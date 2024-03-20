關節退化疼痛 緊硬咔咔聲？不靠食藥打針　就要自身補充關節液！

隨著年齡增長，相信唔少人都同影視紅星石修一樣會遇到關節痛困擾…關節開始鬆弛不穩，發出「咔咔」聲，又或者繃緊僵直，難以屈曲移動、酸軟疼痛腫脹，甚至麻痺無力，手腳難以提起。



原來以上種種關節不適危機很大程度跟關節液流失有關！提及關節液，就不得不提及「玻尿酸」（又稱透明質酸）！ 它天然分佈於關節內，擔任支撐及潤滑關節、緩減軟骨磨損之重任。玻尿酸分泌一旦減少，關節液流失，疼痛就會一觸即發！

不少人因為關節痛問題嚴重，而要進行膝關節玻尿酸注射（俗稱「打啫喱」），去增加關節潤滑度。但這種入侵性玻尿酸注射其實治標不治本！當玻尿酸被身體吸收消耗後，劇痛又會隨即復發，之後要靠再次補充才能維持效果。所以重啟身體自身調節機制，激活體內玻尿酸自生，自身補充關節液才是王道。那麼，有何方法可以幫助身體自我調節和分泌玻尿酸，從而改善關節健康呢？以下立即為大家解構！

關節痛症主要元兇 - 25歲後關節液遞減，關節如門鉸生鏽緊硬

玻尿酸不單止是支撐肌膚彈性的重要物質，同時亦擔任支撐及潤滑骨骼關節、緩減軟骨磨損的重任。正常的關節液含有高濃度的玻尿酸， 然而在25歲以後，體內的玻尿酸分泌逐漸減少，濃度亦會變稀。而到了40至60歲，身體自生玻尿酸能力更會只剩一半。當關節液中的玻尿酸減少及變稀，關節不但會緊硬，更會令關節之間的軟骨組織出現磨蝕，產生疼痛，尤其是長期負重的膝關節。

為緩解關節緊硬不適，坊間不少人甚至要進行膝關節玻尿酸注射（俗稱「打啫喱」）。但這種侵入性的玻尿酸，就如醫美在臉上填充的玻尿酸一樣，會於半年至一年內被身體吸收消耗掉，患者往往要定期打針補充去維持效果。治標不治本之餘，反覆在同一位置進行侵入性治療亦會增加感染風險，注射時更需要麻醉，影響健康。而且注射治療費用昂貴，平均一支針費用為$5,000以上，並非人人都能負擔。

潤滑關節首選 - 專利「玻尿酸自生菌 」激活關節液分泌

結合美國及日本專利「玻尿酸自生菌」及多種有效成分的【BG PRO護關素】，就能從根源解決關節問題！

其重點專利成分「玻尿酸自生菌」，是市場唯一專效護關益生菌，可以激活身體自身分泌玻尿酸，從而補充關節液，同時鎖緊潤滑液，減少其流失。關節液充足有助吸收震動、減低骨與骨之間的碰撞，避免磨損。

【BG PRO護關素】還包含其他重要成分，如葡萄糖胺和鯊魚軟骨素，能修補磨損的關節，減輕不適感並增加關節靈活性。而專利鱸魚胜肽、菠菜及綠茶萃取，則具有癒合修護受損骨質和抗菌消炎的作用。最後，乳酸菌加益生元能夠平衡腸道菌群，提高身體對玻尿酸的吸收和利用效率，腸道免疫力得以平衡，更能舒減發炎反應。

比起傳統成分單一的關節保健品或消炎止痛藥，【BG PRO護關素】的專利複合配方功效更全面，有效5步修護關節：❶自身潤滑止蝕、❷免疫抗炎、❸止痛修復、❹強化骨質、❺靈活關節。用家測試證實，服用4星期後，100%試用者明顯改善關節腫脹、不適、僵硬症狀。*

*Consumer EVE Laboratory, Efficacy testing on joint.

星級用家實證推薦！潤滑靈活關節 擊退疼痛不適

石修的大俠形象深入民心，雖已年屆75歲，但每次現身依舊充滿活力。但原來修哥之前經常感到關節繃緊疼痛，日常生活大受影響，使他難以投入最愛的運動，連面對可愛孫女都不敢抱太耐。修哥於是積極改變生活習慣，除了多做護關運動，如床上拉筋、抬腿壓腿等，並同時服用專效針對激活潤滑液的【BG PRO護關素】。實行內外雙管齊下，短時間內便明顯感到關節潤滑靈活多了，可再次投入運動之餘，睡覺時不再痛醒，精神更佳！

修哥鼓勵大家關注自己的關節健康，內外雙管齊下守護關節。

真實用家、香港甲一籃球員口碑之選！強力推薦！

【BG PRO護關素】不僅得到了星級用家認可，還獲得許多真實用家的支持和推薦。現年61歲的吳女士因工作勞損，於兩年內先後經歷右腳膝蓋半月板碎裂及左腳膝蓋韌帶撕裂。進行膝關節修復手術後，吳女士從此需要長期於膝關節注射玻尿酸，作潤滑止痛。自關節出問題後，她一直嘗試過服用很多牌子的保健品，包括葡萄糖胺、魚油等，但都無助改善關節情況。她亦一直同時服用幾種止痛藥，可惜發現藥物對肝腎造成負擔。直至服用【BG PRO護關素】，短短兩星期，吳女士感覺關節痛楚大幅減少，甚至止痛藥都能停服，打針期更無限推遲！

吳女士3年來不斷定期於雙腳膝關節注射玻尿酸，令她坦言好像在「吊鹽水」續命一樣。服用【BG PRO護關素】2星期即見效，終擺脫膝關節痛困擾。

香港男子甲一組籃球「滿貫籃球隊」的多位星級球員蔡再懃、方誠義等，亦是【BG PRO護關素】的長期用家。面對密集高強度訓練及激烈的比賽，球員的關節承受相當大的負荷。全靠【BG PRO護關素】，令他們關節靈活度大增，長期保持最佳狀態。

@tsaichoikwan：服用【BG PRO護關素】後，關節靈活度大增，令我在球場上全力博盡！

@gax2:：Keep住食【BG PRO護關素】，再配合物理治療，效益真係1+1大於2！

【BG PRO護關素】適用不同人士服用：

• 銀髮族: 關節液流失、關節軟骨退化

• 工作勞損人士: 從事粗重工作、經常站立

• 缺乏伸展人士: 長期久坐、缺乏運動

• 肥胖過重人士: 關節負荷受壓

• 運動愛好者: 容易勞損及受傷

• 腸道免疫欠佳人士 : 抵抗力弱，容易引發炎症等不良反應

有別於一般膠囊或片劑，【BG PRO護關素】為粉末設計，可直接口服或沖水服用，貼心照顧有吞服困難之人士。獨立包裝可以隨身攜帶，方便易食。其成分天然，無添加人造色素和防腐劑，更不含西藥，不會造成倚賴。

【BG PRO護關素】- 市場唯一專效護關益生菌

如果飽受關節問題影響，或想提早keep住關節健康，立即親身體驗【BG PRO護關素】，齊齊擺脫關節疼痛困擾！

包裝：30包/盒

建議服法 ：每日1-2次，每次1包，餐前服 。可直接服用或以100-150毫升40度以下溫水沖泡。

銷售點：萬寧門市及網店 | 獨家發售

標準價：$399/盒

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（資料及相片由客戶提供）