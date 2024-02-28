白內障｜新年聚會慘遭利是砸眼 男子眼角膜裂傷 需付過萬手術費

很多人都以為白內障只有長者才會患上，但其實眼睛受傷亦有可能導致白內障。新年剛剛過去，內地就有一名男子在出席聚會時，意外被掉落的「利是雨」砸中眼睛，當場出現視力模糊、淚流不止等症狀，就醫才發現眼角膜裂傷合併外傷性白內障，更為此付上了上萬元的手術費。



據內媒報道，浙江大學眼科醫院主治醫生郭永偉早前應診了一個特別的個案，現年43歲的王先生於元宵節（2月24日）參加了一個聚會，期間有人在撒「利是雨」，結果王先生被掉落的利是砸中眼睛，他憶述當時的情形指，「我當時就覺得看東西很模糊了，像是眼前有一層霧的感覺，眼淚也一直流，止都止不住。」

郭醫生指，經檢查後，發現王先生的眼角膜上有一個不小的「L」型裂傷，當初應診王先生時，他眼內的晶狀體已經變白，屬於外傷性白內障，「估計是當時紅包的棱角比較銳利，把角膜劃傷了，同時可能因為墜落重力較大，導致侵入王先生眼睛的程度較深，把他的晶體都打破了。」

現時，王先生的角膜裂傷已經完成縫合，然而郭醫生表示，「角膜裂傷就算好了之後，依舊會有一個疤留下，會形成散光。」未來王先生亦需要接受白內障人工晶體置換的手術，根據使用的晶體不同，費用約需人民幣1萬至3萬元（約港幣1.1萬至3.3萬元）。

郭永偉醫師特別提醒，尖銳的東西平常不要對著眼睛亂丟。他指，「我還接診過一個小朋友，在學校里扔書玩，後來把角膜劃傷了。大人要提醒孩子，對於書本、飛盤這些可能砸傷眼睛的物品，要特別注意。」

4個白內障初期的症狀(按圖了解！)

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什麼是外傷性白內障？

外傷性白內障（Traumatic cataract）是由眼部外傷引起的白內障。 當眼部受到力量或受傷時，水晶體可能會受到直接或間接的影響，導致其混濁或混濁。

外傷性白內障可以由各種原因引起，包括：

1. 眼球直接損傷：例如物體擊中眼球，眼球受到穿刺傷或切割傷等。



2. 眼球間接損傷：當眼球受到劇烈震動或撞擊時，可產生衝擊波，進而導致水晶體受損。



3. 化學物質傷害：暴露於有害化學物質（如酸、鹼、有毒氣體）可能造成水晶體損傷。



4. 輻射損傷：長時間接觸紫外線或其他形式的輻射，如放射線，可能對水晶體產生損害。



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外傷性白內障常見症狀

外傷性白內障的症狀與其他類型的白內障類似，其中包括：

- 視力模糊或模糊，好像透過薄霧或薄紗看東西



- 對比降低，使物體邊緣模糊



- 難以看清細節



- 光線敏感或出現眩光



- 顏色感知變差，顏色變得暗淡或黃色



現時白內障的唯一有效治療方法就是進行手術。在手術過程中，醫生會透過切除混濁的晶狀體並將其替換為人工水晶體來恢復視力。如果您懷疑自己患有白內障或有視力下降的問題，建議諮詢眼科醫師進行評估和診斷，並獲得適當的治療建議。及早發現並處理白內障可以幫助維持良好的視覺健康和生活品質。

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