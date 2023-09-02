臀部痛症｜反覆臀部痛 你屬於邊種？ 唔想痛要靠治療與運動

都市人痛症林林總總，有些更十分困擾，例如反覆的臀部疼痛。若你有這問題，可先簡單分辨自己是否屬於以下之一：

1. 骶髂關節（腰眼凹陷位置）疼痛：一翻身側臥就痛，影響睡眠，患者會習慣用不痛那側的腿作為站立時的支撐。成因通常是搬重物時姿勢不當，扭傷、拉傷這關節與附近的韌帶、軟組織而引起。



2. 尾骨疼痛症候群：是指臀部中心處與尾龍骨的疼痛，疼痛通常局限於尾龍骨附近，有時疼痛感會傳動到附近的坐骨或會陰部位。一般在正坐時最痛，患者會習慣只用其中一邊臀部坐，避免碰觸引發疼痛。成原因多由於外力撞擊所引起。



3. 梨狀肌症候群：臀部內深層的疼痛，有時會連帶有腰痛，有時則會有傳動/放射至腿部有麻痛感，在臀部坐姿或站立姿勢不對時也會發作。成因多是上班族經常久坐、忽略了站起來放鬆。



痛症不同治療方法各有分別！

治療方面，以上三種臀部反覆疼痛各有不同：

骶髂關節疼痛的治療



平日可使用支撐墊與坐板，協助減輕骶髂關節的壓力。脊醫會使用脊椎矯正，調整盆骨錯位，並配合使用衝擊波、電磁波、激光等儀器治療，減輕關節炎症。治療期間可按脊醫建議，配合骨盆腔穩定肌的肌耐力與強化訓練運動，對紓緩痛症更有幫助。

尾骨疼痛症候群的治療



平日可使用充氣水泡、坐墊等輔助工具，避免尾龍骨碰觸而引發疼痛。也應盡量減少正坐或會使尾龍骨直接碰靠堅硬座位的姿勢。脊醫會使用脊椎矯正，調整盆骨及尾骨錯位，並配合使用衝擊波、電磁波、激光等儀器治療，減輕關節炎症。常做尾龍骨骶部支持肌肉群的伸展運動，例如強化臀部肌肉與髖關節穩定肌群的腰橋運動、轉體運動及臀部肌肉伸展等，會對紓緩痛症有幫助。

梨狀肌症候群的治療



平日可使用充氣水泡、矽膠軟墊等輔助工具，盡量臥床休息或減少活動，緩解局部炎症水腫，並注重下肢及臀部的保暖，避免過度使用雙腳及受風寒而造成梨狀肌收縮。另外。將患側的大腿稍往外轉（如外八字的步態）會有助放鬆。

脊醫會使用脊椎矯正，調整盆骨及髖關節錯位，並配合衝擊波、電磁波、激光等儀器治療，減輕關節炎症。治療過程中可配合提臀牽拉操膝胸運動、腰橋運動，以及近年流行的深蹲操等復健運動。但深蹲操可略作改動，下蹲時腿為外展似外八字步態蹲下，有助梨狀肌放鬆。