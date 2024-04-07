像過年一樣熱鬧　深圳寶安西鄉北帝三月三廟會盛大開啟

春雷陣陣蓋不過喧天的鑼鼓，霪雨霏霏擋不住歡慶的氣氛。4月6日，深圳規模最大、影響最為深遠的民俗文化活動——西鄉北帝三月三廟會熱鬧開場，為數萬市民開啟一場為期9天的文化盛宴。



精彩不斷 多點聯動再現百年廟會繁盛光景

西鄉北帝三月三廟會距今已有500餘年歷史，不僅是深圳最隆重、最熱鬧的民俗文化活動之一，也是本土市民和港澳台同胞參與最廣、影響深遠的非遺活動之一。

作為活動主場地之一，西鄉公園當天彩旗招展、鑼鼓喧天。上午，隨着巡遊隊伍和市民遊客不斷湧入，這裏熱鬧的氣氛不斷攀升。11時30分，深圳今年最大的一場降雨不期而至，巡遊隊伍在雨中勁舞，在連廊下鬥獅，連綿春雨絲毫阻擋不了人們參與的熱情。

14時，雨勢漸緩，盛大的「廟會大巡遊」正式開始。106支巡遊隊伍伴隨着激昂的鼓點、鏗鏘的鑼音從西鄉公園出發，一路經過北帝古廟、真理街、王大中丞祠、巡撫街、鳴樂街、西鄉碼頭舊址、玄壇古廟等西鄉街道歷史文物古跡表演行進，市民遊客沿途翹首觀看，叫好聲、歡呼聲此起彼伏。

「這是我第一次參加廣府民俗文化活動，之前只是聽說廟會的氣氛像過年一樣濃厚，但沒想到現場會這麽精彩。」清明來深旅遊的李女士表示，「這裏舞龍舞獅、民俗表演、美食小吃、文創工藝品等應有盡有，熱鬧得讓人目不暇接。」

西鄉是著名的僑鄉，廟會也承載了西鄉人民及港澳台同胞、海外僑胞共同的文化記憶。一位來自香港的遊客激動地說：「現在從香港到寶安非常方便，有多條直達的跨境巴士。現場的氛圍真是前所未有的熱鬧與親切，我在『廟會大巡遊』中甚至看到了香港西鄉同鄉會代表隊和香港寶安西鄉同鄉會的身影。」

傍晚時分，壓軸大戲伴着夕陽拉開帷幕。國家級非遺項目潮州大鑼鼓率先登場，瞬間點燃了現場觀眾的熱情。緊接着，在傳統樂器合奏聲中，數十名表演者手舉魚燈穿梭於台上，以獨特的舞姿贏得了現場觀眾的陣陣掌聲和歡呼聲。由深圳市粵劇團帶來的非遺傳統粵劇作為當晚的收尾演出，更是將現場氣氛推至高潮，為觀眾呈現了一場全新的夜間實景粵劇演出。

此外，為了全面展示西鄉街道豐富的歷史文化資源，進一步提高廟會的社會參與度，本屆西鄉北帝三月三廟會活動創新採用「主會場+分會場」多點聯動的形式，讓市民遊客遊玩西鄉、不止於廟會。

當天廟會分會場也熱鬧非凡，西鄉街道轄區內博物館、藝術館、西鄉會堂、鹽田社區鹽田夜市、寶安圖書館西鄉街道分館、得豐·榕灣匯商業廣場等地舉辦了豐富多彩的活動，包括人文歷史展、非遺文化節、美食節、朗誦比賽等，讓市民遊客全方位感知西鄉的風土人情和文化底蘊。

「非遺+」組團亮相 助推民俗文化從「活」到「火」

廟會啟幕當天，非遺表演、非遺集市、非遺展覽以及非遺文創等眾多「非遺+」玩法組團亮相西鄉，讓來到現場的市民遊客能夠一站式尋非遺、賞非遺、感知非遺魅力。

據悉，本屆廟會首次特邀佛山市南海黃飛鴻中聯電纜武術龍獅協會、深圳上川黃連勝醒獅武術團、朝陽英歌舞、湖南花鼓戲等10個國家級非遺項目，來到現場參與巡遊、展演及展示，讓市民遊客在家門口就能飽覽「非遺盛宴」。

非遺表演之外，王大中丞祠正門前、寶安圖書館西鄉街道分館裏也是一片熱鬧景象。寶安圖書館西鄉街道分館、航城街道分館、福海街道分館、福永街道分館聯動開展的「觀非遺文化·品書香生活」活動在王大中丞祠舉辦，不少遊客聚集在門口的「非遺之樹」前打卡並領取免費讀者證。而寶安圖書館西鄉街道分館的「喜閱西鄉·『悅』讀非遺 | 西鄉歷史文化展」也於廟會啟幕當日同步開展，為觀眾普及傳統文化，講好西鄉故事。

除靜態展陳外，西鄉街道分館還增設了趣味非遺手工等環節，手繪剪紙、皮影DIY等活動也將於未來幾日在王大中丞祠開展，進一步拓展非遺展示空間，拉近非遺與市民遊客的距離，打通非遺的「最後一公里」。

6日下午，西鄉北帝三月三廟會2024年傳承保護座談會也於綺雲書室召開。眾多學者嘉賓齊聚一堂，探討西鄉北帝三月三廟會的傳承保護工作，並圍繞國家級非遺項目申報提出建議、分享經驗。

西鄉街道黨工委委員、總工會主席李金宇表示，「西鄉街道正處於非遺保護3.0層級，在強調非遺本土性的同時，也接受着現代高科技成果的洗禮，並與之緊密結合。接下來，西鄉街道將以舉辦西鄉北帝三月三廟會活動為契機，精心打造特色文化品牌，加快推動申報國家級非遺項目和省級傳承人，把非遺項目與本地文旅資源相結合，推動非遺成果創新性轉化，並使其成為連接西鄉本地文旅資源的導覽與紐帶。」

據悉，2024西鄉北帝三月三廟會將一直持續至4月14日，期間，將舉辦50餘場特色濃郁、精彩紛呈的活動。其中，廟會另一場值得期待的「重頭戲」——「阿公賜燒肉」將於4月11日在真理街上演。屆時，真理街上千張圓桌依次鋪開，過萬市民歡聚一堂，共同享用寓意着吉祥康瑞的「千歲盆菜宴」。