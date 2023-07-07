全球首位自閉症確診者離世 自閉症能治癒嗎？協助自閉兒童６要點

全球首個被診斷患有自閉症的美國男子唐納·特里普利特（Donald G.Triplett）離世，享年89歲。



綜合外媒報道，特里普萊特生於密西西比州一個偏遠小鎮，父親為當地一間銀行的主要股東，而特里普利特亦在銀行任職近65年。近日，經該銀行的職員證實，特里普利特已於上周四（6月29日）離世。

銀行的行政總裁艾倫·布雷蘭（Allen Breland）在談論特里普萊特時，稱讚是一個「了不起」的人、「總能讓事情變得有趣」。布雷蘭又透露，特里普利特擁有極高的數學天份，「他沉浸在自己的世界裡，但如果你給他兩個、三位數的數字，他可以比你在計算器上得到答案的速度更快的得到答案。」

89歲的唐納·特里普利特（Donald G.Triplett）在銀行任職近65年（圖片來源：美聯社）

作為全球首個被診斷患有自閉症的患者，特里普萊特為人類了解自閉症做出了極大的貢獻。特里普雷特能被診斷為自閉症患者有賴於他的父母，當初特里普雷特的父母對他的才能和行為的進行詳細觀察，並將觀察內容編輯成一封22頁的信件，寄給巴爾的摩約翰·霍普金斯大學研究人員。這封信至今仍然是研究自閉症病人的主要參考文件。

特里普萊特的侄子向傳媒表示，他叔叔的故事為不同孩子的父母帶來了希望。「他們可以看到唐納和接納他的社區，這個社區證明那些與別不同的孩子們也能夠過上幸福和充實的人生。」

什麼是自閉症？

自閉症，也被稱為孤獨症，是一種神經發展障礙，主要影響人際交往、社交互動、溝通以及行為模式。這種疾病在兒童期開始出現，通常會持續終身。

自閉症的症狀包括有限的社交技能，固定和重複的行為和興趣，對語言和非語言溝通的困難，以及對感官刺激的過度或不足反應。這些症狀的嚴重程度和表現方式因人而異。

如何分辨子女是否患有自閉症？

基本上，自閉症患者均有不同程度的語言溝通障礙，社交發展與人際關係障礙及刻板的興趣、行為模式。

1. 社交發展與人際關係障礙

- 由於欠缺恰當的社交技巧，包括眼神交流、恰當聲量、互動溝通等，他們在理解別人的角度及感受時會遇到一定的困難。



- 常會因過於堅持己見，而拒絕妥協，引致與人發生爭拗。



- 他們對生活及工作模式的轉變會容易感到焦慮不安，令情緒容易起伏，亦令他們難於與人建立恰當的社交關係。



2. 語言溝通障礙

- 自閉症患者的說話速度、語調及內容有別於一般人，例如說話太快、語調平板、語氣欠感情、鸚鵡式的對話及經常複述某些語句片段等。



- 自閉症患者對語言及非語言溝通(表情、語調)的理解有不同程度的困難，往往未能從別人的說話中，抽取重要資料及明白當中的含意，更不善於理解別人的情緒變化及感受，因而無法作出恰當的回應，亦不懂得如何恰當地展開及發展話題。



- 自閉症患者在解讀說話時，只按說話表面的意思去詮釋，對於相關語、譬喻及笑話等較抽象的語句，則難以理解。



3. 重複及局限性的行為模式

- 自閉症患者對於已建立的生活/工作模式，會顯得較為執着，不易接受轉變。



- 自閉症患者的興趣較為狹窄，與別人的談話內容多環繞個人的喜好，對他人展開的話題缺乏興趣，難以開展雙向的溝通。



- 自閉症患者極度重視公平，而且對自訂的規則亦相當偏執，任何人違反了他們心目中既定的規則，他們便會感到不安，並會堅持要求別人按他的本旨去做。



若子女出現以上特徵，請及早諮詢醫生和心理學家的建議，進行詳細的評估和診斷。越早開始治療，對病症的改善越有幫助

若想知道子女的是否患有自閉症，可利用香港中文大學心理系禪武醫心智健康研究中心製作的問卷，按此填上資料可初步評估孩子是否有患上自閉症譜系障礙的風險（註：僅作參考用途）。

👉🏻點擊即睇自閉症跡象👈🏻

+ 5

自閉症能治癒嗎？

自閉症會能治癒嗎？相信這是每位患者及家屬最想知道的事。可惜目前還沒有針對自閉症的特效藥物，但是通過治療確實會逐漸減輕自閉症的程度，甚至有的病人能接近痊癒。現時常見的治療方式包括：

1. 行為治療：包括應用應用行為分析、應用行為和社交技能訓練、情感調節和行為干預等方法，以幫助患有自閉症的人改善社交技能、情感調節和行為問題。



2. 言語治療：包括應用語言和溝通訓練、使用輔助技術和工具等方法，以幫助自閉症患者發展語言和溝通技能。



3. 藥物治療：藥物治療主要用於控制自閉症患者的行為問題、焦慮和抑鬱等症狀。常用的藥物包括抗抑鬱藥、抗精神病藥和抗過敏藥等。



協助自閉症兒童 家長留意６點

+ 9

家長可以採取以下措施來協助自閉症的子女：

1. 接受子女的特殊需要：了解自閉症的症狀和特點，並接受自閉症的孩子有特殊需要，需要更多的關注和支持。



2. 提供積極的環境：創造一個積極、愉快、充滿挑戰的環境，鼓勵孩子參與適當的活動和社交互動。



3. 協助孩子建立社交技能：鼓勵孩子參與社交活動，並提供支持和指導，幫助孩子建立社交技能、溝通技能和自理能力。



4. 提供積極的反饋：給予孩子積極的反饋和認可，以增強孩子的自信心和自尊心。



5. 與學校合作：與學校合作，確保孩子得到適當的學習支持和特殊教育服務。



6. 尋求專業支持：尋求專業的心理輔導和治療，以便學習如何更好地支持孩子的發展和成長。



支持和關注對自閉症孩子的發展至關重要，家長應該成為孩子的最佳支持者及導師，以幫助孩子克服障礙，發揮其潛力。