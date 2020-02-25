【武漢肺炎】中國的好機會不能浪費在與美國的爭吵上

《華爾街日報》2月3日發佈題為《中國是真正的「亞洲病夫」》的文章後，中國認為文章標題帶有種族歧視色彩聳人聽聞，向《華爾街日報》提出抗議，並驅逐駐北京的《華爾街日報》記者。中國外交官稱2月24日面對惡意侮辱抹黑，中國不做「沉默的羔羊」。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明對中方的行為表示「譴責」。美國媒體報道說美國政府官員2月24日召開會議，討論對駐美的中國記者採取行動的可能性。

從2月3日至今，事態已經從中方對美媒的交涉發酵為中美雙方的脣槍舌劍和外交對立。鑑於中美關係的重要性，這樣的爭吵幾乎是各大媒體都爭相報道的重要新聞。

據理力爭並非不妥，捍衛權益也理所應當。但環顧今天的國際輿論和大趨勢會發現，這樣的爭吵正在喧賓奪主。

新冠肺炎疫情在全球擴散效應正在凸顯，韓國、日本、伊朗、意大利的最新確診人數每天都在大量增加，嗅覺最為靈敏的資本市場已經開始波動。2月24日韓國股市暴跌近4%，歐洲股市在24日開盤後集體重挫，德國股市開盤後不久跌幅高達超4%。美股24日晚間開盤一度暴跌1,000點。

2月23日戴着衛生口罩的意大利人在北部卡薩爾普斯特倫戈的一家超市外面排隊。（AP）

各國防控措施輪番出台的同時各種問題層出不窮，在日本，鑽石公主號疫情防控亂象不止；在韓國，新天地教會明目張膽宣傳與科學防疫相反的迷信言論；伊朗新冠肺炎高達25%的死亡率更是驚爆人們的眼球。搶購口罩等防疫物資的現象同樣在各國上演。民眾批評政府、媒體批評政府、專家批評政府，反對派當然不會放過對執政黨大加鞭笞的機會。

橫向對比各國的措施，無法迴避的是，在流行病防控方面，中國制度有着天然的優勢，組織動員能力令各方刮目相看，雖然一開始出現了一些問題，但調整之後已經進入正軌並且防控相對得當，成效顯著。

正如世界衛生組織總幹事高級顧問布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）所說，「疫情防控的七個星期裏，我們看到中國的新冠肺炎診治指南已更新到第六版，如此之快的更新、對知識的調整，對於一個擁有14億人口的大國來說是了不起的。」「中國採用的全政府、全社會這一看似老派、經典傳統的防控方式，使其成功避免了少則萬餘多、多則數十萬病例的出現。這是了不起的成就」。

韓國宣布全國進入傳染病最高警戒狀態後，2月24日人們在韓國大邱的一家商店排隊購買口罩。（AP）

在疫情防控方面，中國的確有個好故事。

疫情進入全球傳播階段的同時，中國仍然是疫情輿論熱議的焦點，中國相對其他時期更容易獲得更多話語空間，有多說自己的故事機會，有更多傳達自身聲音的條件。

前不久，中國外交官集體接受採訪回應的大都是李文亮事件、中國防疫透明度之類的問題。那是中國必須面對的各方關切。現在隨着疫情進入新的階段，中國不能再被西方媒體追着提問，是時候讓其他國家了解更加全面的中國防控措施了。只談一開始的不足，不足以認識整體，也不利於傳播更加真實的中國。

一有和中國相關的報道就是同美國爭吵，駁斥美國立場，這沒什麼不對，但這不是中國當下的重點。從傳播的角度看，受眾更願意看爭吵衝突，愈是這樣的時候，愈應該慎重選擇爭吵的時機和對象。現在不是四處和美國爭吵的時候，渲染對立情緒完全沒有必要，干擾了重塑中國形象的好時機更是得不償失。