並告知醫生有關化學物質的種類和接觸時間。



5. 在等待醫療協助的過程中，可以用清水沖洗眼睛，以繼續清洗化學物質。



常見４大謬誤 注意千萬別做這些！

在處理化學物質不慎進入眼睛時，以下是一些常犯的謬誤：

1. 使用錯誤的物質來清洗眼睛



使用含有酒精的產品可能會進一步刺激眼睛，加劇損傷。因此，在清洗眼睛時，應該使用中性的清洗劑，例如生理鹽水或市面銷售的眼部清洗溶液。

2. 倒入更多的化學物



許多人會認為倒入更多的化學物質可以中和已經進入眼睛的化學物質，但這樣做只會加劇損傷。因此，在清洗眼睛時，應該立即使用足夠的中和劑和水。

3. 揉眼睛



摩擦眼睛可能會進一步損傷眼睛的表面組織，增加損傷的程度。因此，應該避免摩擦眼睛，而是輕輕地沖洗眼睛。

4. 繼續工作或活動



在發生化學物質進入眼睛的情況下，應立即停止工作或活動，以避免進一步的損傷。