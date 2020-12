中印8月班公湖衝突水落石出　印媒：印軍密謀近月成功奇襲

12月中旬,拉達克一線的氣温不斷轉低,自5月以來的中印對峙也轉入低潮。但對新德里的軍界及防務人士來說,問題才剛剛開始。

回顧此前印軍的行動,其指揮混亂的一面時時呈現。中印衝突沒有因此不可收拾,實乃不幸中的萬幸,這其中最突出的一節莫過於8月29日至30日間在班公湖南岸的對峙。

【中印衝突】兩國措辭現巨大差異 班公湖衝突走向何方

中印兩軍衝突再起 班公湖地區72小時發生了什麼?

當時,面對印軍在8月末、9月初的突然行動,很多分析人士深感費解:這場與中印兩軍邊境談判同時展開的「局勢升級」過於突然,由於當地印軍進攻意願低迷,各方多認為解放軍8月29日後遭遇的對手或許另有其人,譬如直屬印方情報機構的「特別邊境部隊」(SFF)。

然而三個月後,來自印度《印刷報》(the Print)的報道讓外界得到了一個匪夷所思的答案:此次行動竟是印軍正規部隊有意展開的唯一「攻勢」。

班公湖一線在2020年9月後仍存些許問題,點擊看解說

12月14日,《印刷報》刊載了一篇題為《印軍奇兵如何在班公湖岸智勝中國》(How Indian Army’s secrecy & unorthodox deployment fooled the Chinese at Pangong Tso)的署名報道。報道引述內幕消息,稱印軍在8月29日至30日間在班公湖南岸神炮山一帶的行動是密謀了近一個月之久的奇襲(Nearly a month’s planning in utter secrecy, unorthodox deployment of multiple units and false flag maneuvering, is what led to Indian forces outflanking the Chinese in Eastern Ladakh in August),還指出此次行動系印軍高層跨司令部調動集團軍的嘗試。

據悉,印軍首次調動了其「山地打擊軍」(MSC),即隸屬於印陸軍東方司令部,由國防參謀長拉瓦特(Bipin Rawat)一手組建的第17集團軍。而駐紮在當地,由印陸軍北方司令部節制的第14集團軍則與此無關。

據印方披露的情報,第17集團軍是在8月上旬接到「密令」後,即在24小時內展開調動。印方忌憚中國衛星偵察及地面觀測設備偵查,17集團軍前往拉達克時因此未攜帶任何重型裝備,只有少數精鋭隨其軍長前往一線。

班公湖南岸地區在8月29日至9月上旬的緊張態勢始終令人費解,印方媒體直到三個月後才不自覺地釋出了關鍵細節:印軍原來已調動正式部隊,只是軍令不通導致局勢並未惡化。(谷歌地圖截圖@多維新聞)

印方又在一個月內於拉達克一線調集傘兵、SFF、裝甲兵、炮兵等四萬人,最終計劃在8月29日至30日間一舉突破。

但印軍分屬於東方與北方司令部的不同單位,加之前往「進攻」的17集團軍其行動也保密,導致駐屯列城至楚舒勒一線的14集團軍似乎並不知曉上方密令。這場計劃了一個月的突襲也變成了各說各話的鬧劇。

到8月31日,仍與中方代表對話的14集團軍即按兵不動,「僅進行防禦性部署」。大舉衝陣的17集團軍則只有小股特種兵前往解放軍監控點拔點,向媒體「報捷」後即撤回。印度各大媒體因此在8月31日大造輿論,強調「外科手術打擊」。

從查漠到拉達克,新德里對其控制能力頗有信心

在8月31日班公湖南岸事端爆發後,印度防長辛格(Rajnath Singh)、外長蘇傑生(S. Jaishankar)、國安顧問多瓦爾(Ajit Doval)、陸軍總司令納拉萬(M.M. Naravane)、拉瓦特等人即在9月1日連夜召開緊急軍事、外交會議,進而在9月2日上午向印軍發出「不惜一切代價堅守陣地」的指示 。

從某種意義上來說,17集團軍的行動可能也是印度上述高層中某一人授意下的一場秘密冒險。幸而,印軍指揮系統的疊床架屋與混亂讓一場可能因盲動而起的大戰化為無形。隨着北京已經給出警吿:印度不僅應加強對一線部隊的管理和控制,以免其越線挑釁或「採取任何可能引發局勢升温的舉動」,新德里也堅明約束,這場幾乎引發戰事的危機也由此消弭於無形。

這場風波的後續答案對中方也是一個警惕。中方深知班公湖一線的印軍可能對短促突擊早有想法。在印軍於加勒萬河谷踹營前,其一線軍警早就有在班公湖北岸一線發動小規模暴力事件的前科。但中方終究未能沒有摸清印度的一線實力和真實部署,亦未發現印軍在一個月間的秘密部署。此次風波的答案,也讓北京在面對邊界問題時,不得不直面它需要較長時間來化解的艱難現實。