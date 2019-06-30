不再加徵新關稅　特朗普為何轉而對習近平示好

無論是承諾不再加徵新的關稅還是給華為放行亦或是強調對華無敵意等等，特朗普這次與習近平的會晤都不像以往那般氣勢洶洶。

美國總統特朗普6月29日與中國國家主席習近平在日本大阪G20峰會期間舉行了80分鐘的雙邊會談。此次會談頗有成效，根據中國官方發表的聲明，兩國元首同意，雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方表示不再對中國出口產品加徵新的關稅。兩國經貿團隊將就具體問題進行討論。

特朗普（Donald Trump）在特習會後表示，雙方進行了非常好的會晤，成效超出預期，兩國（經貿關係）已經「重回正軌」。他也證實，雙方會繼續進行貿易談判，美方不對此前所說的3,500億美元中國產品加徵關稅。

經貿磋商重啟、美國不再對中國出口產品加徵關稅等等都是積極的信號。並且，相比於2018年12月阿根廷G20峰會上的習特會成果設置了「90天的談判期限」，此次中美首腦會談的成果更進一步，美國強調的是不再對中國產品加徵新的關稅，並未設置一個明確的期限。

此次習特會重啟中美貿易磋商，但效果如何還要觀望。（路透社）

這種微妙的變化說明了美國的一種姿態，不再像以往那般咄咄逼人。這一點從特朗普的一些其他表態也可以看出。在特習會後的記者會上，特朗普稱他將允許中國電訊企業華為再次購買美國產品。5月16日，美國商務部將華為列入出口管制「實體清單」，禁止華為在未經美國政府批准的情況下從美國企業獲得元器件和相關技術。特朗普如今的表態無疑是一種示好。

習近平在與特朗普的會談中提到了中美「不應該落入所謂衝突對抗的陷阱」，特朗普則回應稱「我對中國沒有敵意，希望兩國關係愈來愈好」。在記者會上，特朗普還強調「美國與中國是戰略夥伴」。在美國對華強硬已經成為華府的主要基調時，特朗普如此表態顯然釋放了善意。

另外，美國正在收緊留學簽證，也被視為是針對中國。在特習會上，特朗普主動表態稱：「中國有很多非常優秀的學生。我一直歡迎中國留學生來美國留學。」

無論是承諾不再加徵新的關稅還是給華為放行亦或是強調對華無敵意等等，特朗普這次與習近平的會晤都不再氣勢洶洶。為何會這樣？

長時間的拉鋸，中美都需要給緊張的氛圍降溫。（路透社）

一方面在於一年多的中美貿易戰讓美國見識到了中國這個對手並非那麼容易打敗。在貿易戰爆發伊始，特朗普多次自信認為美國會贏了中國，並認為在他的關稅威脅之下，中國會很快做出讓步。但經過十多輪的談判之後，美國並沒有讓中國在「結構性問題」上作出妥協。相反，5月的中美貿易談判破裂，美國看到中國還提出了自己的一系列要求，中國寧願談判破裂也不願在這些立場問題上對美讓步。

美國曾在20世紀80年代贏了日本，但相同的招數用在中國身上並未奏效。習慣了對他國提要求的美國，通過與中國的談判，認識到了各國情況不一樣，要重新認識當下的局面。中美之間的拉鋸戰磨去了美國以往的自信，美國也需要好好思量一番接下來的貿易談判該如何繼續。

如果美國繼續打，中國還是會「奉陪到底」。如果美國暫停，該如何交手北京，美國需要調整自己的策略與節奏。回到談判桌前，給各自一個緩衝的時間，美國也有機會籌備下一步。

另一方面，也要看到美國國內的情況。特朗普已經宣布自己要競選連任。貿易戰帶來的影響正在顯現，不少報告已經警告特朗普，美國加徵關稅最終還是要由美國的消費者來承擔。此外，美國的諸多企業，比如蘋果公司、通用、高通等多次呼籲特朗普不要繼續打貿易戰。

美國國內的聲音，特朗普不可能不顧及。 經濟問題也是政治問題，靠選票上位的特朗普如今進入選舉模式，他要儘可能降低貿易戰對美國經濟的影響，降低貿易戰對他競選帶來的衝擊。此時宣布不再加徵關稅、給華為放行等等都是安撫國內市場焦慮之舉。過猶不及，特朗普也懂得適可而止。