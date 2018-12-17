【英國脫歐】國會擬自由投票決定方案　文翠珊不妨轉軚支持

屬脫歐支持者的國際貿易大臣霍理林（Liam Fox）周日（16日）開腔，公開支持文翠珊政府讓國會為所有可能脫歐方案進行「自由投票」，至少否決掉一些完全沒有人支持的主張，為脫歐亂局增添一些確定性。 文翠珊目前似乎不為所動。據路透社報道，她周一（17日）將向國會再度表明反對「二次脫歐公投」，間接否定了「自由投票」的主張。 然而，亂局之中，文翠珊已有「突然轉軚」前科，而此「自由投票」主張，確有值得她再次轉軚之理。

各派閣員聯手推「自由投票」

霍理林是首位公開支持「自由投票」的疑歐派內閣成員，與原該對立的留歐閣員，如教育大臣夏軒仕（Damian Hinds）等，連成一線。

目前「二次公投」聲勢甚高，因此「自由投票」雖無法律約束力，卻或會導致「二次公投」的結果，最終更可能使英國「放棄脫歐」，理應為疑歐派反對。不過，如今脫歐已失方向，「自由投票」似乎是唯一破局之法。

文翠珊上周突然撤回其「脫歐協議」，釀成保守黨的不信任投票，最後雖捱過挑戰，卻在歐盟峰會上栽了一腳，未有換來任何歐盟在愛爾蘭邊境「補底方案」（Backstop Plan）上的任何讓步，更有歐盟領袖聲言文翠珊要先讓協議通過國會，然後歐盟才會再作考慮。

歐盟讓步，是文翠珊「脫歐協議」唯一出路，如今卻已成絕路；而文翠珊政府目前似乎只在靜觀其變， 霍理林亦承認就算英歐仍在對話，任何結果都是明年的事。

國際貿易大臣霍理林，周日接受英國廣播公司（BBC）訪問，成為首位公開支持國會「自由投票」的疑歐派。（路透社）

脫歐只有絕路 「自由投票」或能擇一而行

更嚴重的問題是，除了文翠珊「脫歐協議」外，全英政界提出的不同出路，幾乎每一條也是絕路，而且在眾多絕路之中，沒有人知道英國會走上哪一條，使人更難為未來形勢作準備。（《香港01》早前已對各種可能出路有詳細分析，請參照：《文翠珊脫歐協議「爛」 其他出路卻「更爛」》）

在脫歐亂局的種種不確定性中，英國金融地位愈發不穩：英國本年正式失去其「歐洲最大私募基金市場」地位，被荷蘭追過，是2011年以來首次。

為免英國再加陷落，目前唯一能穩住亂局的方法，似乎就是以國會「自由投票」的方法，去確定英國在芸芸脫歐絕路之中，到底要走上哪一條。

雖然在「自由投票」之中，也有「沒有任何一個方案得到過半議員支持」的可能，可是「自由投票」至少可以展現出有哪些路向是最有可能得到最多人支持，這絕對比今日的極大不確定性為佳。

倫敦的金融中心地位已日益被脫歐亂局拖累，就算英國未能改變脫歐路途，至少也要為商界去除不確定性。（視覺中國）

「二次公投」確有缺點 文翠珊不應「因小失大」

文翠珊反對「自由投票」的原因，似乎是它可能會導向「二次公投」，與文翠珊上台以來以實現2016年公投結果為己任的目標不符。她亦正確地指出「二次公投」有使英國民眾愈加不信任執政者，造成對英國政治「無可修補的破壞」，而且事事主張公投，也是對首相領袖角色的「侮辱」。

不過，今日在脫歐無路之下，讓民眾決定是否要繼續脫歐，也是沒有辦法中的辦法。如果國會真的有多數議員支持「二次公投」，文翠珊亦應服從。

「二次公投」雖然在道義上、實行上都可圈可點，然而如果下議院各黨議員真的如此抉擇，英國未來路向至少在短期內能穩定下來──如果要進行「二次公投」，英國將向歐盟請求延後明年3月的脫歐大限，以籌備公投，並要在公投項目、公投型式上作決定。

支持二次公投的「人民投票」（People's Vote）勢力日長，如今他們在英國的示威幾乎無日無之。（路透社）

雖然文翠珊依然堅決反對「自由投票」，不過聖誕將至，脫歐亂局愈發混亂，難保文翠珊不會在周二（18日）的內閣會議上，被一眾閣員說服，再次180度轉軚。

上周延後國會表決的轉軚可圈可點，不過轉軚支持「自由投票」，實在是目前唯一可行之法，不得不為：恰如2016年的脫歐公投讓文翠珊知道，下一步應該專心完成脫歐任務。面對如今政客和選民的不情不願，面對人們一盤散沙，且自己的呼籲也無人理會，倒不如讓各界再清楚地知道究竟該往哪個方向去。