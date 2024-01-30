兒童健康｜多接觸大自然對身體好？研究揭綠化地區竟有此奇效！

香港地少人多、高樓大廈林立，常被稱為「石屎森林」，很多家庭的小朋友放學後即使想找個地方活動身體都不太容易。然而，近日一份最新研究指出，居住在公園、花園或森林等綠色空間附近有利於兒童的骨骼成長，這甚至會為他們的終生健康帶來好處。



這項研究發表醫學雜誌《JAMA Network Open》上，比利時哈瑟爾特大學的團隊，對當地法蘭德斯（Flanders）地區的 327 名 4 至 6 歲的兒童進行了追蹤調查，其中包括城市、郊區和農村地區。

結果發現，居住在綠化程度最高的地方的兒童骨質密度亦更高。研究人員指，生活在自然面積多 20 至 25% 的地方的孩子，骨骼強度會增加，相當於半年的自然生長量。同時，研究亦發現，這些兒童未來罹患骨質疏鬆的風險亦降低了將近 65%。

研究團隊表示，綠化空間與骨骼變得強壯之間的關聯，可能是由於住在公園附近的兒童體能訓練水平較高，從而刺激了骨骼的生長。 這種情況在有樹木的綠地中最為明顯，研究人員認為，這可能是因為這些地方對兒童而言更有吸引力。

研究作者、哈瑟爾特大學環境流行病學家 Hanne Sleurs 及其研究團隊表示，「這些發現強調了生命早期接觸住宅綠色空間對生長和發育關鍵時期骨骼健康的重要性，並具有長期影響。」

參與研究、同為哈瑟爾特大學教授 Tim Nawrot 則表示：「童年時期的骨量越強，你在以後的生活中的能力就越強。因此，這項研究真正傳達的公共衛生信息是，城市規劃​​者可以讓兒童的骨骼變得更強壯，這會產生長期的影響。」

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如何維持骨骼健康？

兒童時期人體骨骼的發育至關重要，因為它為未來的骨骼健康奠定了堅實的基礎。骨骼外表看起來是堅固的、無生命的，但骨骼實際上是一種活的組織，其密度會隨著年齡增長而增加，並在中年開始慢慢流失。

若不想孩子過早面對骨質疏鬆，就要從小開始注重骨骼健康：

1. 飲食和營養



- 確保他們獲得足夠的鈣和維生素D，這對於骨骼健康至關重要。 鈣可以從乳製品、豆腐、魚類、堅果和綠葉蔬菜中獲得。 維生素D則主要來自陽光，也可以透過魚類、蛋黃和強化的食物中攝取。

- 促進均衡的飲食，包括各種蔬菜、水果、全穀類、蛋白質和健康脂肪。

- 減少加工食品和高糖食品的攝入，這些食物可能對骨骼健康產生負面影響。

2. 積極活動



- 鼓勵孩子進行適度至高強度的有氧運動，如跑步、跳繩、游泳和舞蹈。 這些活動可以提高心率、增強骨密度。

- 強調骨骼負荷活動，如跳躍、跳躍和舉重，以刺激骨骼的生長和強化。

- 定期參加運動和體育課程，以確保他們有足夠的機會進行活動。

3. 培養健康的生活習慣



- 鼓勵孩子每天保持足夠的睡眠，這有助於骨骼的修復和生長。

- 提供良好的骨骼健康的榜樣，您可以與孩子一起參與活動和營養的飲食，這亦有助於你維持個人健康。

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