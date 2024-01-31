慢性咳嗽丨臟腑虛弱致久咳不癒可斷尾？　中醫辨證下藥治療有法

慢性咳嗽一般為超過8星期的反覆咳嗽，患者會久咳難癒，有時還會咳到停不下來，嚴重影響日常生活、睡眠、工作，很多時前往求診，卻被指一切正常，惱人非常之餘，又令人不知所措。到底慢性咳嗽成因為何？又可以怎樣根治斷尾？本文請來了譽豐中醫集團註冊中醫師黃冠儒醫師為我們解構慢性咳嗽種種成因，以及中醫治療方法。



中醫講解慢性咳嗽 多為虛實夾雜有痰

黃醫師指，慢性咳嗽的特徵是多數為虛實夾雜，即同時存在致病因素如風、寒、暑、濕、燥、火等邪氣；以及臟腑物質基礎不足，機能低下如氣虛、陰虛、陽虛等狀況，且常伴有因肺臟功能失調，氣血津液運行不暢而形成的病理產物如氣滯、血瘀、痰飲等，當中痰是最具代表性的病理產物。

慢性咳嗽的成因為何？ 中醫角度看多為外邪、內傷

慢性咳嗽成因有很多，從中醫理論而言，可大致歸納為因外邪、內傷等因素，導致肺臟功能失調，失去對宣發和肅降的正常控制和調節，令肺氣上逆，衝擊氣道，較常見的外邪、內傷因素如：

1）外感沒有好好治療導致外邪入裡，正虛邪戀；

2）體弱或其他長期病患消耗身體陽氣及陰份，擾亂臟腑機能；

3）素體肺熱肺燥，或經常飲食辛辣煎炸、吸煙導致肺常燥熱；

4）素體脾胃氣虚，或經常飲食寒涼生冷、甜食肥膩致痰濕蘊肺；

5）素體肺氣虛易感，沒有做好禦寒保暖 ，致肺臟反覆受寒；

6）長期精神壓力大，情緒抑鬱或煩躁易動怒，擾亂身體氣機。

哪類人較容易患上慢性咳嗽？

黃醫師解釋：「慢性咳嗽好發於肺、脾、腎這三個臟腑虛弱或功能失調的人士，肺虛者易受外感；脾虛者易生痰濕；腎虛者易喘，處理不善皆可致慢性咳嗽，尤其是幼兒及長者，臟腑較弱，易誘發慢性咳嗽。此外，長期吸煙、於大量粉塵環境工作、處於空氣嚴重污染的地方、夜間通宵工作、以及飲食不節制、免疫力低下或有缺陷的人等，也較易患上慢性咳嗽。」

慢性咳嗽好發於肺、脾、腎這三個臟腑虛弱或功能失調的人士，尤其是幼兒及長者，臟腑較弱易誘發慢性咳嗽。（圖片：Shutterstock）

中醫治療慢性咳嗽 辨證用藥準確大多能斷尾

正如剛才所言，慢性咳嗽成因眾多，每一位患者治療方法不能一概而論。黃醫師強調，中醫治療慢性咳嗽講求辨證論治，對證下藥，如肺熱則清瀉肺熱；陰虛肺燥則滋陰潤燥；痰濕蘊肺則化痰祛濕，補肺健脾等，重要的是兼顧患者體虛、邪實及病理產物三大問題，以達到治標同時治本。黃醫師續指，只要辨證用藥準確，療效普遍良好，還有患者配合，審視作息、飲食、情志等各方面細節，做好生活及健康管理以改善身體狀況，大多都能斷尾不復發。假如慢性咳嗽經一段時間治療後仍未能取得改善，應當排除器質性病變及其他可引致咳嗽的疾病，如胃酸倒流等的可能性。

中醫教舒緩慢性咳嗽 對應不同咳嗽食療大不同

黃醫師指，最簡單的舒緩慢性咳嗽方法是喝水，飲水能減輕熱氣、潤燥；而飲用溫水、熱水能放鬆氣管、稀釋黏稠濃痰，幫助痰液排出，因此幾乎能說飲水可以對應大部份咳嗽情況。呼吸道乾燥或痰多黏稠的患者除飲水外，亦可透過吸入水蒸氣緩解咳嗽，但應注意避免蒸汽溫度過高而灼傷喉嚨。另外，慢性咳嗽患者需注意喝水的方法，宜經常飲水，且每次只飲少量，緩慢吞下，不要在咳嗽發作時才飲水或一下子飲下大量水分，這樣喝水更為有效減輕病情，同時能避免加重脾腎的負擔。

