唱好精神健康 音樂發放正能量 包容與支持 衝破ADHD成長障礙

兒童在成長過程中，有時會出現衝動及不專心等行為，問題未必出於他們個人身上，而是可能與腦部發展有關，專注力不足及過度活躍症（ADHD）就是其中之一。「香港精神健康動力基金會」早前就舉辦了《唱好精神音樂會》，藉著音樂鼓勵家長及市民，加強對ADHD兒童的關注與認識，並在適當時候尋求治療，減低對成長的影響。



「香港精神健康動力基金會」早前舉辦《唱好精神音樂會》，藉著音樂鼓勵家長及市民，加強對ADHD兒童的關注與認識。

《唱好精神音樂會》由「香港精神健康動力基金會」主辦，該會主席、精神科專科傅子健醫生表示，籌辦是次音樂會的目的，是希望將正能量及正確的觀念與知識傳揚開去︰「音樂是有效撫慰人心的良藥，不論對情緒病患者，抑或受情緒困擾的市民而言，唱歌、聽歌均對抒發情緒與壓力大有幫助。」

當日的演唱會更邀請了歌手林奕匡（Phil）擔任表演嘉賓，演唱包括《高山低谷》、《安徒生的錯》及《台前幕後》等五首歌曲。原來，Phil在音樂創作過程中也曾受到情緒困擾，他期望透過歌曲能為情緒病友打氣，鼓勵大眾提高對精神健康的關注。

歌手林奕匡（Phil）為《唱好精神音樂會》擔任表演嘉賓，期望透過歌曲為情緒病友打氣，鼓勵大眾提高對精神健康的關注。

ADHD 兒童發展障礙

所謂精神科疾病，除了抑鬱症等常見病症外，也涵蓋一些與兒童成長病症。專注力不足及過度活躍症（ADHD）屬於一種兒童行為障礙症狀，患者通常會有活動量過多、衝動及不專心等行為問題。據統計，本港學童年齡的ADHD發病率為5%至9%。

精神科專科鄭柏榮醫生在音樂會上講述，成年人往往在乎小朋友「為何經常坐不定？為何不能做好少少？」，但就未有理解背後的成因。正如剛才提到，ADHD為發展障礙，有研究指ADHD兒童腦部的體積比正常兒童小，其中腦額葉及腦顳葉最為明顯，而前者正是控制專注力及衝動控制的地方。亦有研究指出，這班兒童腦內的多巴胺系統相對異常。

藥物與行為治療 雙管齊下

精神科專科李靖國醫生亦分享道，如果不及早改善ADHD症狀，隨著兒童成長，他們或會在意個人行為及能力不及同齡小朋友，有機會造成自信心下降。鄭醫生亦同意，ADHD兒童的家長並非不想糾正子女的衝動行為，惟有時「有口難言」，期望外界多加體諒，父母也要在適當時候，按子女病情及意願，尋求適當治療。

現時，針對ADHD的治療包括藥物及行為治療，前者能幫助患者改善腦傳遞物的傳遞，修補腦部幫助情緒調節的部位，令它運作正常，改善病徵。至於行為治療則包括清晰的賞罰行為計劃，父母管教訓練，小組訓練及衝動控制訓練等。

李醫生鼓勵市民大眾，多認識包括ADHD在內的精神科疾病，否則當假設這班小朋友頑皮及做事不專心，便會難於管教，更可能將病情「污名化」。展望未來，該會副主席、精神科專科曹國柱醫生期望社會大眾身體力行，發揮自身能力幫助身邊人，毋須過份集中於負面資訊，「精神健康也可以非常正面！」

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