冬季護膚｜保暖過頭反令皮膚受傷？ 火逼性紅斑恐致皮膚癌！

廿年來最暖的元旦剛剛過去，天文台預料未來一周氣溫會緩慢回落，最低將降至16度，各種保暖法寶如暖包、電暖蛋、熱水袋、暖風機等又可以再度回歸。但在保暖時亦要注意安全，若接觸熱源太久，隨時會傷及皮膚！



早前，台灣皮膚科醫師沈孟暵就在社交平台Facebook專頁分享案例，他有一名患者剛剛動完膝蓋手術，骨科醫生便建議這名患者進行熱敷，有助傷口復原。而患者亦遵照醫生的叮囑，每天連續熱敷30分鐘，可時間一長傷口附近竟出現無法消退的紅斑，求醫才知原來是「火逼性紅斑」。

使用暖包會導致燙傷？（按圖了解！）

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什麼是火逼性紅斑？

沈醫生指，火逼性紅斑在冬天比較容易出現，這是由於皮膚長時間反覆接觸會發出遠紅外線的熱源，例如熱水袋、電熱毯、電暖器，甚至連手提電腦也可能是元兇。

在治療方面，沈醫生表示，對於輕度症狀的患者，通常不需要任何藥物治療，紅斑經過一段時間會自行消退，而對於比較嚴重的病患，醫生可能會開立外用消炎藥膏來減輕症狀。

但他又提醒，如果火逼性紅斑長期被忽視，可能導致皮膚反覆發炎，輕則造成皮膚萎縮，嚴重者甚至可能引發皮膚癌，因此千萬不可以掉以輕心。如果有慢性疼痛問題，也請諮詢專門處理疼痛問題的醫師。在冬天進行熱敷雖然感到舒適，但也要注意時間，避免過長的熱敷時間對皮膚造成不良影響。

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