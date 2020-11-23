四百輛坦克對五萬人　解析零下四十度的中印戰線

到11月下旬，中印對峙的拉達克前線氣温驟降，在兩軍對壘的一線地區，氣温降至零下二十至三十度不等。到12月，拉達克前線最低氣温將降至零下四十度左右。

隨着中印兩軍的第九輪軍長級會談即將展開，這意味着雙方將在零下四十度的高原戰場上維持對峙。在戰線兩側，印軍的兵力堆積和解放軍的裝備展示也成為外界關注的焦點。

印軍在拉達克前線部署的總兵力從7月到11月間隨媒體報道發生過幾次變化。7月時，印度媒體披露稱駐紮在當地的14集團軍要編入「三個預備役師」，此後，印方媒體又稱拉達克前方兵力為「5萬人」。到11月上旬，印度報業托拉斯（PTI）最終確認，稱印方的「5萬人」具體部署在拉達克東部海拔4,200米至5,500米一線中印對峙地帶。

莫迪登上「阿瓊」坦克的行為已經成為印度軍事現狀的寫照

不過，印軍的五萬大軍仍處在保障供給的關鍵階段。

《印度教徒報》在10月中旬披露，稱印軍在一線搶修的營房已基本可用，其水電、取暖等設施一應俱全，印軍人士亦稱「全部一線部隊均可入住」。但印方至今仍未能完全解決部隊的防寒被服問題。

在高海拔地區的一線部隊中，印軍的靴子、睡袋、帳篷等物資嚴重不足，竟不得已開始回收舊鞋、舊衣。10月下旬時，《印度快報》等印度主流媒體指出，拉達克一線印軍部隊曾緊急從錫亞琴冰川駐軍處調集「數百套」二手被服，用以應對一線不時之需。

此前，列城地區的印軍開始了大規模的物資配送與補給

到11月下旬，印度報業托拉斯披露，印軍7月下單，從美國採購的15,000套防寒套裝早在9月就送抵印度，但這一萬多件「用於極端寒冷天氣」的裝備要由印度陸軍北部、西部、東部和中央四個司令部決定分配，而非直接送往一線。

此外，印軍在拉達克配備的坦克與裝甲車輛等裝備也讓軍界人士倍感憂慮。

此前，印度總理莫迪（Narendra Modi）曾在11月14日「排燈節」期間登上一輛印度自產的「阿瓊」坦克，由此展示印軍武備之盛。但此舉很快也遭到印度《歐亞時報》等媒體的批評，《歐亞時報》認為，68噸重的「阿瓊」看似威武，實則機動能力嚴重不足，無法應用在中印、印巴邊境等緊張區域，更不用說以空運方式運送至拉達克一線了。

圖為錫亞琴冰川的巴基斯坦一側。印度和巴基斯坦都聲稱擁有該地區主權。海拔高達8,000米的錫亞琴被認為是世界上海拔最高的戰場。 當地也是印軍後勤部門生財的重要渠道。（Getty）

印度《電線報》指出，印方在拉達克地區佈置了T-72和T-90兩種坦克，戰鬥全重約46噸的T-90坦克或可在拉達克東部的的達布克-什約克-鬥拉特別里奧地公路（Darbuk-Shayok-DBO Road,DSDBO）一線通行，但印軍的總兵力不超過三個裝甲團，更不用說其大部仍限於運力，不得不暫時駐屯在列城至楚舒勒一線。

相比之下，解放軍在戰線另一側的兵力部署就讓印方分析人士頗為不安。在11月13日時，印度《Times Now》發表了一篇題為《中國在拉達克東部集結 兵力超300輛坦克》的署名報道，稱解放軍在拉達克一線從北到南一線均佈置重兵。其中，僅坦克和裝甲車輛就有350輛到400輛之多。

圖為一輛俄軍目前使用的T-72型坦克，該型坦克也是印軍在高原地帶使用的主要車型。譬如印方佈置在楚舒勒前方的裝甲部隊就以此為主。（美聯社）

文章指出，解放軍在直逼印軍鬥拉特別里奧地（Daulat Beg Oldi, DBO）的達普桑（Depsang）平地佈置了70至75輛坦克，在加勒萬河口布置了相當數量的步兵戰車，在温泉(位於加勒萬河口以南)和日土（即後方阿里日土縣）分別部署了75輛和45輛坦克。而在與印軍楚舒勒對峙的曼冬錯一線，解放軍至少投入一百多輛坦克，五十多輛步兵戰車，其中多數坦克為最先進的99式主戰坦克。

目前，考慮到拉達克一線的極端環境，中、印兩軍又將在此後繼續會談，這意味着兩軍直到2021年4月前都不太可能展開敵對行動。但無論如何，印軍的佈防早無秘密可言；加之印軍此前已在錫亞琴冰川一線與巴基斯坦僵持多年，其長期以來一直竭力避免的「兩線作戰」至此已成為現實。印軍與解放軍對峙的第二條戰線也由此變得引人注目，並將在2023年4月印度新一輪大選前成為莫迪與印度人民黨（BJP）當局的長期出血點。