大腸癌｜4旬女患第3期癌症不自知 延誤發現的原因竟出在馬桶上！

糞便能反映大腸的健康狀況，平日在上廁所後，不妨留意一下糞便的狀況，說不定能成為及早發現疾病的關鍵！近日，台灣就有一名女子因感到身體經常感到疲憊遂前往就醫檢查，豈料，竟發現罹患了第3期大腸癌，醫生好奇為何患者毫無察覺，在追問之下才得知原來患者平日都用「免治馬桶（智能廁板）」，從沒擦過屁股、觀察糞便，最終導致她忽略疾病警號。



近日，台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在當地健康節目《醫師好辣》分享過往病人的案例，指曾有一位女患者因身體經常無故感到疲憊，甚至會不自覺的入睡，便懷疑是肝臟舊病復發，雖然經過超音波檢查後，肝臟並無異常，但醫生卻留意到她的臉色蒼白、身體看來很虛弱、走路非常慢，表現出貧血的症狀，便為其進行抽血檢驗，女性血紅素的正常值應為12 g/d，但結果顯示她的血紅素只有4 g/dl，醫生都不禁直呼「真的非常低」。

（圖片來源：截圖自健康節目《醫師好辣》）

葉醫生指出，導致女性嚴重貧血的原因，不外乎是婦科問題抑或腸胃道疾病，但女子卻表示自己經血量正常，亦沒有解黑便、血便的問題，讓醫生相當納悶，最終只能建議她做腸胃鏡找病因。誰知大腸鏡才推到直腸跟乙狀結腸交界處，就發現了一個約 5 厘米大小的腫瘤，大腸被腫瘤塞住，內視鏡根本無法通過。

（圖片來源：截圖自健康節目《醫師好辣》）

葉醫生表示，「這麼嚴重的大腸癌至少已經1年多以上，應該要有症狀，通常大便帶血或大便變得非常細，但她沒有特別提到這症狀，她就是以累來表現，而累是因為貧血。」但仍未能解開無症狀的謎團，在追問之下女子才說出原來她在家中都使用免治馬桶（智能廁板），從來沒擦過屁股、或觀察過自己的糞便，所以才會忽略了整個疾病一開始的警訊。

大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

+ 11

大腸癌知多啲！

據醫管局香港癌症資料統計中心的資料，大腸癌在全港最常見癌症及致死率上均位高亞軍，光是2020年，就有 2287 宗因大腸癌而致死的個案，佔全年癌症死亡個案的15.4%。

大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病。癌細胞會持續生長，並逐漸擴散和轉移至身體其他部位。年紀愈大患上大腸癌的機會便愈高，特別是50歲以上的人士更要加倍注意！

相關文章：大腸癌｜大便次數、型態改變要小心！醫生點名這些人都是高危險群👇👇👇

+ 5

預防大腸癌可學5貼士 改善飲食話咁易！

1. 多攝取高纖維的食物



高纖維的食物有助於促進腸道健康，減少便秘，降低大腸癌的風險。建議攝取豆類、全穀類、水果和蔬菜等高纖維食物。

2. 適量攝取動物蛋白質



適量攝取動物蛋白質有助於維持身體健康和生理功能，但過量攝取動物蛋白質可能會增加大腸癌的風險。建議適量攝取魚、家禽、瘦肉等動物蛋白質。

3. 減少攝取紅肉和加工肉



紅肉和加工肉被認為是大腸癌的危險因素之一，因此建議減少攝取紅肉和加工肉，包括燻肉、香腸、午餐肉等。

4. 增加攝取富含omega-3脂肪酸的食物



omega-3脂肪酸是一種有益的脂肪酸，有助於降低大腸癌的風險。建議攝取魚類、堅果、亞麻籽等富含omega-3脂肪酸的食物。

5. 適量攝取鈣質



鈣質被認為有助於降低大腸癌的風險，建議攝取含鈣質豐富的食物，例如乳製品、豆腐、魚、堅果等。

沖馬桶前看一下！3種大便顏色要注意（按圖看清👇👇👇）

+ 8

相關文章：腸胃健康｜糞便顏色反映身體狀況 黑便伴隨體重急降當心患胃癌