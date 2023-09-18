貧血｜女學生愛吃冰有怪癖? 醫生揭患缺鐵性貧血靠1方法改善體質

天時暑熱，吃冰消暑是人之常情，但若是三餐配冰吃，哪就最好到醫院接受檢查。台灣就有一名媽媽發現正在就讀中學的女兒吃飯時三餐都要「以冰配飯」行為相當異常，嚇得她馬上帶女兒到醫院就診。經檢驗後發現，原來其患有嚴重的缺鐵性貧血，血液中的含鐵量更是「低到測不出來」，後來醫生安排女生服用雙倍鐵質補充劑，在接受治療3個月後吃冰配飯的怪癖終於消失了。



近日，台灣普通科醫生羅佳琳在當地的健康節目《醫師好辣》指出，身體在缺乏鐵質時血液會變得稀薄、心跳會相對加速，此時身體會出現輕微但「你意識不到」的燥熱感，大部分患者都會不自覺地選擇吃冰緩解。

（圖片來源：截圖自節目《醫師好辣》）

羅醫生又分享了一個近期接收的病例，該名女中學生就是因為缺鐵性貧血，導致一日三餐都愛配冰吃，正常人的血紅素應達12至14gm/dl，但這名女生就只有7gm/dl，而含鐵量正常應達40mg/kg以上，但羅醫生表示那女生「連3都不到，是測不出來的程度」。最後需要服用雙倍的鐵質補充劑，持續3個月後才幾乎痊癒，見到女兒的吃冰怪癖不再，媽媽亦終於能鬆一口氣。

（圖片來源：截圖自節目《醫師好辣》）

羅醫生提醒，容易缺鐵的族群或正在服用鐵質補充劑的人士，平日應盡量減少喝用咖啡、茶因為這會讓鐵容易流失；另外，維生素C有助於鐵的吸收，考慮補充鐵質的人可多搭配維生素C含量豐富的食物；此外，鐵質補充劑絕對不能與鈣片、胃藥及牛奶一起服用，不然會沒有辦法吸收。

缺鐵性貧血是什麼？

缺鐵性貧血，是常見的貧血類型，指血液中缺乏足量的健康紅細胞。紅細胞可以將氧氣運送至身體各組織。但是若身體缺乏足夠的鐵質，身體就無法在紅細胞內產生足量的血紅蛋白，當體內血紅素濃度下降至一定程度（男性血紅素小於13g/dL，女性小於12g/dL），氧氣就會無法輸送到全身器官，導致出現貧血症狀。

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缺鐵性貧血會有什麼症狀？

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由於缺鐵性貧血是日積月累而形成，因此一開始症狀都會較為輕微，患者甚至不會注意到自己。然而，當人體鐵缺乏症及貧血不斷惡化，體徵和症狀亦會日益加劇。

缺鐵性貧血的體徵和症狀可能包括：

1. 疲勞：感到疲倦且缺乏精力是缺鐵性貧血最常見的症狀之一。疲勞可能在經歷輕微的身體活動或運動後就出現。



2. 無力：缺鐵性貧血可以導致身體無力感和減少運動耐力。



3. 心悸或心跳加速：由於體內缺乏足夠的血液，心臟需要加快跳動的速度來補償。這可能會導致心跳加速、心悸或心臟跳動不規則。



4. 頭暈或頭痛：由於缺鐵性貧血引起的血液不足可能導致大腦供血不足，進而引起頭暈或頭痛。



5. 短暫性脫力發作：缺鐵性貧血可能導致抽搐，一些人可能會感到眩暈、暈倒。



6. 脆弱的指甲和頭髮：缺鐵性貧血可能導致指甲脆弱，指甲上可能出現凹痕。頭髮也可能變得乾燥、脆弱和易斷。



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改善缺鐵性貧血 平日多食５類食物

以下食物可以提供豐富的鐵質，有助於改善貧血的情況：

1. 紅肉：牛肉、羊肉和豬肉等紅肉含有豐富的血紅素和易於吸收的鐵質。建議選擇瘦肉，以減少飽和脂肪攝入。



2. 豆類和豆腐：豆類（例如黑豆、紅豆、綠豆）以及豆腐是良好的植物來源鐵質。豆類也含有其他重要的營養素，如蛋白質和纖維。



3. 穀類和全穀產品：糙米、燕麥、全麥麵包和全麥麵條等穀類和全穀產品富含鐵質。同時，它們也提供了許多其他的營養價值。



4. 乾果和堅果：葡萄乾、杏仁、核桃和腰果等乾果和堅果含有豐富的鐵質和其他營養素，可以成為簡單的零食選擇。



5. 綠葉蔬菜：菠菜、羽衣甘藍、甜菜葉和蘆筍等綠葉蔬菜含有豐富的鐵質。同時，它們還提供了許多維生素和礦物質。



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