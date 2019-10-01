從「假新聞」到「叛國」　只要不認同特朗普就是「叛國行為」

「假新聞」（Fake News）一字，自2017年特朗普上任至今經常聽到，特朗普把傳統自由派的媒體形容是假新聞，是「人民公敵」，不值一看。 近日經常掛在特朗普嘴邊的，還多了一個新詞───叛國（Treason）。特朗普把「通烏門」的告密者，眾議院情報委員會指為叛徒，儘管與假新聞一樣，這些人所做的事，與叛國完全扯不上邊。

特朗普很愛說「假新聞」一詞，傳統媒體幾乎除支持共和黨的霍氏新聞網絡外，都曾被他打進假新聞之列。（路透社）

2018年7月，特朗普在訪問英國時，指責英國的《太陽報》是假新聞。原因是《太陽報》把特朗普批評前首相文翠珊的句子放在標題上，令他不悦。

香港01當時曾分析過特朗普的「假新聞」定義到底是什麼。結論是特朗普只要覺得該新聞不中聽，或對他懷有敵意，就是假新聞。因此有線電視新聞網（CNN）成為了特朗普的頭號敵人，CNN記者一度被限制前往白宮採訪，特朗普也慣性拒答CNN問題。

洩密者都是間諜

最近特朗普有新的用詞：美國《華盛頓郵報》在9月首先報道特朗普在一次外交通話中作出不恰當承諾，很快外交電話的對象及對話內容，以致誰可能在場都被逐一揭露。特朗普稱這是「叛國」行為，認為告密者、提供資料者是「間諜」。

在特朗普的Twitter中，他表示發起調查的眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）應接受叛國調查。在《洛杉磯時報》釋出的一段錄音中，特朗普稱懷念過去美國「醒目地處理間諜和叛國者」的手法。

這一連串的叛國指控，正反映着特朗普的狹隘無知。與濫用假新聞一樣，特朗普似乎毫不瞭解叛國的意義。根據美國憲法，叛國的定義是向美國發動戰爭，或向美國的敵人提供方便與幫助。

相比起揭露特朗普的行為，特朗普通外尋求自己政治利益的行為，更似乎有「叛國」意味，當然實際只是涉嫌濫權而已。（Getty Images）

不認同他的人都是叛國

顯然告密者、提供資料者、希夫的行為與叛國扯不上任何關係。

但在特朗普的思考模式中，與他定義假新聞一樣，似乎只要是「針對他的攻擊行為」，或單純的「不支持他」就是犯上了叛國罪。2018年2月，特朗普在俄亥俄州宣傳減税時，抱怨民主黨未有支持他的議案。特朗普當時這樣說道：「我們能否稱這為叛國呢？為何不可？因為他們不夠愛國。」

特朗普把自己及推行的政策標籤為愛國行為，因此反對他政策的人，自然就成為「叛國」之徒。叛國的刑罰最高是死刑，也難怪他會說：「若拜登是共和黨人，他應被帶到電椅上電死。」