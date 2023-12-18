養和話你知｜骨質疏鬆並非長者專利 識別高危因素及早作檢查

骨質疏鬆症被世界衞生組織認定為全球第二大的流行病，按2021年政府統計處數字顯示，本港有約七萬三千多人報稱患有骨質疏鬆，當中逾八成是女性。骨質疏鬆會增加骨折的風險，所帶來的健康隱患迫在眉睫，然而社會大眾對骨質疏鬆的認識很多時只停留在「只有長者才會患上」，忽略及早預防的重要性。本文請來養和醫院風濕病科專科醫生陳珮珊醫生，為大家全面解構骨質疏鬆的成因及預防方法。



只有長者才會患上骨質疏鬆？

骨質疏鬆症是指骨質密度減少，導致骨骼結構變得脆弱、容易折斷。陳珮珊醫生解釋，男性和女性的骨質密度會在 20多歲至 30歲時達到高峰，之後便會逐漸流失。女性會因更年期時女性荷爾蒙改變，加速骨質流失，故女性會更容易患上骨質疏鬆。

很多人都以為只有長者才會患上骨質疏鬆，但事實上有眾多風險因素都會導致骨質流失。陳醫生指出，個人生活習慣如吸煙、負重運動不足，少曬太陽引致維生素D缺乏等都是患上骨質疏鬆的相關風險因素，其他高危原因包括家族史、慢性疾病、藥物的使用、體重過輕，都會增加骨質流失，這些高危因素在30歲後骨質開始流失時便應多加注意。

如何識別自己是否患上骨質疏鬆？

骨質疏鬆並沒有明顯徵狀，陳醫生表示，大部分患者都不知道自己患上骨質疏鬆，直至跌倒並發生骨折時才能發現。要注意的是，骨質疏鬆患者即使只是受到輕微碰撞，都會很容易發生骨折。

陳醫生指，一般大眾若本身沒有高危因素，沒有長期病患或長期使用藥物，只要保持健康生活習慣、定期運動，可以考慮在65歲後定期進行骨質密度檢查，以預防併發症或骨折出現才處理。然而，如果本身屬骨質疏鬆的高危人士，如自身免疫性疾病患者（類風濕性關節炎、紅斑狼瘡等）或曾經使用類固醇的人士，可以與醫生商討，需否提早作骨質密度檢查，以評估及診斷是否需要使用抗骨質疏鬆藥物。

為何類風濕性關節炎患者更易患上骨質疏鬆？

陳醫生解釋，類風濕性關節炎是一種慢性疾病，持續關節發炎容易破壞骨質；此外，患者需要使用類固醇藥物控制徵狀，也會因為關節發炎而減少活動，這些都會增加患上骨質疏鬆的風險，有研究指出類風濕性關節炎病人患上骨質疏鬆的機率是一般人的兩倍。

患上骨質疏鬆可以如何治療？

陳醫生指，骨質疏鬆的治療主要透過服用藥物配合改善生活習慣。藥物方面，抗骨質疏鬆藥物能夠增加骨質密度，同時減低骨折風險。現時抗骨質疏鬆藥物有口服劑型（如：雙膦酸鹽片劑）或注射劑型（如：地舒單抗、特立帕肽），均屬醫生處方藥物，須遵照醫生的指示使用。

在生活習慣方面，平日應攝取足夠的鈣質及維生素D，日常生活可多作戶外活動、多曬太陽，有助增加維生素D，而維生素D也有調整免疫系統的功用。同時也應多做負重運動及肌肉訓練，強化骨骼，減緩骨質流失和減少骨折機會。