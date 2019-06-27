【G20峰會】安倍為習近平單獨設宴　日本成百年變局的關鍵一環

中國國家主席習近平抵達日本出席G20大阪峰會，日本首相安倍晉三特別為其設宴。在中日關係回暖的背後，日本是「百年未有大變局」中的關鍵變量。

6月27日，日本大阪天降大雨。中國國家主席習近平在這天抵達，參加即將舉行的二十國集團（G20）峰會。在中國駐日本大使孔鉉佑的陪同下，習近平撐傘走下飛機，這是他擔任國家主席以來第一次訪日。

抵達之後，習近平先與韓國總統文在寅舉行會談，然後與安倍首相舉行中日首腦會談，之後還和安倍共進晚餐。席間，安倍再度邀請習近平對日本進行國事訪問，據悉，習近平也積極表示「明年春天訪問是個不錯的主意」。

不知習近平此番訪日，和多年前擔任國家副主席時的感受有何不同。但是，他口中「百年未有之大變局」下，如今的日本必然是關鍵的一環。

中國重視習近平首度訪日

雖然習近平訪日並非正式訪問，而是以參會的名義，但是中方對這次罕見的訪問還是非常重視。

6月26日，習近平訪問的前夜，中國國務委員兼外長王毅還和日本外務相河野太郎通話，這本身就有些不同尋常。

習近平抵達大阪，日本高級官員接機 （法新社）

王毅表示，習近平此行對完善全球治理、堅持多邊主義以及改善中日關係、拓展務實合作都具有重要意義。王毅希望雙方立足大局，着眼長遠，聚焦共識，確保各項活動圓滿、順利和成功。河野太郎表示，日方高度重視習近平出席G20大阪峰會，期待雙方發出推進契合新時代的日中關係的積極信號。

另外，中國駐日大使孔鉉佑於6月25日在《人民日報》發表文章，強調習近平赴日參加G20峰會的重要性。文中，孔鉉佑透露習近平對日國事訪問可能在明年春季成行，更提高了外界對中日關係的期待。

孔鉉佑作為剛剛履新的駐日大使，對於韓國、朝鮮、日本來講都不是陌生面孔，他在日工作經驗長達10年。從外交部副部長的高位出任新一屆駐日大使，可見中國對未來中日關係的重視程度。

日本《朝日新聞》報道指出，習近平與安倍的會談中，雙方可能會為中日關係「永遠的鄰國」重新定義，除了是地理上無法分離的鄰國，也有確認雙方深化合作意願，讓雙邊關係不再惡化之意。中日關係回暖因此會更進一步。

中日因貿易戰再度靠近？

當前，全球政治多有動蕩，地區局勢也出現諸多不穩定因素。中國在應對千億級中美貿易戰的同時，日本也在盤算如何應對美國的汽車關稅威脅以及農場品市場的開放要求。

此次G20大阪峰會，習近平將和美國總統特朗普（Donald Trump）舉行會晤。此前，特朗普曾稱如果中美無法達成協議，那麼將對中美另外3000億美元的商品加徵關稅。

中日首腦舉行會談，安倍晉三再度邀請習近平訪日。（路透社）

而兩個月內連續兩次造訪日本的特朗普，不僅在貿易上威脅日本，而且還在赴日出席G20峰會之前，對美日安保條約發出批評，而這是美日同盟的核心。

2018年，中日關係迅速回暖，不少聲音認為同樣承受美國壓力的中日兩國，是因為美國的威脅而走近。雖然這的確是一種助推力，但是並非中日關係改變的本質。

在全球格局的變化之下，務實的安倍政府對自身利益如何計算，其實非常清楚。中美的大國之爭對他不利，但是在中美實力差距減小，美日實力差距增大，中俄逐漸聯手的趨勢下，日本感到了二戰以來前所未有的焦慮。

安倍很清楚，經濟上向西拓展才更有潛力，安保問題上一直依賴美國則更危險，權衡利弊之後，安倍不僅向中國走近，而且希望和周邊的俄羅斯、朝鮮都能講和，這是中日關係破冰的本質原因。

日本之變對全球的象徵意義

當然，日本在方方面面對美國的依賴，不可能在短期內完全改變，畢竟日本對美國並沒那麼多籌碼。對於美國的關稅威脅和其他種種要求，安倍只能是 「能拖多久是多久」，他對特朗普這兩次訪日的各種安排，就是對美國的極盡安撫。

中日關係轉暖，並不代表日本會放棄美日同盟，而是且走且看。（路透社）

同時，日本也在採取外交上更為獨立的姿態，安倍不僅積極斡旋伊朗核問題，而且還表示要和朝鮮領導人金正恩見面，穩住美國的同時，安倍在試探獨立路線的可能性。

儘管日本對中美的態度仍是邊走邊看，可這樣的變化仍然是不可忽視的。由於歷史原因，日本和美國的同盟關係尤為特殊，日本經濟曾因美國騰飛，有因美國打壓而長期失落，而在安保方面日本則是完全依賴於美國。要和美國保持一定的距離，甚至走出不同於美國要求的道路，對安倍來講比其他國家更難。

對於全球變局的觀測，不止有習近平「百年未有」的判斷，也不止是對局勢瞭然於心安倍晉三。日本之外，歐盟、印度、東盟等地區，都在尋求更為獨立的立場。

歐盟國家對「一帶一路」的態度有所轉向；被美國寄希望於成為「印太戰略」核心的印度，也在去年和中國緩和關係，總理莫迪在新任期迅速提出和習近平再度舉行「非正式」會談；東盟峰會提出自身對印太地區的構想，和美國完全不同。被中美對抗裹挾的加拿大、澳洲等國家，國內也不少有期望停止對抗的聲音。

如果日本能夠走出獨立的一步，能夠對美國的「攻擊」有所化解而不是一味屈從，那麼其他國家更有這樣做的可能，因此這是一個非常關鍵的變量，也是全球格局形成更為穩定的多極畫面的重要一環。中國對日本、對東北亞格局的高度重視，在這種情況下是必然的。