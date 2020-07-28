疑似病例引發封城　金正恩為何如臨大敵

持續保持沒有新冠肺炎（COVID-19）確診病例的朝鮮似乎也已經「中招」。朝中社7月26日報道，朝鮮邊境城市開城市發現1例疑似病例。據報道，該疑似病例是一名「脱北者」，3年前從朝鮮逃至韓國，於7月19日從開城市邊境韓國一側偷越國境進入朝鮮。經過對此人的上呼吸道分泌物和血液進行檢查，發現該非法越境者疑似感染新冠病毒。

朝鮮很快採取了措施：7月24日，朝鮮將開城市徹底封鎖。7月25日，朝鮮勞動黨中央政治局召開緊急擴大會議，朝鮮最高領導人金正恩宣布該地區實施緊急狀態，將國家緊急防疫體系轉為最大緊急體制。

僅僅出現一名疑似病例就直接封城，甚至金正恩直接出面下令。如此強力的動作，放眼全球都是非常罕見的。為何朝鮮如臨大敵？

這要從朝鮮整體的防控思路來看，不能拿着其他國家的標準來看待朝鮮，朝鮮的很多措施一直要比其他國家嚴格。

早在武漢疫情爆發後，1月23日，武漢封城。美國等西方國家從1月28日開始從中國撤僑，俄羅斯在1月30日關閉與中國的遠東邊境。而1月22日，朝鮮就宣布關閉中朝邊境，甚至無限期禁止中國遊客入境，直到研發出疫苗為止。與早在1月22日便和世衛組織召開新聞發佈會、1月26日便限制邊境往來、禁止公眾活動、調配醫療資源、所有學校停課的蒙古類似，朝鮮的一系列行動非常之快。

對待外來入境者，中國、英國等國家的隔離時間為14天，朝鮮則將入境者列為「高危人群」，與入境者接觸的人員被列為「次高危人群」，兩類人群需要接受40天以上的居家或定點隔離。即便已接觸隔離，朝鮮也會在1個月內加強醫學觀察，並制定組織工作計劃。嚴苛程度匪夷所思。

相比於很多國家隨着疫情放緩便取消國家緊急狀態，時至今日，朝鮮仍處於國家緊急防疫狀態。

朝鮮在防控疫情對策上，尤其是在無確診病例的情況下都一直處於「高壓」狀態。可以想象，在這樣一個時刻保持對疫情高度警惕的國家，一旦出現疑似病例，採取的措施很可能會超出外界的理解。

再者，這是朝鮮防控風險的一步。新冠肺炎的傳染性非常強，朝鮮本身醫療資源比較匱乏，能否應對病毒蔓延的局面值得懷疑。聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）早在3月25日指出，如疫情爆發，朝鮮醫療系統將不堪重負，尤其在農村地區，部分醫療設施連供電也無法保障，「估計約有900萬人無法獲得基本醫療服務」。

朝鮮國家醫療水平整體相對落後，資源匱乏。（AP）

在連基本的醫療服務都難以滿足的情況之下，疫情爆發後急需的呼吸機、防護服、護目鏡等之類的醫療資源朝鮮該如何獲得？如英國、美國這般醫療水平比較發達的國家都備受新冠肺炎的困擾，更不用提常年受國際制裁的朝鮮，伊朗已經是再鮮明不過的例子。病毒一旦蔓延，造成的後果將很難挽回。

早發現、早隔離等舉措是防控疫情的關鍵，對朝鮮這樣的國家來說，提早預防更是如此，這好過病毒蔓延後的管控。朝鮮採取的這些舉措都是儘可能將疫情擴散的範圍控制在最低。

從這個「脱北者」的情況來看，他是如何避開監視進入朝鮮的引發朝韓雙方的猜測。畢竟朝韓軍事分界線（MDL）鐵欄裝有監視裝備，他不僅越過了軍事分界線，還進入了開城市。這暴露了朝鮮在邊境管控上的漏洞。

朝鮮有必要擔心：此次「脱北者」僅僅是個例嗎？還有多少類似的「脱北者」就這樣「悄無聲息」地進入了朝鮮？他們是否已經在韓國感染病毒？如果他們感染了病毒，與他們接觸的朝鮮民眾到底有多少？是不是有很多人隱瞞了真相？

在這些問題沒有確切答案之前，朝鮮只能「防患於未然」，採取更為嚴厲的舉措來防控疫情。

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