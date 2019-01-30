【英國脫歐動盪】文翠珊贏得國會多數　然後呢？

「今晚，大多數尊貴的議員已表明，他們會支持一個包括有修改補底方案（backstop）的（脫歐）協議。」文翠珊周二（29日）得到國會支持後，以此聲言會與歐盟重新談判。 回顧去年12月4日的文翠珊。她當時卻說：「我要警告各位尊貴的議員，歐盟早已清楚聲明脫歐協議不容再改。」 文翠珊不只是「以今日的我打倒昨日的我」，還走上「回到過去」之路。

文翠珊轉軚 疑歐派歸隊

在周二晚上投票之前，文翠珊突然轉向支持要求歐盟「取代愛爾蘭邊境補底方案」的「布雷迪修正案」（Brady Amendment），震驚全英政壇。

她在周二早上致電歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker），要求重新談判愛爾蘭邊境問題，挽回了疑歐派支持，最後博得全黨歸隊，以317票贊成、301票反對通過「布雷迪修正案」。

在文翠珊博得國會意志支持重啟談判的同時，保守黨內疑歐、留歐兩派亦提出「馬特豪斯妥協方案」（Malthouse Compromise），要求延長脫歐過渡期3年，並提出兩大選項：一是「改變現有愛爾蘭補底方案」，二是「以過渡期好好準備無協議脫歐」。

保守黨執政盟黨民主統一黨（DUP）黨魁范愛玲（Arlene Foster）難得歸隊支持文翠珊。（路透社）

在投票前已有消息傳出文翠珊對有關方案「感興趣」，而方案亦獲得保守黨疑歐派，以及執政聯黨北愛爾蘭民主統一黨（DUP）支持。由此可見，文翠珊將會以此方案為本，再向歐盟提出談判。

脫歐其他選項 盡數戰敗

文翠珊在國會難得贏了一仗，其他脫歐出路卻幾乎全數戰敗，其中包括「延後脫歐」、「國會奪取政府制定議程權力」、「開展脫歐其他出路討論」的多項修正案。

除了「布雷迪修正案」外，國會唯一通過的「斯佩爾曼修正案」（Spelman Amendment）主張排除「無協議脫歐」，不過純屬建議性質，並無要求國會立法，亦無提出要如何避免無協議脫歐，其通過可算是國會再次表達「避免無協議脫歐」的意願。

保守黨內疑歐派大老里斯莫格（Jacob Rees-Mogg），起初不支持「布雷迪修正案」，最後也帶領近60名疑歐派議員改變初衷。（路透社）

脫歐不只原地踏步 更是「回到過去」

文翠珊「重啟愛爾蘭邊境問題談判」的做法，一直遭歐盟多次否定。

而她今日支持的「馬特豪斯妥協方案」無非是要求為愛爾蘭的邊境「補底方案」添上期限，或讓英國能單方面退出，又或是直接取消「補底方案」，由疑歐派掛在口邊、實際上卻不存在的「高科技」避免愛爾蘭島上的硬性邊境關卡。

這些提案早在去年11月脫歐協議達成前被歐盟否決。在周二投票結果出爐後，歐盟及愛爾蘭當局也重申同樣立場。

今日文翠珊為爭取疑歐派及DUP支持，又回到脫歐協議達成之前的立場，基本上是在走回頭路，連爭端的種類及各方的立場也跟去年的爭議一模一樣。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）周二（29日）透過發言人表示，現時的脫歐協議已經是最好的協議，重申不可重啟談判，包括協議中的愛爾蘭「補底方案」。（路透社）

文翠珊政府暫定於2月13日重推「重新談判後」的脫歐協議上國會。在歐盟的反對立場下，只安排兩個星期的談判期，可算是「樂觀之極」。

由此看來，脫歐進程的未來，將跟脫歐進程的過去一樣，又是重回相互爭執的老路。