打噴嚏｜ 男子強忍噴嚏令氣管穿孔 事件成為全球罕見病例！

打噴嚏的時機無法預料，若身處公眾場合很多人都會選擇強忍噴嚏，但原來這可能為你的身體帶來嚴重傷害！早前，英國就有一位男子因為強忍噴嚏，竟導致氣管穿孔，不得不前往醫院求醫，同時，該病例因其罕見性而被刊登在《英國醫學期刊》上，這亦是全球首宗「自發性氣管穿孔」病例。



據外媒報道，年約30歲的男事主本身患有過敏性鼻炎，事發當時他正在開車，突然想打噴嚏，為了可以專心駕駛，他摀住了自己的鼻子並閉上嘴巴強忍噴嚏，但此舉卻令他頸部傳來劇痛，男事主隨即前往急症室就診。

（圖片來源：《英國醫學期刊》）

醫生在為男子觸診後發現，其喉嚨發出破裂的聲音，而且活動亦受阻，便馬上為男子安排CT檢查。結果顯示，男子的氣管出現２ｘ２ｘ５毫米的撕裂，並伴隨縱膈氣腫和頸部手術性肺氣腫。

打噴嚏捏鼻子常見損傷（按圖👇👇👇）

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該院的醫護人員指，對氣管的傷害通常是由外傷引起，例如由銳器或鈍器造成，而男子的這種情況稱為「自發性氣管穿孔」，同類型的案件到目前為止僅發現了數宗，是十分罕見的病例。醫護人員推斷，傷口是由於打噴嚏時閉合氣管，導致氣管內壓力迅速大增所造成的，「在正常情況下，打噴嚏時上呼吸道的壓力為 1-2 千帕（kPa）；然而，如果嘴巴和鼻子閉合，壓力可能會增加多達20倍。」

幸好，傷口並沒有危及生命，醫生判斷無須進行手術，在留院觀察兩天後便順利出院，不過在兩周內不能進行劇烈運動。在五周後覆診檢查時，男子已經完全康復了。醫護人員提醒，應該建議每個人都不應在閉嘴的情況下捏住鼻子來抑制噴嚏，因為這可能會導致氣管穿孔。

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