Oz病毒｜全球首宗病例 日本７旬婦人遭蜱蟲叮咬後感染病逝

蜱蟲的遍佈全球，有些品種會侵襲人類吸取血液，在過程中更會將體內細菌感染到人體，嚴重會導致死亡。近日，就有一名日本女子懷疑因被蜱蟲叮咬後，感染Oz病毒，引致心肌炎死亡。到底什麼是Oz病毒？要預防又可以點做？



據厚生勞動省和茨城縣23日發布消息稱，茨城縣一名70多歲的女子懷疑因被蜱蟲叮咬後感染Oz病毒死亡，國家傳染病研究所（NIID）等機構的報告，該婦女去年夏天因發燒和不適等症狀入院治療。就醫時意識仍然清醒，但其後出現39度高燒、血小板減少等症狀，經診斷懷疑患有肺炎，需住院治療。在入院第20天，女子出現意識障礙和多發性腦梗塞症狀，並在6天后死亡。

該女子在住院時發現大腿根部曾被蜱蟲叮咬，死後屍檢時檢測出Oz病毒基因，同時在心肌細胞發現Oz病毒的蹤影，因而判斷婦人是感染Oz病毒死亡。

厚勞省宣傳注意蜱蟲及野外蚊蟲叮蛟的海報（👇👇👇按圖睇清）：

什麼是Oz病毒？

Oz病毒（圖片來源：國立傳染病研究所）

Oz病毒是一種RNA病毒，屬於正粘病毒科托戈託病毒屬。托高土病毒屬下有多個成員，其中以THOV和DHOV為代表，兩者均可經蜱蟲叮咬傳染。雖然曾有報道指Oz病毒可以感染野生動物和人類，但在此之前未曾發現有人類因感染該病毒導致人類患病或死亡的案例。

據日本國立傳染病研究所稱，Oz病毒於 2018 年日本首次從愛媛縣的一隻龜形花蜱被發現。這種蜱蟲廣泛圍分布在日本各個地區，在日本獼猴、日本野豬、梅花鹿等動物身上都曾被發現感染。曾有研究機構在山口縣進行的獵人血液檢查時，發現兩人出現了Oz病毒抗體反應，這意味著這兩人都曾感染過Oz病毒，只是兩人未有出現嚴重症狀，即使感染了亦不自知。

蜱蟲叮咬可以引致嚴重疾病

蜱蟲叮咬可以引起多種傳染病和疾病。以下是一些蜱蟲叮咬可能引起的嚴重疾病：

1. 萊姆病（Lyme disease）



萊姆病是由蜱傳播的一種感染性疾病，是由螺旋體屬細菌（Borrelia burgdorferi）引起的。萊姆病最常見的症狀是皮膚紅斑，但也可能引起發燒、頭痛、肌肉痛、疲勞、關節疼痛等症狀，有時還會影響神經系統和心臟。

蜱是萊姆病的傳播媒介，蜱通常在樹林、灌木叢和高草叢等潮濕的環境中活動，當蜱咬到人時，可能會在皮膚上停留數小時或數天，並傳播螺旋體細菌。如果未及早治療，病情可能會進展到神經系統、心臟和關節等器官，可能會對患者造成長期的不良影響。

2. 蜱傳腦炎（Tick-borne encephalitis）



蜱傳腦炎（Tick-borne encephalitis）是一種由蜱蟲傳播的病毒性感染疾病，主要在歐洲和亞洲地區流行。蜱傳腦炎病毒屬於黃病毒科（Flaviviridae），屬於單股正鏈RNA病毒。

蜱傳腦炎病毒可以透過蜱蟲的咬傷傳播給人類。病毒進入人體後，可能會引起發燒、頭痛、嘔吐、肌肉疼痛和疲勞等症狀。嚴重病例可能會發展成腦炎、腦膜炎和中樞神經系統病變，甚至可能導致永久的神經系統損傷和殘疾。老年人和免疫系統受損的人可能更容易受到嚴重影響。

3. 立克次體病（Rickettsia）



立克次體病主要通過蜱、跳蚤、壁蝨等節肢動物傳播，是由立克次體屬細菌引起的一種感染疾病，包括斑疹傷寒、流行熱、立克次體肺炎、眼部立克次體病等多種不同的病症。

立克次體是一種細胞內寄生的細菌，它們可以進入人體細胞內繁殖，引起不同的病症。這些病症的症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹瀉等，有些病症還會引起皮膚紅斑、關節疼痛、呼吸困難等症狀。如果不及時治療，有些立克次體病還可能導致嚴重的後果，如腎衰竭、肝衰竭、中樞神經系統病變等。

避免蜱蟲叮咬是最佳預防方法！

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要預防蜱蟲叮咬引起的疾病，最好的方法當然是避免蜱蟲叮咬。以下是預防蜱蟲叮咬的方法：

1. 穿戴適當的衣物：建議穿著長袖、長褲和襪子，以便覆蓋皮膚，減少蜱蟲咬到皮膚的機會。另外，選擇淺色的衣服也可以讓蜱蟲更容易被發現。如果衣服上有蜱蟲，應該及時將其拍打或刷掉，避免讓蜱蟲叮咬。



2. 使用防蚊蟲劑：使用含有DEET的防蚊蟲劑可以有效防止蜱蟲的叮咬。DEET是一種有效的防蚊蟲成份，可以在皮膚上形成保護層，防止蚊蟲和蜱蟲的叮咬。



3. 避免進入蜱蟲的棲息地：蜱蟲通常在樹林、灌木叢和高草叢等潮濕的環境中活動，盡量避免進入這些區域。



4. 勤洗澡：在蜱蟲繁殖季節，如春季和夏季，蜱蟲活動頻繁，出外活動後應盡快洗澡以清除身上的蜱蟲。



5. 檢查身體和衣服：在進入蜱蟲活動區域後，應該定期檢查身上和衣服上是否有蜱蟲，並及時拔出。



不幸被咬千萬別直接拔出！

發現自己被蜱蟲叮咬，很多人的第一反應當然是馬上把牠拔掉，然而直接拔出蜱蟲，可能會導致蜱蟲的口器留在皮膚中，進而引發感染和炎症。另外，如果拔出蜱蟲時用力過猛，更可能會導致蜱蟲的體液傳播到皮膚中，增加感染的風險。

若真的不幸遭蜱蟲叮咬，可以根據以下步驟處理：

1. 消毒皮膚：用酒精或碘酒等消毒劑消毒工具，以及蜱咬傷口周圍的皮膚。



2. 使用蜱鉗：用蜱鉗夾住蜱蟲的口器，然後輕輕向外拉動，直到蜱蟲完全拔出。請勿用力扭轉或擠壓蜱蟲，以免將蜱蟲體內的病原體傳播到身體內。



*若沒有蜱鉗，也可以使用細尖的鑷子、剪刀或細針等工具來拔出蜱蟲。



3. 再次消毒：拔出蜱蟲後，應該用酒精或碘酒等消毒劑清潔皮膚，以避免感染和炎症。



4. 監測身體狀況：被蜱蟲咬後，需要密切觀察身體的狀況，如果出現發燒、皮疹、關節痛等症狀，應該及時就醫。



當然，如果不確定如何正確拔除蜱蟲，或者拔除後出現不適症狀，建議馬上求醫尋求專業人員的協助。