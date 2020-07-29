中美更具危險性的衝突已經在路上

7月以來美國對中國的打壓突然全面升級。7月6日美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）透露，美國正考慮禁止中國社交軟件的使用，其中包括TikTok。7月9日美國財政部宣布將對中國新疆四名現任或前任政府官員施加制裁，美國國務院批准特朗普政府第七次對台軍售。7月13日，蓬佩奧發表南海問題聲明，全面否定中國的主張。7月14日美國總統特朗普（Donald Trump）簽署了《香港自治法》及行政令終止香港特殊待遇。

7月15日蓬佩奧宣布，將對包括華為在內的中國科技公司的特定員工施加簽證限制。7月21日美國要求中國72小時內關閉駐休斯敦總領館。7月23日蓬佩奧在尼克松總統圖書館（Richard Nixon Presidential Library）發表題為《共產主義中國與自由世界的未來》的對華演說。

7月24日中國駐休斯敦總領館被迫關閉，美方人員撬開後門闖入，點大圖瀏覽：

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不少人對中美關係的前途感到擔憂。因為美國的對華動作越來越突破底線。蓬佩奧的南海政策演講是美國政府首次在南海領土爭議問題上公開表明立場，也是美國首次否認中國在南海的「九段線」主張。美國要求中國關閉休斯敦總領館，是中美建交以來的的罕見事件，即便是1989年的「六四風波」也沒有讓兩國關係發展到切斷部分聯繫和驅逐外交官的地步。

有美國媒體人將此事與1941年珍珠港事件前日本駐美國大使館燒文件相比，暗示中美可能有「大事」發生。中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮認為，不能排除美國對華挑起軍事衝突的可能性，必須做好最壞準備。哈佛大學榮休教授、費正清東亞研究中心前主任傅高義（Ezra Feivel Vogel）近日在接受中國官方媒體採訪時也表示：「很不幸，兩國有發生武裝衝突的可能性。」

有聲音將此歸結為特朗普在大選期間對中美關係的消費利用，也有分析稱這是中美關係發生根本性改變的結果，美國對華新戰略已經形成。

以上說法都不無道理。中美矛盾確實已經到了無法迴避的地步，中美關係在部分領域也確實在脱鈎，人們的不適應來源於中美摩擦的頻度和烈度不同以往，隨之而來的陣痛、震盪前所未有。

7月27日美國駐成都總領館應中方要求而關閉，點大圖瀏覽：

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美蘇冷戰從1946年持續到1991年蘇聯解體，40多年間，兩國經歷了古巴導彈危機等險象環生的事件，美國攻打朝鮮、越南，蘇聯入侵阿富汗等等事件都是冷戰的背景下發生的。1894年美國國內生產總值（GDP）超越英國，但直到1944年美元取代英鎊，美國才取代英國稱霸全球，歷時50年。大國實力的轉圜不是一朝一夕實現的。危險事件往往會伴隨整個過程。

最近兩三年，中美矛盾格外突出，這只是剛剛開始，中美之間的博弈還遠未抵達深水區。美國打壓中國的行動初具規模，但遠稱不上巔峰之作。在冷戰時期美國曾提出「杜魯門主義」「馬歇爾計劃」「艾森豪威爾主義」等主張，19世紀後期，為了避免挑戰英國，美國長期奉行孤立主義。應對中國崛起已經成為美國兩黨的共識後，未來美國會醖釀更加清晰的對華戰略。

2020年美國大選無論是特朗普連任還是拜登（Joe Biden）勝選，中美關係的未來都不容樂觀。人們將適應中美不斷危險衝突的新常態。

相信中美會找到矛盾頻髮狀態下全新的相處模式，中國要做的不是徹底消除中美矛盾，而是將中美矛盾管控在一定的頻度，壓平中美矛盾爆發的曲線，不出現無法管控的局面就是勝利。