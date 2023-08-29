脂溢性頭皮炎致永久性脫髮？胡亂進行生髮療程恐令問題惡化！

出現脫髮、頭皮痕癢，可能是患上脂溢性頭皮炎的徵狀！患上脂溢性頭皮炎會引致頭皮潮紅、脫髮，嚴重影響患者的外觀，治療不當更會導致永久性脫髮，部分患者在不清楚病情之下胡亂嘗試坊間的生髮療程，誤以為可改善脂溢性頭皮炎帶來的脫髮問題，那麼到底生髮療程成效如何？當中有什麼副作用及危機？本文請來註冊中醫師張國晉來剖析脂溢性頭皮炎的徵狀、治療方法，以及坊間生髮療程的原理和潛在風險。



甚麼是脂溢性頭皮炎？ 可衍生至臉部、後背！

張醫師指出，根據研究顯示，在香港有3分1的成人會患上脂溢性頭皮炎（Seborrheic Dermatitis），這是一種十分普遍的慢性炎症皮膚病，通常發生在皮脂腺較為發達的地方，包括頭皮、嘴唇邊、鼻翼周圍、臉部T字位，身體部位如前胸、後背。脂溢性頭皮炎的成因很廣泛，沒有特定一個主因，通常為複合原因引致，可以是飲食習慣、壓力影響內分泌等，多發在髮邊位和後枕位置，會出現皮屑和發炎泛紅，亦會伴隨著持續痕癢，嚴重者頭皮更會充血、水腫，出現永久性脫髮，相似的病徵有雄禿、濕疹，故建議出現相關徵狀時，最好盡早求醫以接受適切治療。

中醫除了透過望聞問切為患者進行診斷，還會配合頭皮分析儀器來全面檢測患者的頭皮和頭髮狀態。

哪些人士容易患上脂溢性頭皮炎？ 會自行康復嗎？

嬰幼兒和30歲以上的男性為兩大容易患上脂溢性頭皮炎的高危群組。嬰兒出世約3個月大時比較常見患病，因為母親體內的激素傳到嬰兒，致使嬰兒內分泌不成熟而引發脂溢性頭皮炎，頭皮上黏著油膩的痂皮及皮屑，到嬰兒逐漸長大，激素慢慢被分解，就會自然康復。

至於30歲以上的男性患病原因很廣泛，可以是與免疫系統、內分泌系統、真菌感染相關，張醫師解釋，因為男性雄激素較多，油脂腺分泌較為旺盛，而油脂是馬拉色菌等真菌生長繁殖的條件，因此男性比女性更容易患病。與嬰幼兒不同，成人患上脂溢性頭皮炎多數不能自行康復，會不停反覆發作，雖然在壓力不大、飲食規律的情況下，病情或會暫時穩定，但沒有經過藥物治療的話，則難以斷尾，加上持續搔癢容易抓損頭皮以致細菌感染，令病患範圍增大，甚至令毛囊萎縮至死亡，造成永久脫髮。

中醫角度看脂溢性頭皮炎 根據證型治療方法大不同

張醫師以中醫角度剖析道：「脂溢性頭皮炎被稱為『面游風』，主要成因多與肝、脾、腎三臟失調相關。壓力大會導致肝氣不疏，連帶氣機鬱滯；氣機不暢，自然聚濕；此外，肝鬱化熱，肝火旺亦會使脂溢性頭皮炎加劇。中醫針對不同患者的證型及徵狀，所採取的治療方法和生髮療程也各有千秋。」

註冊中醫師張國晉指出在中醫角度，脂溢性頭皮炎的主要成因與肝、脾、腎三臟失調相關。

濕熱型



濕熱型脂溢性頭皮炎通常皮膚會較油，皮損會較紅，鱗屑會伴有黃色油痂。體內濕熱重的表現為消化差、口有異味、小便較黃。患者經常進食肥甘厚味、高營養、高糖高脂、辛辣食物，都會令濕熱加重。

治療方法：服用清熱祛濕的中藥。

血熱風燥型



血熱風燥型脂溢性頭皮炎患者皮膚較乾燥，頭上長有白色碎屑，容易口乾口渴，大便較乾硬，體型瘦削。

治療方法：服用清熱涼血的中藥。

陰虛型



陰虛型脂溢性頭皮炎特徵與血熱風燥型類近，其分別在於血熱風燥型脂溢性頭皮炎多為急性和短暫，陰虛型脂溢性頭皮炎為慢性，因體內陰津不足，病情經常反覆發作，皮損顏色呈淡紅，皮膚較乾燥，伴隨著虛象如心煩、腰痠、耳鳴等。

治療方法：服用滋陰清熱、涼血的中藥，宜多補水和進食滋潤的食物。

坊間生髮療程可改善脫髮？ 隨時白走冤枉路

有部份人不了解自身頭皮狀況和脫髮問題，而盲目嘗試各種生髮產品及療程，張醫師解釋，坊間的洗髮產品、保健產品種類繁多，且功效不一，加上每個人體質亦不相同，很難一概而論哪種生髮產品或療程才是最合適，但提醒脂溢性頭皮炎的患者不宜使用高強度深層清潔功能的洗頭水，因為過度清潔皮脂會令皮膚變乾、脫水，身體恆常反應就會分泌更多油脂以保護皮膚，形成惡性循環。

