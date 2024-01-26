久坐｜研究揭：抵消久坐影響每日只需15分鐘 專家建議４點改善

坐式生活會對身體健康造成不良影響。近日又有一份最新研究表明，與全天活動較多的人相比，長時間坐著工作的人死亡風險更高，尤其是死於心血管疾病。不過，研究亦提到，每天只需要間歇性運動15分鐘，就抵消久坐的影響。



這份研究刊登在學術期刊《JAMA Network Open》，研究團隊利用了 1996 年至 2017 年間一年兩次的健康檢查計劃，分析將近50萬人的數據，最終得出研究結果。

參與者被要求回答有關他們的生活方式、活動水平以及每天工作時坐的時間的問題。然後，研究人員會根據參與者的「職業坐量」（即工作中坐著的時間）將參與者分為三類：

久坐組；



間歇性坐組；



短時間坐組。



在調整了體重指數、吸煙、飲酒、性別和年齡等因素後，研究人員發現，與「短時間坐組」的人相比，「久坐組」的人死亡風險增加了16%，死於心血管疾病的風險更是增加了34%。而與「短時間坐組」相比，「間歇性坐組」的死亡風險並沒有明顯增加。

研究作者之一、台北醫學大學公共衛生學院副教授高偉恩表示，「在男性、女性、年輕人和老年人、吸煙者和非吸煙者等不同群體中都觀察到了這種風險的增加。這些發現強調了減少工作場所久坐和增加日常體力活動的必要性，以降低與久坐相關的死亡風險。」

久坐容易得到的8種疾病（點擊下圖看清！👇👇👇）

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減少就座時間即可降低風險！

研究人員又發現，逍過做運動就能夠抵消白天長時間坐著帶來的風險。雖然對於一個人需要做多少運動來抵消久坐行為仍沒有明確的指引，但這項研究確實提供了一些見解。

高教授指，只需要每天進行15-30分鐘的鍛煉，即休閒時間體力活動（LTPA-Leisure Time Physical Activity），足以抵消「久坐」群體的健康風險。

久坐改善族群（按圖👇👇👇）

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久坐時間太長？ 研究人員建議這樣改善！

研究的作者主張進行制度改革及職業革新，以改變職場普遍長時間久坐的文化，如同公共衛生倡議對吸菸的影響。高教授表示，「一些建議如：納入定期休息時間、引入站立辦公桌、提供指定的身體活動工作場所，以及提供健身房會員福利，這些改變都有助於改善長期職業性久坐的文化和觀念。」

高教授又建議了４點令久坐改善的簡單方法：

1. 定期休息，起身走動。如果需要，請使用鬧鐘



2. 在規定的休息時間，散步或進行輕微的體力活動。



3. 積極尋找活動的機會，例如走樓梯或踏單車上班。



4. 在空閒時間運動或參與體育活動。



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