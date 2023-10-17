驚見後生同事突發生蛇 韓馬利即打蛇針防「蛇」上身

幾年前韓馬利（Mary姐）遇上重病，鬼門關前走了一轉，令她變得極為關注健康；早前，她在劇組開工，突然發現製片助理換人，一問之下才知道對方「生蛇」（由水痘病毒引致的帶狀皰疹）。她雖然早年曾接種「蛇針」，但得知舊針成效隨時間大減，令她頓時緊張起來，特別安排在出發至橫店投入新劇組前，與她丈夫杜燕歌（杜哥）一同前往接受帶狀疱疹疫苗「蛇針」。



提到「蛇針」，原來Mary姐差不多十年前已曾接種「蛇針」：「我已經打過一次『蛇針』啦，不過一來時間過了這麼久，擔心已經失去預防作用，二來我知道新『蛇針』的保護性極高，而且聽醫生說保護有效期較耐，不用打了又打、擔心生蛇，所以我都跟丈夫一齊注射。」

Mary姐笑言原本已經起行上橫店拍劇，但由於發現「原來生蛇這麼近」，加上仍有拍攝工作尚未完成，需要改期出發，才有時間來打第一劑「蛇針」，待3個月後從橫店回來，剛好可以接種第二劑「蛇針」，鞏固預防效力。

Mary姐極怕生蛇，因有可能生在臉上、甚至眼周，「痛是一回事，但作為演員，如生在臉上，發作時會影響儀容，就算想『死頂』繼續開工也不能，即使過後亦有可能留有後遺症；若生上眼，更會影響視力，不堪設想。」

「生蛇」是殘留在神經線的水痘病毒引致的帶狀皰疹，趁著身體抵抗力變差時，借機發作。Mary姐直言：「以往聽過都是年紀比較大，去到50多歲以上的人才會生蛇，但現在愈來愈年輕，好像剛才提及的那名助理，其實不過三十多歲。我們做這一行經常捱更抵夜，真的是高危一族。」

在這樣的陰霾下，難怪Mary姐希望愈早接種「蛇針」愈好，「始終預防勝於治療，尤其經過這幾年疫情，大家都明白健康的重要性，能夠預防就當然最好。我身邊也有朋友是生完一次蛇以為無事，怎料不久之後又再生蛇，甚至生完又生，前後總共3次，每次都是捱著痛楚吃藥搽藥膏治療！如果能夠有效預防，相信就不用再這樣辛苦了。」Mary姐最後表示，鼓勵各方人士，尤其是年逾50或較年輕的高危一族，最好及早向醫生查詢，了解是否要接種蛇針。