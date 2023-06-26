頭痛｜一吃冰點就頭痛？小心「雪糕頭痛症」！簡單４點即可預防

夏季高溫持續，根據天文台的九天天氣預報，未來九日平均最低氣溫仍有27度，最高更可達32度。在此炎熱的天氣下，不少人都會選擇食雪糕、雪條來消暑降溫。但相信不少人都試過，在享受冰點的時候，無故出現頭痛，其實這就是「雪糕頭痛」。近日台灣就有一名女子，因為食雪糕時太急，導致引發劇烈頭痛，讓她痛到抱頭蹲在地上，差點哭出來。



未來九日平均最低氣溫仍有27度，最高更可達32度。（圖片來源：香港天文台網站截圖）

據台媒報道，這位23歲的女患者原本已有偏頭痛問題，但由於發生次數不太頻繁，且經藥物控制後成效頗佳，因此從未就醫。但近日到海邊遊玩時，天氣太熱而買了冰水消暑，豈料，在灌下一大口後，突然一陣劇痛從額頭襲來，女子形容就像腦袋被鑽孔一樣，劇痛令她馬上雙手抱頭蹲在地上，幸好劇痛並沒有持續很久。

可是，同樣的事情並不只發生了一次，在當日晚上，她又買了一支雪糕，然而，在第一口咬在雪糕的瞬間她就後悔了，與白天海邊同樣的劇烈疼痛又再度發生，這次痛楚亦同樣很快就消退。

後來女子便前往就醫，她的主治醫生、安南醫院神經內科醫師杜宜憲指，女子這種狀況其實就是「雪糕頭痛（ice cream headache）」。

什麼是雪糕頭痛？

雪糕頭痛，又稱大腦凍結或冷刺激頭痛，通常發生在享用冰冷的食物、飲料後，其疼痛感非常迅速，但會在短時間內消失。

偏頭痛患者更易出現？

曾有研究發現，雪糕頭痛較常出現在偏頭痛患者身上，約40%至93%的偏頭痛患者曾經歷過雪糕頭痛。杜醫生解釋，這種頭痛的原因主要和血管相關，當冰冷的食物或飲料接觸口腔時，會導致上顎或咽後壁的血管瞬間收縮和擴張，進而活化血管壁上的痛覺感受器，連帶引發疼痛。

不過，冰淇淋頭痛通常不超過30秒，唯有食用冰淇淋或飲用冰飲時，如果飲食過快會促使刺激更強烈，可能因此導致更嚴重的頭痛。

如何分辨雪糕頭痛與其他頭痛？

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區分雪糕頭痛和其他頭痛可以參考以下幾點：

1. 時間長度



雪糕頭痛通常很短暫，只持續幾秒到幾分鐘的時間，而其他類型的頭痛可能會持續更長的時間。

2. 患病頻率



如果您經常在吃冰冷的食物或飲料後出現頭痛，那麼很可能是雪糕頭痛。如果您經常出現頭痛，而且不一定是在吃冰冷的食物或飲料後，那麼很可能是其他類型的頭痛。

3. 症狀



雪糕頭痛通常是一種刺痛感或刺痛感，而其他類型的頭痛可能有不同的症狀，例如頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等。

4. 頭痛的位置



雪糕頭痛通常在額頭和太陽穴附近，而其他類型的頭痛可能在頭部的其他位置。

簡單４點有效預防雪糕頭痛！

為了預防雪糕頭痛，您可以遵循以下幾點建議：

1. 慢慢吃：不要急著吃冰冷的食物或飲料，應該慢慢品嘗，以避免誘發頭痛。



2. 溫和的溫度：如果您容易出現雪糕頭痛，您可以選擇稍微溫和一些的食物或飲料，例如稍微融化一些的冰淇淋。



3. 避免過度進食：過度進食冰冷的食物或飲料可能會增加頭痛的風險，因此應該避免過度飲食。



4. 避免其他誘因：除了食物和飲料以外，一些其他的誘因也可能引起頭痛，例如寒冷的天氣、強風、高海拔等。因此，在這些情況下，您也應該注意預防頭痛的發生。



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