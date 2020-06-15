拆除雕像並不改善種族歧視　反思歷史不應陷入虛無主義

抗議種族歧視的同時，示威者將怒火轉向了殖民主義時期的歷史人物的雕像。

在美國，阿拉巴馬州、印第安納州等多地的抗議者移除或破壞邦聯總統戴維斯（Jefferson Davis）和將領羅伯特・李（Robert Edward Lee）等的紀念雕像，多處紀念航海家哥倫布（Christopher Columbus）的雕像被毀壞。

而更令人吃驚的是，維珍尼亞州、肯塔基州等地方政府加入了移除邦聯紀念物的行動。非洲裔的亞拉巴馬州伯明翰市長蘭伍德芬（Randall Woodfin）表示，寧可打官司也決心下令移除當地一座邦聯士兵紀念碑，「因為這比城市內部發生騷亂的代價要低」。11日，美國國會黑人黨團一些議員提出了「移除國會大廈內11座紀念南方邦聯軍政人物雕像」的提案。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）隨即發聲呼籲移除國會大廈內的邦聯雕像，稱它們「向仇恨致敬，而不是向傳統致敬」。

抗議種族歧視的示威已經發展為推倒雕像的暴力行動，蔓延至世界各地，點大圖瀏覽：

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在英國倫敦議會廣場，邱吉爾（Winston Churchill）紀念雕像被示威者肆意塗鴉，並被寫上「丘吉爾是種族主義者」字樣。6月7日，英國布里斯托爾的抗議者拆除了奴隸販子愛德華・科斯頓（Edward Colston）的雕像，並將其扔進了港口。

位於倫敦一家博物館門前的羅伯特・米利根（Robert Milligan）雕像被工作人員移走，官方認為，該雕像已經不被當地社區所接受。抗議者已經擬定了一份要拆除的60座「種族主義」紀念碑的名單。

在法國，柯爾貝爾（Jean-Baptiste Colbert，路易十四時期法國著名政治家、財政大臣）的雕像早已是抗議者的重點關注對象，被抗議者們推到被拆邊緣。奧朗德（François Hollande）擔任總統時期的前總理、現任奴隸記憶基金會主席的埃羅（Jean-Marc Ayrault）13日要求把法國國民議會以柯爾貝爾命名的大廳改名，以及法國財政部以其命名的大樓改名。在馬提尼克，舍爾徹（Victor Schoelcher，法國廢奴主義者）的兩座雕像被砸，身體支離破碎。在巴黎市中心加利埃尼（Joseph Simon Gallieni，第一次世界大戰時的巴黎城防司令，巴黎的拯救者）的雕像也處於法國警方的保護之下。

法國總統馬克龍6月14日在發表全國電視講話中說道，「我們共和國不會從歷史上抹去任何名字。它不會忘記任何藝術品，也不會拆除雕像。」圖為今年3月馬克龍在參觀口罩工廠後發表講話。（AP）

拆除奴隸販和殖民主義者的雕像成為抗議種族示威的變種，正在西方世界蔓延。此舉似乎可以緩解示威者內心的怒火，但這並不是解決問題的辦法。無論是美國還是英法德，整個西方社會難以迴避的歷史是殖民主義時期。在歷史發展的各個階段，傑出人物的出現都是適應社會發展和時代需要的結果。他們本身有歷史侷限性，也有歷史功績。一代人只能幹一代人的事。不能以穿越的視角看待現實問題，不能以後人之要求苛責於前人。

一些人之所以稱之為偉人，是在當時的歷史條件下，他們比一般人看得高、看得遠，做出了推動時代前進的事。樹碑立像表達了民眾對歷史人物貢獻的感念，同時感召後來的民眾精神的意義。

推倒雕像，以現在的標準清算過去，是歷史虛無主義。

佩洛西所在的美國民主黨正在收割反種族歧視的政治紅利，無底線迎合示威者的訴求。圖為6月8日佩洛西在新聞發佈會上公布一項立法，旨在追究警察部門的責任。（AP）

看待歷史人物要把問題提到一定的歷史範圍之內，只有將歷史人物放在他們所處的社會歷史環境中，才有可能對其進行客觀全面的評價。看待歷史人物也要從他一生的全部活動出發，結合社會歷史條件與歷史人物個性的實際，以發展的眼光進行全面的探討，不能侷限於一時一事，抓住一點概況一生，攻其一點不及其餘。

反對種族歧視無可厚非，但不能矯枉過正。普通示威者的過火言行可以諒解，但是一些政客推波助瀾支持推倒雕像或者更名運動，實際上扮演了清算歷史的壞角色。

美歐需要對殖民主義時期的歷史進行反省，曾經的種族傲慢、掠奪文化不應該被過度美化，但反思歷史，不等於否定基本事實，更不是重新換一套標準。

消滅種族歧視需要如今的在位者拿出改革者的魄力，為有色人種提供更多平等的機會，革除現有社會的弊病。「欲知大道，必先為史。滅人之國，必先去其史。」向古人開刀是轉嫁矛盾，由此帶來的否認歷史的危害將更加深遠，無助於彌合分裂的社會氛圍，為以後更大的動盪埋下了伏筆。