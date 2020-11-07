美國大選2020｜選戰變街頭政治　分裂和衰退正在「輸掉」美國

美國社會正在陷入分裂，並且不可避免。無論誰贏得美國總統大選，輸掉的都是美國民眾。11月3日以來，隨着美國總統大選陷入膠着，美國現任總統特朗普（Donald Trump）質疑選舉、要求重新計票，美國多地爆發街頭騷亂。在美國紐約、費城、華盛頓、底特律等地，支持特朗普和反對特朗普的民眾都已經走上街頭。美國大選正在演變成街頭政治。

原先贏者通吃的政治規則正在被打破，失敗者也在要求權力。隨着賓夕法尼亞州

（Pennsylvania）、喬治亞州（Georgia）等關鍵州份陸續由拜登（Joe Biden）從後領先，拜登的勝利似可確定。然而，一旦特朗普在敗選後拒絕承認大選結果，對抗性政治和喪失希望的民眾，將使美國社會陷入沒完沒了的抗議、騷亂、以及黨爭扯皮之中，整個美國社會正在陷入撕裂。

然而，相比於政治上的分裂，美國在經濟上的分裂更是有過之而無不及。10月29日，就在美國總統大選前夕，美國商務部公布的經濟數據顯示，根據季節調整後的美國第三季度國內生產總值（GDP）按月年化增幅高達33.1%，創下1947年有記錄以來的最高增幅。美國股市也連續5個月上揚。在美國聯邦儲備局採取的無限量化寬鬆政策刺激下，華爾街的投機家們陷入狂歡。

2020年11月4日，在特朗普試圖阻止對關鍵搖擺州的郵寄選票清點之後，在美國芝加哥爆發遊行，抗議者遊行要求在此次美國總統大選中計算每一張選票。（AP）

但同時，美國新冠肺炎疫情再次失控，截至11月5日，美國累計新冠肺炎確診病例已經接近1,000萬人，死亡24萬人，日新增確診病例更是超過10萬人。美國政府在年初發放的總額近2萬億美元的紓困資金已經用完，每周額外發放的失業救濟金已經吿罄。美國第三季度居民可支配收入減少了13.2%，個人儲蓄由第二季度的4.71萬億美元下降到第三季度的2.78萬億美元，減少了近41%。更多需要收入償還信用卡、養家餬口民眾不得不急於恢復工作。而聯儲局資產負債表在這半年間的時間裏反而增加了2.89萬億美元，增幅近70%。

美國政府借了鉅額債務，美國民眾的收入和存款卻在快速減少。這說明一場對於民眾的瘋狂掠奪正在美國發生。一方面鉅額的財富被富豪和金融機構佔有，而另一方面美國民眾不得不忍受持續的破產和疫情帶來的死亡。這種不公相比於當年2008年國際金融危機之後美國爆發「佔領華爾街運動」時更為殘酷。美國社會的在經濟訴求上的分裂更加難以彌補。

窮人要生存，富人要發財，中產階級要保衛財產。而這一切在美國都必須按照資本的優先順序來安排。在中國，面對這種不公和不作為，民眾還可以將其歸罪為政府和政黨的貪腐、懶政，歸罪於政黨對於社會責任、「共同富裕」承諾，甚至是對於中共理想的背叛。但在美國，面對贏者通吃、弱肉強食的市場法則和有限的政府責任，民眾的失望與憤怒甚至沒有發泄的方向。

而所謂的政黨競選沒有人願意去觸碰「深層國家」的核心利益，只能在表面上政治作秀。無論是特朗普連任還是拜登當選，誰也沒有辦法挑戰資本的既得利益，跳出華爾街的框架，去從根本上加大對公共服務、基礎設施的投資，變革金融屬性和財產分配的原則，於是，剩下的只有相互指責、推諉、扯皮。

2020年11月5日，特朗普的支持者在位於美國底特律TCF中心的中央計票委員會外，抗議選舉結果。（AP )

於是，街頭政治就成為了民眾表達失望與憤怒的方式。就如同在烏克蘭、泰國、埃及，以及大多數爆發顏色革命、陷入街頭政治的國家一樣。經濟的撕裂最終導致了政治的分裂。並且隨着社會財富的分化，這種動盪將更加劇烈和頻繁，直至撕裂整個社會，甚至成為無政府主義、法西斯主義、恐怖主義的温床。

目前的美國其實正在經歷這一過程。原先贏者通吃的政治規則正在被打破，失敗者也在要求權力。一旦特朗普在敗選後拒絕承認大選結果，美國社會將陷入沒完沒了的抗議、騷亂、訴訟之中。即使民主黨總統候選人拜登最終當選，來自於民主黨、共和黨之間的扯皮、掣肘也不會停息，這將使得更多的經濟紓困、刺激和產業調整政策擱淺；而來自美國各州、各民團組織，以及精英階層與普通民眾的分裂也將讓各項政策難以落實。

作為一個國家發展、穩定的基礎，美國政治正在喪失平衡各方利益、節制資本的能力。資本的一家獨大正在掏空美國的根基。無論誰贏得美國總統大選，輸掉的都將是整個美國。