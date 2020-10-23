美國大選2020｜最後一場辯論　拜登戰術上勝出

10月22日美國總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的辯論比較「正常」和傳統，是兩人在選前最後10天全國拉票的最後一次機會。尤其對於特朗普而言，這也是他扭轉選情頹勢的一次機會。

但是，從整場辯論來看，特朗普依然重視迎合自己的基本盤。雖然他嘗試藉1994年拜登曾支持的刑罪法案議題拉攏非洲裔選民，指控該法案導致非洲裔被監禁的數量大幅增加，並錯誤地稱拜登曾將非洲裔稱為「超級掠食者」（英文原文為「superpredator」，實際上是希拉里的用詞），但預計不會有大的效果。拜登也當場否認了該法案和非洲裔被監禁人數上升之間的關係。

回應此類特朗普不實指控，或者針對拜登上世紀言行的指控，拜登更多強調自己擔任副總統時期的成績。

拜登在辯論後半部分除了多次看手錶以外，整場沒有大的失態和口誤。從他的辯論中，可以看到拜登對普通選民、勞苦大眾、工人階層、中產家庭、移民家庭的同情和關心。

2020年10月22日晚最後一場美國大選辯論舉行（點擊瀏覽更多大圖）：

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特朗普則更多注重攻擊拜登家族腐敗、和華爾街的聯繫，並否定拜登47年的從政生涯，尤其是8年的副總統生涯。特朗普甚至再次將拜登和桑德斯（Bernie Sanders）聯繫起來，甚至認為拜登比桑德斯更左。拜登則回擊自己在初選中擊敗了桑德斯，自己競選的是美國的總統，而非「副總統」，巧妙地回擊了此類指控。

從議題來看，拜登加分項是在疫情、醫改和移民議題方面。這也是美國選民最關心的議題。

疫情方面，拜登警吿美國正在走向「暗黑的冬天」（dark winter），而特朗普依然堅持自己對疫情的看法，並沒有任何改觀，甚至還在淡化新冠病毒的威脅，並聲稱自己有治療方案且疫苗將在數周內問世。

談到醫改時，特朗普再次攻擊「奧巴馬醫改」，連帶地否定拜登。而拜登回擊時不但說要有自己的「拜登醫改」（Bidencare），而且強調進步派所說的醫保是基本人權，承諾要提供全民可負擔得起的醫保項目，並藉此強調工會對自己的支持。

特朗普持續落後，全力競選試圖在最後時刻翻盤（點擊瀏覽大圖）：

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在最後的移民部分，對於特朗普打擊非法移民過程中導致的500多名兒童和家人分離的境況，拜登強調特朗普的政策是「犯罪行為」。在種族議題方面，拜登將特朗普定位為歷史上帶有最重種族主義的總統。在這兩個議題層面，特朗普的辯解要麼模糊，要麼答非所問。

至於拜登施壓特朗普公布報税表、相互攻擊彼此腐敗，其實都是民眾都已都熟悉的事情。雙方否認對方指控，也是預料之中的事情。比如，談到中國，雙方都是利用中國話題攻擊對方腐敗。拜登提到了特朗普在中國的銀行賬戶，但特朗普強調是自己競選總統前的事情。而拜登也否認自己曾幫助兒子在中國和烏克蘭獲取利益。

對於特朗普的表現，保守派不會感到尷尬。因為相比第一場辯論，特朗普變得「規矩」了一些，甚至可以說「變了」。這樣反而是比較正面的效果。至於辯論的內容，其實不重要。對於自由派而言，只要拜登沒有大的口誤，正常發揮，就不會有負面影響。

而且，拜登另外加分的一點是強調兩黨團結和全國團結。他多次強調，無論藍州，還是紅州，都是美利堅合眾國，無論對方是否給自己投票，自己都會是所有美國人的總統。特朗普則比較「侷限」，全場辯論只側重個別搖擺州，比如賓夕法尼亞州和北卡羅來納州。他在辯論中頻繁提及這類戰場州，說明他非常擔心自己在搖擺州的選情。

總之，這是一次比較正常的選舉，表現都符合雙方基本盤的預期，沒有大的波折或者風險。也正是因為如此，兩人此次辯論不太可能起到影響大批搖擺選民的作用。