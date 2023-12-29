蕭若元｜拍片自揭「通波仔」後入ICU 維持心臟健康最緊要４件事！

現已移居台灣，人稱「蕭生」、「燒山」的蕭若元，仍經常在Youtube頻道出片評論香港時政。昨日（28日）蕭生突然出片自揭患冠心病，並指自己進行了長達3小時的手術，在術後被送入深切治療部病房（ICU）。



蕭若元突然出片自揭入院「通波仔」（圖片來源：截圖自Youtube頻道@memehongkong）

在影片中蕭表示，自己於聖誕前夕向心臟科醫生求醫後，決定在本週二（26日）入院接受檢查，並在翌日（27日）進行了長達3小時的手術，術後曾被送入深切治療部病房，最終在本週四（28日）回到單人病房。

蕭指，他在2006年曾因大動脈撕裂入院，發現有兩條主要動脈閉塞60%至90%，此後，他一直有按醫生的指示服藥控制病情，又積極監測身體狀況，以防出現心肌梗塞。後來，蕭若元移居到台灣，轉而到當地的一所大醫院求診。經檢查後，醫生認為他的情況需要進行俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療術。在參考各方數據後，雖有明知會有風險，但仍決定進行手術。

蕭於27日12時進入手術室，首先在右手注射麻醉針並放入導管，順血管而行最終到達心臟。然而，由於蕭的血管出現閉塞，需要鑿開其血管，為此醫生再於蕭的左手注射麻醉針，以放入內窺鏡察血管內的情況，醫生又指，蕭的血管已經完全鈣化，為手術增添了難度，最終令預計45分鐘的手術，增至2個多小時，及後醫生再為蕭置入血管支架，在手術結束後，便轉至深切治療部病房交由護士看護。

冠心病知多啲！

儘管香港醫療科技的發展應用已走在世界前沿，但心臟病仍是香港主要殺手病之一。

冠心病是心臟病的其中一種，也是最常見且死亡率高的心臟病，近年更有患者年齡趨年輕化的跡象，實在不容忽視。要避免承受得病甚至因冠心病而死亡的風險，最好還是從日常生活入手維持心臟健康。

心臟是血液循環系統的中樞，它就如一個泵一樣，不停地輸出血液，供應予身體各器官的活動及代謝的需求，並延續我們的生命。若它無法正常運作，各器官得不到足夠的血液供應，細胞便會因缺乏氧氣和養份，難以維持新陳代謝，各器官的功能便會大受影響，令人無法維持一般正常生活，降低生活質素，甚至死亡。

冠心病成因（按圖睇清）：

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那麼為什麼會患上冠心病呢？隨着年紀增長，人體的各個組織都會老化，血管亦漸漸失去原有的韌力和彈性，動脈會變得硬和厚，令能抵受壓力的程度都相對地降低，而當血液內的脂肪（如膽固醇）經由血液輸往身體各個器官時，部分可能會積聚在血管內壁，形成類似濃粥質地的黏液。在日積月累下，管壁便會變得腫厚，以致影響腦部、心臟及身體其他部分的正常血液供應，並造成冠心病。

部份心臟衰竭成因（按圖了解）：

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嚴重心臟病可引致心臟和肺衰竭，使人氣促，大大減低活動能力。亦有心臟病患者在第一次病發時，因心臟肌肉缺血壞死，造成心律不常而死亡。故實在不能小覷心臟病，而要預防亦不是沒辦法，試用以下四招來保持自己的心臟健康吧！

四個強心方法（按圖了解）：

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1.帶氧運動



帶氧運動是指一些可以長時間進行的中等強度的運動，如步行、踩單車及游泳等。恆久的帶氧運動對鍛練心肺大有幫助，但亦應循步漸進，量力而為。 成年人在一星期應做最少150分鐘中等強度或75分鐘劇烈強度的體能活動。

2.飲食均衡



健康飲食之道在乎均衡，而且要適可而止；暴飲暴食容易造成熱量過剩，令脂肪積聚，引致肥胖，增加心臟負荷。此外，進食過量高脂肪及高膽固醇食物，會令血液中膽固醇水平升高，加促脂肪斑塊聚積在血管內壁，阻塞血管通道，減低血液流量。若冠心動脈受阻塞，血液供應減少，心臟肌肉便因缺乏氧分不能正常操作，甚至壞死，造成冠心病。故應依循健康飲食金字塔的指引來吃適當的食物和份量。

3.身心鬆弛



在日常生活中，大大小小的壓力和生活上的轉變令我們身體作出一連串對心臟不利的反應，如血壓上升和心跳加速，這些反應者會加促血管硬化過程，增加心臟工作量及負荷。若長期處於這狀態，心臟便會疲於奔命，加速衰退。

4.煙酒勿沾



香煙內的尼古丁令血壓增高和心跳加速，增加心臟負荷。此外，它亦會令血液黏性增加，容易造成血管阻塞。 長期大量飲用酒精會破壞心臟肌肉細胞，影響心肌功能，導致心臟衰弱，嚴重的還會造成心臟衰竭而死亡。