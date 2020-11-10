美國大選2020｜三個因素促使拜登難改善中美關係

拜登（Joe Biden）當選美國新一任總統後，其對華政策一直是外界關注的焦點。

基於對特朗普（Donald Trump）政府時期中美關係狀態的判斷，輿論普遍認為，拜登上台後將對中美關係進行一次「重置」（reset），就如同奧巴馬（Barack Obama）上台後「重置」和俄羅斯的關係一樣。至於能否成功，則取決於拜登用什麼樣的人，搭建什麼樣的國安團隊，包括是否重用共和黨人。

即便沒有這種「重置」的官方說法，拜登也會對雙邊關係進行調整，最大的可能是讓美中關係趨於「平穩」，而不是大幅度改善雙邊關係，因為中美局部脱鈎的現實或傾向會存在一段時間，尤其體現在高端晶片、醫藥等高科技領域。在文化教育領域的交流，也會持續存在爭議，比如在美孔子學院的遭遇。

拜登擔任副總統期間曾和中國最高領導人習近平密切交往，點擊查看大圖：

中美也不可能冷戰。一方面是中國不打，美國盟友也不配合；另一方面拜登支持多邊主義和國際合作，一些內政和國際議題上，會有和中國的合作空間。但總體上，競爭會大於合作。這一點和奧巴馬時代的競合關係稍有不同。就整體對華關係判斷，可以從以下三個方面分析。

其一，對華強硬是驢象兩黨的基本共識，或者新時期的「華府共識」。美國已經放棄「歡迎一個和平崛起的中國」說法。如果共和黨繼續控制參議院，美國右翼也會藉助對白宮的制衡影響對華關係。

其二，拜登對外關係應該是以全面修復為主，中國只是其中一環。而修復過程中注重強化盟邦體系，重新打造遏制中國的勢力圈。這就要看拜登推出何種亞洲戰略，以及如何延續奧巴馬時期在經貿、軍事、價值觀等全方位的對華制衡策略。

其三，為2024年大選考慮，拜登上台第一要務依然是內政，而非外交，即開展疫情防控、提振國內經濟、找回工作崗位，回饋白人工薪選民。這也是2016年希拉里（Hillary Clinton）敗選的教訓之一。

2019年6月29日，中國國家主席習近平和特朗普在二十國集團（G20）大阪峰會期間會晤。這可能是特朗普任內最後一次同習近平會晤。（Reuters）

這一點從拜登目前宣布的四大要務也能看出，分別是抗疫、重振經濟、改善種族關係以及應對全球氣候變化。其中，在抗疫和應對氣候變化方面，拜登可能會採取和中國合作的姿態。

拜登上台後，美國國內的經濟問題、種族矛盾和底層對建制體系的不滿依然存在，支持特朗普的選民也不會走遠，他們的焦慮並未緩解。

換句話說，拜登第一任期（假設他會尋求連任）會受到很大的束縛，在外交上不能學老布殊（George H. W. Bush）那樣發力過猛。如果選民訴求和焦慮得不到緩解和解決，4年後的2024年大選拜登和民主黨就可能被右翼反撲。

最後，拜登和中國最高領導人習近平有私人交情，預計會利用一些非正式地、柔和或靜默外交方式改善高層關係，但只能起到共同把握大方向、「管控」（manage）分歧的作用，目的主要是為了防止雙邊關係失控和脱軌，令一方出現錯估和誤判，起到一個「穩定」雙邊關係的作用。

對於國際大變局下的中美關係，拜登只要「穩定」中美關係，就已經不易。