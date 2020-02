【新冠肺炎・韓國】新天地教會如何成為傳播元兇

韓國政府2月23日將新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情預警上調至「嚴重」這一最高級別後,多個國家和地區已經提升前往韓國的旅遊警示級別。美國建議民眾如非必要,避免前往韓國,同時美軍宣布縮減3月份同韓國的軍演規模。韓國中央防疫對策本部2月26日下午通報,韓國新增115例新型冠狀病毒肺炎病例,全國累計1,261例。目前,新病例爆發的大邱市和慶尚北道列為特別管控區。

韓國新冠肺炎疫情持續擴散,和該國新天地教會教徒的傳播是分不開的。近幾日新增病例中超過一半和新天地教會有關。那麼,新天地教會究竟是怎麼樣的組織,竟然連韓國政府在關鍵時期也難以做到嚴格把控,以至於至今沒有人知道新冠肺炎疫情是如何在新天地教會傳播開來的?

新天地教會的全稱是「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」(Shincheonji, Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony),由現年88歲的韓國人李萬熙於1984年3月14日建立。該教會自稱是上帝的國度,由上帝創造在現世,以履行天上的意志,李萬熙則是「上帝指派的牧師」,正在人間創造上帝的天國,並將見證《啟示錄》中預言的「末日災難」與「新天新地」。

韓國政府2月25日已經要求總部位於京畿道的新天地教會向政府提供信徒名單及其聯繫方式,並對所有信徒進行病毒檢測,如果新天地教會拒絕合作,政府會採取法律手段。

但是,韓國政府也承認,該教會在韓國共擁有約1,100個據點,政府對該教會的人數統計可能無法做到準確無誤,21.5萬人信徒並不包括 「準信徒」。首先被發現感染的信徒、即韓國「第31號病例」並沒有海外旅行的經歷。但目前韓國政府只知道她曾前往慶尚北道清道郡,而清道郡的大南醫院至少114人感染,不僅包括多名醫護人員,甚至還涉及3例死亡。

據瞭解,該教會佈道者還會潛入其他基督教會,參加他們的禮拜活動,勸說他人皈依「新天地」。由於成百上千名教會會眾聚集在一個室內場所,禮拜、聚餐、交談,病毒在極短的時間裏就能造成感染。

一些信徒對於科學查證也是存在排斥的,包括隱瞞自己的病情和行蹤,或者淡化其中的風險。教會還告訴信徒,不要害怕生病,即便生病也不能停止規勸他人入教。韓國首例病人「第31號病例」在確診前曾至少兩次拒絕轉院,不願接受新冠病毒的檢測。

該教會甚至可能沒有完全公開與第31號病例接觸的信眾的行動軌迹,也不會完全配合政府的追蹤工作。據《韓國時報》報道,在上週對該教會與第31號病例一起進行禮拜的4,000多名信眾進行詢問和調查後,有500多名自稱有症狀,尚有300多人無法取得聯繫。

韓國教會的「亂象」

韓國基督教信徒佔韓國人口比例近30%,而很多迷信組織也披住教會的外衣,行異端之事,且很多時候都是服務於創教者的私人慾望。

比如,新天地教會的「教主」李萬熙就是通過自己的洗腦和煽動,把自己包裝為「彌賽亞再臨」,以此斂財和欺騙女子。他宣稱《聖經》中的諸多隱喻,只有自己才能解讀,其信眾也相信「在最後的審判來臨之時,將會有14.4萬人能夠靈體合一,登上天堂」。

該教會信徒一旦入會,就要放棄學業、工作和其他所有愛好,甚至可以拋棄自己的家庭。據說,他現在的妻子金南熙之前曾有自己的家庭,後來被李萬熙看重後,騙她說她是上帝從天上送來的伴侶,如果不改嫁給他,就是違背上帝旨意,全家都會下地獄。最後,金南熙為了不拖累丈夫和孩子,迅速離婚,嫁給了李萬熙。

韓國政府要扮演更大角色

雖然韓國基督教監理會在2014年就認定「新天地」教會為異端,韓國基督教聯合會也在2016年發佈公告,要求信眾警惕該教會的侵蝕,但韓國政府直至今年2月19日才將新天地教會正式定義為異端(cult)。

政府無力管控或干涉教會,除去宗教自由的原則,一定程度上也因宗教生活在韓國民間基礎甚深。在被日本殖民時期,韓國精英就在尋找「大韓民族的精神傳統」,以反抗日本殖民入侵。直到二戰後,韓國很多人都在尋找精神寄託,而之後成立的各式各樣的教會就有了發揮空間。

這是韓國作為發達經濟體有別於其他亞洲國家的地方。其他亞洲國家受儒家思想的影響,加上一些國家政府的管控,迷信思想很難捲土重來,更難登上大雅之堂。

東西方文化都有包容的一面,但不能在人權自由或宗教自由的標籤下,將一些異端學說合法化或合理化。支持宗教自由不等於政府對異端邪說放任不管。對於打着宗教自由名號進行招搖撞騙的行為,政府必須採取行動,通過行政和法律手段予以打擊。

與此同時,政府也不能忽略現代教育與科技的主導和引導意義。為了杜絕異端學說誤導社會,政府就要需要通過教育和法律管制手段雙管齊下,還給社會一片淨土。