至於眾說紛紜的坊間食譜，黃醫師澄清，事實上，薑茶、蒜水、川貝陳皮、蘋果雪梨、海底椰、龍脷葉、羅漢果等都各有功效，重要的是服用前應先了解自身情況，對應不同種類的咳嗽，使用相對應的食療食材，方能有效舒緩咳嗽。

最簡單的舒緩慢性咳嗽方法是喝水，但重要的是服用前應先了解自身情況，對應不同種類的咳嗽，使用相對應的食療食材，方能有效舒緩咳嗽。（圖片：Shutterstock）

熱咳

熱咳指慢性咳嗽時伴隨黃痰、口乾口苦、喉嚨痛、鼻咽灼熱感，甚至自覺發熱出汗。治療慢性熱咳，可使用海底椰、龍脷葉、羅漢果，皆有清肺除熱，化痰止咳的作用。除了化痰止咳順氣外，海底椰還能滋陰除煩，兼夾治療熱病後傷陰的煩躁、失眠等陰虛燥熱症狀；龍脷葉能潤腸通便；羅漢果能利咽潤喉，治療咽痛聲音沙啞。只是，治療熱咳的藥食多偏寒涼，寒咳、肺脾虛弱無熱象的患者不宜服用。

寒咳

假如慢性咳嗽伴隨白痰或透明色泡沫狀痰、口乾或口淡、多鼻水鼻塞、經常怕凍怕風，即屬於寒咳，如兼夾自覺疲累乏力，少氣懶言，氣喘氣促，手腳凍，胃口不佳，容易腹瀉，小便頻密等，又屬於虛寒之證。黃醫師指，薑、蔥、蒜之類辛溫之品雖能驅一時之風寒，煲水或泡水喝能暫時緩解寒咳，但治療慢性咳嗽必須兼顧體虛和痰濕的問題。中醫常用黨參、山藥、芡實、蓮子等性平味甘之品健脾益氣，透過強化脾胃功能來壯肺（培土生金），以治寒咳。

燥咳

咳嗽無痰或少痰黏稠難咯，伴隨鼻咽乾燥，甚至流鼻血或咳血絲，則屬於燥咳，宜滋陰潤燥。水果如蘋果，雪梨，木瓜，橙，檸檬都有滋陰潤燥的功效，而冰糖燉秋梨、冰糖燉橙、冰糖燉檸檬等食療，取其酸甘二味化陰，能滋陰生津潤肺止咳的同時，水果燉熱後亦能減低其寒性。有痰難咯的話，還能加上川貝母或陳皮，加強化痰止咳的力度。

肝鬱氣滯

咳嗽往往在發怒動氣時發生，並伴隨胸脅部疼痛或脹痛的話，多為肝鬱氣滯引致的咳嗽，可使用甘菊泡茶緩解。如氣滯較重，有肝鬱化火之象，證見口乾苦，黃痰，咳血等，宜以夏枯草，或夏枯草加龍脷葉、羅漢果煲水同服，能收清肝瀉火，順氣止咳之效。

黃醫師最後提醒大眾不應盲目跟從他人經驗進行食療，否則有機會造成反效果，加重咳嗽。正所謂預防勝於治療，要有效預防慢性咳嗽，黃醫師亦建議大眾每天定時定候飲水，保持咽喉濕潤，使氣管的免疫功能正常發揮，大大減低呼吸道感染的機會，從而減低外感咳嗽轉變成慢性咳嗽的風險，對於肺腎陰虛體質的人來說尤為重要。

此外，現代都市人普遍缺乏運動、精神壓力大、飲食豐富缺乏節制，也可在日常生活上入手，保持適量運動，經常曬太陽；飲食以營養豐富均衡為主，避免寒涼或熱氣的過分偏頗；注意作息，精神壓力及情緒問題及時處理紓解，方可使臟腑充盈，氣血通暢，陽氣飽滿，正氣充足，減低患病，包括慢性咳嗽的機會。

譽豐中醫集團註冊中醫師黃冠儒醫師