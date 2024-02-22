不育｜不孕男士或有望重「生」！ 以色列成功培育「睪丸類器官」

不育男士或許能重新生育，以色列巴伊蘭大學的研究人員培育出了「實驗室睪丸」，並希望藉此能夠解決男性不孕症。



生兒育女、組織幸福家庭是很多夫婦的願望，但原來全球約15%夫婦抱有不育的煩惱，即平均每六對夫婦便有一對受不育困擾，其中由純男性因素引致的個案佔三成。為了治療不孕症，現時大多會利用輔助生育的方式，即直接取出精子進行人工授精或體外人工受精，然而該做法仍存在不少限制，若男性患有造精功能障礙，便會大大降低這類治療方法的成功率。

不過，最近發表在《國際生物科學雜誌》（International Journal of Biological Sciences）上的一項研究中，以色列巴伊蘭大學的 Nitzan Gonen 博士及其研究團隊成功在實驗室環境中培育出「睪丸類器官」，這項技術或有望幫助男士治療不育。

從老鼠提取的細胞並在培養皿中孵育 14 天的睪丸類器官的影像。

這種人造器官是由從新生老鼠的睪丸中提取的細胞產生的，從開始培養到器官成熟需要約5週，理論上它與天然的老鼠睪丸具有相似的功能及結構。研究人員指出，雖然仍未能確定現有的模型是否能產生出精子細胞，但研究團隊已發現器官出現配子生成的跡象，而配子是精原、卵原細胞細胞經過減數分裂後形成的生殖細胞，其中亦包括精子和卵子。

Gonen 博士表示，「生育診所雖然能夠識別出一些導致男性不孕症的問題——如精子數量低或生殖器官結構異常——但我們並不完全了解導致這種情況的原因，哪些基因組突變導致了這種情況，或者男性不孕的原因是什麼？」，但通過人工製造的模型就可以對這些問題進行更進一步的研究。

她又解釋說「人工睪丸是睪丸發育和功能基礎研究的一個很有前景的模型，它可以轉化為治療性發育障礙和不孕症的應用。」

Gonen 希望能培養睪丸類器官，以幫助患有癌症、無法產生功能性精子的男孩。因為癌症治療可能會損害產生精子的能力，而兒童年齡太小，無法提出進行精子冷涷。若可以在治療開始之前將進行活組織取樣，然後在體外培養並冷凍具有生育能力的精子，便能在將來用於生育。

相關文章：懷孕｜轉換行房姿勢可增受孕機會？ 醫生稱這3個偏方其實都沒用

+ 5

什麼是無精症？

無精症是指在精液中找不到精子的狀態。它是一種男性不育症的形式，意味著男性無法在精液中檢測到任何精子，當精蟲的製造及輸送過程出現異常時，男性就有機會患上無精症。無精症可以分為兩種主要類型：

1. 阻塞性無精症



這種情況下，精子的正常產生和釋放是存在的，但精子在精道中的流通受到阻礙，從而無法在精液中被檢測到。阻礙可能是由先天性缺陷、感染、創傷或先前的手術引起的。在這種情況下，可以考慮以手術重建精道，或考慮進行試管嬰兒，若本身的精子質量沒有問題，通常都可以成功受孕。

2. 非阻塞性無精症：



而非阻塞性無精症指精道系統沒有阻塞，但睪丸因種種原因而沒法製造精子。相較於阻塞性無精症，這種情況的診斷及治療都會比較困難。因為睾丸無法正常生產精子可能涉及多種原因，包括：遺傳疾病、染色體異常、睾丸受損、慢性感染、過度使用藥物等。由於缺乏精子，因此若不找出問題加以根治，亦無法進行人工受孕。

要治療非阻塞性無精症，醫生要先找出病因。若是因為先天或後天缺乏荷爾蒙，可服用排卵藥或施打排卵針。若是腦部腫瘤導致荷爾蒙失調，則可服藥或接受手術治療。

無精症並不意味著無法擁有孩子，隨著醫學發展，不少的不育問題都可以通過手術或藥物治療來解決。如果有無精症關於的疑慮，建議諮詢專業的生殖醫學專家或泌尿科醫生，以進行進一步的評估和診斷。

▼7個精子冷知識（按圖👇👇👇）

+ 13

6個好習慣助你改善精子品質（按圖睇清👇👇👇）

+ 8

1. 健康飲食



採用均衡和營養豐富的飲食對精子品質有益。增加攝取新鮮水果、蔬菜、全穀物、健康蛋白質（如魚、豆類和堅果）以及富含抗氧化劑的食物（如漿果、綠葉蔬菜和茶）可能對精子健康有正面影響。

2. 控制體重



維持適當的體重對於男性生殖健康至關重要。肥胖可能與降低精子品質和生產能力有關。透過均衡的飲食和適度的體能活動來維持健康的體重。

3. 減少壓力



長期和過度的壓力或會對精子品質產生負面影響。尋找有效的應對壓力的方法，如運動、冥想、放鬆技巧和尋求社交支持。

4. 避免酒精和吸煙



酒精和菸草使用可能對精子產生有害影響。減少或避免飲酒和吸煙，有助於提高精子品質和生育能力。

5. 適度運動



適度的身體活動對於男性生殖健康有益。規律的有氧運動，如散步、游泳和跑步，有助於維持良好的血液循環和健康的精子產生。

6. 避免過度性行為



頻繁的性行為可能導致精子品質下降。維持適度的性活動頻率，有助於維持精子的健康和數量。

精液顏色反映身體狀況（按圖👇👇👇）

+ 3

相關閱讀：男性健康｜精液顏色反映身體狀況 醫生揭「這3種」最好就醫檢查