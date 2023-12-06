快速入睡4大方法改善睡眠！大學研究3成受訪者因失眠致抑鬱

失眠困擾很多人，想改善睡眠質素，快速入睡可以怎樣做？人的一生有四分之一至三分之一的時間都在睡眠中渡過，而睡眠質素好與差亦影響情緒及健康，有調查指本港多達220萬人受失眠困擾，相當於每十個人中就有四個人「冇覺好瞓」；而長期睡眠質素欠佳更會影響健康，增加心臟病、糖尿病、肥胖等風險，更甚的是會影響心理健康，睡眠質素不容忽視，本文將簡介4種助眠方法，助大眾免受失眠之苦。



睡眠與情緒健康掛鈎 失眠可致抑鬱

有機構聯同本港大學花約一年時間收集港人情緒及睡眠質素情況，截至今年3月，利用線上問卷收集近4,900份問卷，並藉此進行與失眠與情緒健康有關的研究，結果顯示3成以上受訪者受中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮及壓力困擾；當中，3成受訪者自評呈中度至非常嚴重的抑鬱或焦慮徵狀，更有7成指已影響生活質素。研究指出，失眠困擾程度愈高，整體情緒健康狀況亦顯著較差，兩者有莫大關連。

失眠困擾程度愈高，整體情緒健康狀況亦顯著較差，兩者有莫大關連。（圖片：Shutterstock）

4種睡眠質素差的類型 失眠不止是睡不著

失眠固然是睡眠障礙之一，但事實上睡眠品質並不限於時間長短，以下為主要4種睡眠障礙。

1)入睡困難

假如睡覺時上床閉上眼睛，兒童和青少年經過半小時，而成年人經過一小時仍睡不著，則可定義為入睡困難。

2)每晚醒來超過2次

在入睡後醒來數次，且每次需要30分鐘或較長的時間才能再次入睡，即為睡眠障礙。一般而言，入睡後晚上醒來的次數不應超過2次，即使入夜醒來如廁，其後可馬上重新入睡才為之正常。

3)長期淺眠

即使能夠輕易入睡，但睡眠品質不佳也是睡眠障礙之一。如你長期處於淺眠狀態，於起床後仍會感到疲累，亦需多加注意。

4)太早醒來

起床時間比習慣醒來的時間早1小時或以上，而整體的睡眠時間短於5小時即為過早醒來。

4個助眠方法助入睡 褪黑激素有助改善睡眠質素

改善睡眠方法

1)478呼吸法

首先將舌尖抵在上顎，合上嘴巴並吐出所有的氣；再用鼻子慢慢吸氣4秒後，摒住呼吸7秒； 最後緩緩從嘴巴呼出所有的氣，並默數8秒。

2)睡前勿食太飽、不要飲酒

睡前2至3小時最好不要進食，因為進食會增加胃酸分泌，以及胃酸倒流的機會。另外，睡前飲酒會降低睡眠質素，使肝臟持續運作，而酒精的利尿作用亦會增加半夜上廁所的機會。

3)睡前勿激烈運動，放慢呼吸

睡前運動會增加腎上腺素，讓大腦處於興奮狀態，難以入睡。

4)揀選有助睡眠成分的保健食品

睡眠質素與體內的褪黑激素有關，褪黑激素是人體分泌的荷爾蒙之一，負責調節生理時鐘，一般而言，褪黑激素會在夜間分泌以助睡眠，而褪黑激素轉化的過程中，需要維他命B群，如B3、B5、B6等的幫助，因此，睡前補充褪黑激素可有助入睡及維持深層睡眠，而且不會令人產生依賴。

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睡眠質素影響生理、心理健康，不容忽視，大眾可多加注意自身睡眠質素，並選擇適當方法加以改善，務求達致瞓得健康！

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