張醫師指出，若患者有慢性頭皮疾病或處於發炎狀態，也不適合進行入侵性的生髮療程。（圖片：Shutterstock）

近年來，坊間流行的生髮療程大多是從頭皮萃取頭髮生長因子，再注入脫髮部位，但若患者沒有接受適當治療處理好根源問題，亦難真正解決脫髮。而且，部份美容院或活髮中心沒有具認可資格的醫療團隊，質素參差不齊，難以為病人提供專業的診斷和治療，只會硬銷各項生髮療程，包括激光生髮療程、打生長因子、人工植髮等生髮療程。張醫師指，頭皮發炎原本就是身體的免疫反應之一，在沒有先解決脂溢性頭皮炎的情況下，就進行生髮療程將生長因子或以激光技術打入脫髮位置，只會令免疫反應加重，脂溢性頭皮炎的脫髮情況會更為嚴重。

此外，不少人誤以為進行人工植髮可以一勞永逸，但張醫師指出植髮這種生髮療程是透過手術將枕部的毛囊移植，移除的部分恐會造成永久脫髮，而移植的毛囊也不是一定能長出毛髮，故此這類生髮療程存在失敗的風險。尤其是脂溢性頭皮炎患者進行植髮的生髮療程後，其毛囊存活率會較低，效果也不持久。那麼生髮療程是沒有用嗎？張醫師澄清，生髮療程不是不能做，而是須在正確的階段，先治療好體內根源問題、頭皮發炎等情況，之後再進行生髮療程，才能真正解決脫髮問題。

另外張醫師補充，不少患者盲目嘗試坊間各種生髮療程，而往往這些生髮療程需時數以月計，結果就錯失治療良機，令脫髮問題加劇惡化。為免浪費金錢與時間，白走冤枉路，患者應盡早求醫接受正規治療才是上策。

中醫針對根本成因外敷內服 改善脫髮問題

西醫多會處方抗真菌藥物或類固醇藥物，以抑制患者的免疫力表現，達到即時消退紅腫效果，但其副作用也不容小覷，長期使用恐令免疫系統變差，惟停止使用隨即會令病情反彈，因此張醫師不建議患者長期依賴類固醇藥物。

張醫師亦指出，脂溢性頭皮炎的病因與臟腑失調息息相關，需要標、本同治，不能單一只處理表面症狀。中醫會按病情的緩急輕重來分階段治療，先處理脂溢性頭皮炎的發炎症狀，待頭皮回復健康後，才逐步調理體質，以內服中藥改善臟腑氣血，同時配合中藥外敷的生髮療程，達至清熱解毒、平衡油脂，從根源改善脂溢性頭皮炎引致的脫髮問題。

真實個案分享—陳女士 中醫生髮療程從根源解決脫髮困擾

陳女士年約46歲，自小頭油多，體質濕重、易水腫，加上平常喜愛吃生冷食物令濕重加劇，脾胃虛弱，排便不暢順，持續多年患有脂溢性頭皮炎及脫髮問題。曾嘗試過多項生髮療程但無顯著成效，6年前更因接受植髮療程以致頭皮毛囊壞死。

張醫師續指，陳女士在去年求診時脂溢性頭皮炎已到中後期的階段，頭頂髮量明顯稀疏，透過頭皮分析儀檢測更發現頭上佈滿黃色油痂。張醫師針對陳女士的情況，為她定制內外並治的生髮療程，先是處方健脾、清熱祛濕為主的內服中藥，再配合中藥外敷以消炎殺菌、淨化毛囊。在三個月內已見頭皮炎症、頭油大減，約半年後頭頂更重新生髮。

如何預防及避免脂溢性頭皮炎？ 中醫推薦3種湯水食譜

香港潮濕炎熱，特別容易引發脂溢性頭皮炎，張醫師建議可從日常生活方面著手，來減低患病風險。飲食方面，少吃聚濕食品如生冷食品、海鮮、冷飲，以免增加體內濕氣。此外，張醫師亦提供三款兼具祛濕、疏肝功效的茶療，一星期飲用1、2次即可。

1) 清肝祛濕茶



材料﹕茵陳9克、黃芩3克、茯苓15克

適合濕熱人士飲用，有助將濕熱排出體外。

2) 健脾祛濕茶



材料﹕綠豆30克、薏苡仁30克、陳皮10克

適合濕中帶脾虛人士飲用，有助水滲透濕、解毒散結。

3) 疏肝茶



材料﹕菊花10克、玫瑰花5克、陳皮10克

適合壓力大、經常需通宵人士飲用，有助放鬆神經，疏肝理氣。

張醫師補充，除了日常飲食，也應多注意日常護理以降低患上脂溢性頭皮炎的風險，例如勤洗枕頭套，保持枕頭清潔；開抽濕機，減少室內濕氣；勤洗頭洗臉，使用成份溫和的洗髮水，避免皮屑不斷累積成為病菌溫床。此外，患上脂溢性頭皮炎的患者應用指腹輕力按摩及清洗頭皮，切勿過度用力搓洗或是用指甲抓損，因為這會對頭皮造成傷口，使細菌更易入侵。

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德善健髮註冊中醫師 張國晉

香港浸會大學中醫學碩士

北京中醫藥大學中醫學學士