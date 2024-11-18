冠心病年輕化無病徵難察覺　先天因素脂蛋白a會增加冠心病風險？

衛生署衛生防護中心指出，心臟病在香港最常見的致命疾病中居第三位，而在各類心臟病當中，高達6成是冠心病所引致心臟病死亡，近年，冠心病有著年輕化趨勢，不只有老年人才會患上，不良的生活習慣，加上不注意身體狀況使30至40歲的年輕患者日益增加，冠心病初期可以毫無病徵，大眾要如何預防？ 最近不少研究指出脂蛋白a會增加冠心病風險，到底何為脂蛋白a？它又與冠心病有何關聯？本文請來心臟科專科醫生翁思宇醫生為我們解構冠心病年輕化趨勢，以及脂蛋白a與冠心病的關聯性。



何謂冠心病？冠心病年輕化原因為何？

冠心病全名為冠狀動脈心臟病，是指心臟中的主要血管冠狀動脈受到阻塞，無法正常運送氧氣和養分到心臟，維持心臟的正常運作，血管栓塞原因可以是脂肪與膽固醇積聚，使血管壁增厚形成硬塊，從而減少血液的流量，嚴重的話，血管的硬塊會突然破裂或引發各種併發症，危害性命。

翁醫生指出，冠心病在60歲以上的老年人發病率最高，心血管系統功能隨著年齡增長而不斷下降，然而，香港都市人持續不良習慣，吸煙、睡眠不足、壓力等因素令患上冠心病機率增加，使冠心病有年輕化趨勢，近十年，30至40歲患上冠心病的病人不斷增加，冠心病風險不容忽視。冠心病早期病徵為心絞痛、胸口有壓逼感、氣促，事實上很多時並無病徵，難以得知自己的心血管的健康狀況，到發病時已是急性心臟病發。

香港都市人持續不良習慣，吸煙、睡眠不足、壓力等因素令患上冠心病機率增加，使冠心病有年輕化趨勢。（圖片：Shutterstock）

脂蛋白a濃度高心血管病風險倍增？濃度高低竟是先天決定？

相信大眾都知道高血脂會增加患上冠心病風險，尤其是血脂中的壞膽固醇及三酸甘油脂濃度高低為主要指標，可是，血脂當中的脂蛋白a亦會大大增加出現血管硬化及中風的風險，翁醫生指，脂蛋白a早於60年代已被發現，脂蛋白a可以是冠心病、中風的獨立風險，濃度過高可促進血栓的形成，使心瓣鈣化。

脂蛋白a正常濃度為30 mg/dL以下，超過這個數字的話，患上冠心病的風險大約是兩倍。值得留意的是，脂蛋白a的濃度水平是先天決定的，即無法像膽固醇可透過飲食、運動控制其水平高低，若家族史上有家人有心臟病史，就有愈高機率先天體內脂蛋白a濃度較高，亦有愈高風險在年輕時病發。翁醫生指，脂蛋白a可在指定的驗血檢查 / 抽血檢查項目中檢驗，建議大眾可在一生中檢驗一次，尤其有家族病史的高風險族群，及早進行體檢悉知自身患上冠心病風險並加以應對。

翁醫生指，脂蛋白a可在指定的驗血檢查 / 抽血檢查項目中檢驗，建議大眾可在一生中檢驗一次。

冠心病一定要做手術嗎？ 3大治療方法一覽

冠心病在病情初期或輕微時，可以進行保守治療，服用藥物以控制病情，而病情較為嚴重的情況，即血管堵塞較嚴重，就會建議進行手術，一種是冠狀動脈介入治療，俗稱「通波仔」，以導管及導絲通過堵塞的血管，套入球囊擴大和支架支撐，使血液流通，術後1至2天已可出院，通常為冠心病手術的首選，另一種為搭橋手術，會從病人胸腔或腿部取出血管，搭建管道繞過被堵塞的血管部分，從而使血液流通，需全身麻醉，康復期達數星期至數個月通常為無法進行通波仔手術才選擇。即使完成手術，病人仍需依據醫生指引服用抗血小板藥，以及維持良好生活習慣。

真實個案分享 45 歲男性注重健康竟患冠心病

翁醫生分享曾接觸一名45歲男病人來求診，該名男性非常注重健康，不煙不酒，熱愛運動，其父親約40歲患上冠心病，進行過搭橋手術，有著家族病史的堪憂，發現胸口不舒服時，該男性就立即進行身體檢查，其後證實患上冠心病，幸好有及早發現，病情屬早期，可以以保守治療，服用藥物去控制病情，翁醫生建議病人檢查脂蛋白a濃度，發現濃度高至100mg/dL，比正常濃度30 mg/dL高出3倍有多！即使病人非常注重健康，因先天性因素，患上冠心病風險亦會大增，需提高警覺，注意身體微小變化及定期進行身體檢查。

翁醫生最後重申，冠心病是不會突然就形成，都是經過多年來累積以致血管堵塞，非一朝一夕所致，強調冠心病是可以避免的，大眾應保持良好生活習慣、注意飲食、定期進行身體檢查，翁醫生亦建議一生人可進行一次脂蛋白a檢測，及早了解冠心病風險，並加以防範，至為安心。

心臟科專科醫生翁思宇醫生