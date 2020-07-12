從核設施到彈藥庫　疫情後的伊朗連環爆

7月5日，伊朗政府坦承，位處中部的納坦茲（Natanz）核設施於7月2日突然起火，導致組裝新離心機的建築體受損，某些精密測量儀器付之一炬，恐將迫使新離心機的研發與出產時程延後。根據伊朗安全單位表示，這場大火起於內部爆炸，爆炸原因已查明，但「出於安全考慮」，有待日後時機合適再行公布。

然而儘管官方嚴守口風，仍有幾位不願具名的伊朗官員向媒體透露，納坦茲核設施的爆炸並非意外，而是受美國與以色列攻擊所致，坊間隨後更傳出幾種攻擊版本：網襲、空襲與安置炸彈。

伊朗核設施爆炸：伊朗原子能組織（AEOI）證實，該國位於納坦茲（Natanz）的煉濃縮鈾核設施發生「事故」。圖為美國科學和國際安全研究所發布的現場圖片。（Twitter@TheGoodISIS）

儘管美以對此指控加以否認，但有鑑於兩國此前網襲伊朗的經驗，加上以色列在事後第一時間釋出了清晰的建築倒塌衛星圖，以國內甚至也有政治人物指責內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當局以國民安全換取政治籌碼，似乎愈加坐實了流言。

7月10日凌晨，伊朗首都德黑蘭郊區、城市加爾姆達雷赫（Garmdareh）和聖城（Qods）又發生連環爆炸，導致城市大規模停電；媒體Al-Arabiya甚至報道，位處德黑蘭西南部的革命衛隊（IRGC）導彈倉庫沒能倖免。伊朗雖未證實Al-Arabiya的報道，但由於一系列事件的地點太過特殊，不僅加劇了以色列的嫌疑，也令此事陷入諱莫如深的疑雲中。

三國多年的偷襲糾葛

而在此前，伊朗與美以間已有過幾回敵後偷襲的交手。

2010年，伊朗遭遇名為「震網」（Stuxnet，又稱蠕蟲）的惡意軟件攻擊，該軟件以伊朗核設施為狙擊目標，最後導致伊朗全國近60％的電腦遭受感染，並波及印度尼西亞、印度、阿塞拜疆、美國與巴基斯坦等地。2012年，美國官員坦承，此次網襲所用軟件，是在以色列協助下，由美國國家安全局研發而成，目的在於阻止伊朗發展核武。而當時受災最重的，便是納坦茲核設施。

2020年4月24日，彼時以色列剛開始執行鍼對疫情的第一階段封鎖，伊朗革命衛隊便趁機先發制人，藉網絡襲擊了該國多地的供水站，不僅導致數據庫數據異常，更自境外接管系統，使得氯與其他化學物質被以不正確的比例混入自來水、甚至令水泵暫時停止運行。上述種種令以色列疲於奔命，決定對伊朗施以回擊。2020年5月9日，以色列趁機對伊朗海軍所在的阿巴斯港發動網絡攻擊，這次襲擊導致指揮船舶、卡車和貨物移動的系統崩潰，港口因此停運多天。

而與以色列相比，美國對伊朗的襲擊向來較為公開，例如1988年的伊朗航空655號班機空難，當時位處伊朗水域內的美國海軍將固定航線上的民航機擊落，導致機上290人全數遇難。即便美國事後辯稱是識別錯誤，仍在國際輿論譴責下，向伊朗支付了1億3,180萬美元的賠償金。最近較著名的案例，則是2020年1月，美國對伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的暗殺事件，還一度引發了美伊即將開戰的國際恐懼。

2020年1月7日星期二，在伊朗克爾曼市，哀悼者參加了蘇萊曼尼的葬禮。（AP）

上述為各方公開承認的交手紀錄，然而伊、美、以之間尚有許多難以證實的襲擊疑雲。例如在2010到2012年間，伊朗共有四名核科學家接連死於暗殺，以色列既未證實也未否認參與，美國更因長期資助、庇護伊朗反政府武裝團體「伊朗人民聖戰者」（MEK）而難脱嫌疑，加上當年也有美方官員出面盛讚暗殺事件，國際上於是普遍將此事歸咎於美以主導。

2019年，沙特油田遇襲，胡塞武裝組織坦承動手，但因伊朗長年介入也門內戰，並支持北方的胡塞陣營，故國際也多視伊朗為此事的背後藏鏡人，加上2012年12月，伊朗曾對沙特阿美石油公司發動大規模的網絡攻擊，導致約有30,000台電腦受感染，成了伊朗狙擊沙特油業的鐵證，遂令前者更難辭其咎。

歸根究柢，伊朗、以色列、美國三方存在長遠的戰略對抗關係，故任何風吹草動，都極易被識別成來自彼岸的襲擊。例如2019年的空襲油田事件，若以長期的政經結構視角觀之，也能形成解釋的論述空間，即美國長年制裁伊朗的石油出口，而沙特則作為盟友填補伊朗缺位後的市場空間，讓制裁得以持續進行，伊朗自然對此大為不滿，故有此舉。

而伊朗此次的爆炸事件，即便美以雙方皆未承認，仍在疫後世界的焦慮情緒下，召喚了過往的歸罪範式。

沙特阿美石油設施遇襲：Planet Labs Inc.提供衛星照片顯示，9月14日沙特阿拉伯布蓋格的石油加工設施被也門胡塞武裝襲擊後着火。（AP）

各有難處與需求

由以色列一方觀之，發動襲擊的潛在政治利益，在於拯救內塔尼亞胡的政治生命。

這位曾經的政治明星如今身陷貪腐風暴，並面臨審判，倘若最後真被定罪，不僅會被迫辭職，更將令政治生涯提早終結。而在近來兩三個月，以色列多次空襲敘利亞境內的伊朗軍事目標，倘若再被證實策畫此次連環爆，將有高機率引發後者反撲，不論是伊朗再度發動網絡攻擊、抑或加大在黎巴嫩與敘利亞的軍事部署等，皆易導致內塔尼亞胡獲取「伊朗威脅」的國家安全籌碼，將己身型塑為以色列不可或缺的守護者，轉移貪腐審判的注意力。

而對美國而言，襲擊本身約是着眼於恫嚇之效。6月29日，伊朗要求國際刑警組織逮捕涉嫌參與暗殺蘇萊曼尼的36名美國官員，其中包括美國總統特朗普（Donald Trump）；此外5月以來，伊朗持續派出油輪向委內瑞拉的馬杜羅 （Nicolas Maduro）政權提供石油，上述種種皆令美國有藉口實施報復舉措。

內塔尼亞胡如今貪腐案官司纏身。（AP）

平心而論，眼下美伊以三國皆受疫情牽制，若放任此事無限制上升、乃至爆發衝突，恐將賠上失控成本；若能藉模糊的歸罪範式，將此事導向曖昧的英雄主義與反帝情調，則對三國皆有好處，即便是受襲的伊朗，也能藉此轉移內部不滿。

故美伊以如今可謂是踱步在各色流言的濃霧後，隱遁自身，維持小規模對峙態勢，但小心翼翼避開大規模衝突的紅線。1月時，伊朗在應對蘇萊曼尼的遇害上便極為克制，如今更是一反常態並未直指美以為兇手，也是深知自身弱勢，不願全面戰略攤牌之故。

一陣連環爆後，外界霧裏看花，當事國則謹慎擷取政治紅利。在疫後的荒涼與蕭條下，重要的並非兇手身分，而是各界所構築的敘事，能否在政治的輿論場上，聚攏四散的民心。