【印巴衝突】巴基斯坦「點到即止」 衝突似有轉機

巴基斯坦宣布關閉領空，全員戒備；印度航母及海軍主力悉數出港，多邦進入緊急狀態。繼幾天前印度轟炸巴基斯坦，及昨日（2月27日）兩國空戰後，印巴局勢似乎無可逆轉朝戰爭方向升級。不過，隨著伊姆蘭汗（Imran Khan）發表電視講話，要求同印度對話，外界似乎見到了轉機。

2月27日上午，印度同巴基斯坦在克什米爾實際控制線附近發生空戰。巴基斯坦方面宣稱擊落兩架印度戰機，並俘虜一名空軍中校；印度方面僅承認一架米格-21戰機被擊落，更宣稱己方打下了一架巴空軍戰機。

印度一架米格-21戰鬥機在喀什米爾地區墜毀，巴方指其擊落兩架印度軍機，印方承認損失一架米格-21戰機。（視覺中國）

巴基斯坦搶「和解先機」

儘管雙方都存在虛報戰績的嫌疑，但印度飛行員被俘卻是「有圖有真相」。同日，巴基斯坦國營廣播電台公佈中校阿比南丹（Abhinandan）受審畫面。片中，他禮貌地拒絕了審訊人員關於其任務細節的問題，但也表示自己受到了巴基斯坦軍方良好對待，更誇讚「這的茶很好喝」。更具價值的是，這位飛行員父親官拜印度空軍上將，2012年才從軍隊退役。

無可否認，巴基斯坦在「公關戰」中先下一城。阿比南丹被捕時，曾遭到克什米爾當地穆斯林群眾的圍毆，而趕來的軍人則將其保護起來。在審訊中，巴基斯坦不僅給予俘虜良好待遇，更尊重其作為職業軍人的尊嚴，將其「拒絕回答問題」的畫面公之於眾。這也為可能的印巴對話留足空間.

阿比南丹一開始被抓住時並未受傷，但隨即被人拳打腳踢至血流披面。（Twitter）

與此同時，巴基斯坦總理伊姆蘭汗也伸出橄欖枝。他在電視講話中提議解決外交危機，「雙方都不能承受局勢升級開戰」。他也表示：巴基斯坦已準備好同印度對話，以免誤判情勢。

儘管雙方都掌握核武器，但印度同巴基斯坦間綜合國力仍存在不小差距。尤其在海軍方面，印度尚可輕易封鎖所有巴基斯坦出海口。今次交鋒中，巴基斯坦不僅擊落印度戰機，更俘虜其飛行員作為談判籌碼，已算得上「階段性勝利」，此時收手再自然不過。

巴基斯坦展示印度空軍戰鬥機殘骸。（網絡圖片）

國際社會施壓印巴 回到談判桌

巴基斯坦展現出和平誠意，但在印度看來卻十分窩囊。早前炸死44名印度軍警的穆罕默德軍被鄰國袒護；而自家空軍報復時更只針對恐怖分子，並未襲擊巴軍方設施。對即將在5月迎來大選的莫迪（Narendra Modi）來說，如何不失面子地結束紛爭是不小考驗。

不過，莫迪想要「搞大件事」也面對相當國際壓力。一直以來，中國都將避免家門口「生戰生亂」作為主要外交目標。2月27日深夜，巴基斯坦外長庫雷希同中國外長王毅通電話時，王毅便表示希望印巴雙方保持克制，履行防止事態擴大的承諾。他也同時強調：各國主權和領土完整應切實得到尊重，中方不願看到有違國際關係準則的行為，似在提醒雙方適可而止，不要再「冤冤相報」。

伊姆蘭·汗，巴基斯坦政治人物，前巴基斯坦板球國手，曾擔任巴基斯坦板球國家隊隊長

不過，中國亦未完全在印巴間選邊站隊。早前聯合國安理會發布對「穆罕默德軍」譴責決議時，中方投下了贊成票。與印、巴兩國均合作密切的美國也保持類似立場：一方面要求兩國保持克制，並透過和平方式解決問題；另一方面也要求巴基斯坦處理國內恐怖組織，避免類似襲擊再次發生。

面對國際壓力及事態升級的嚴重後果，印巴雙方再「搞出個大新聞」似乎不容易。兩國預料將圍繞印度戰俘歸國、印度空軍越境轟炸的政治責任，以及巴基斯坦「歸管境內武裝」一系列問題展開外交談判。