海軍成立75周年　廣州艦、阿壩艦「回家」停靠南沙開放公眾參觀

在人民海軍成立75周年之際，海軍組織現役艦艇靠泊命名城市，進行以「戰艦回家鄉」為主題的開放展示、國防教育宣傳等活動。唐山、日照、煙台、溫州、廈門、廣州、海口等6艘戰艦回到軍艦命名城市，開放公眾參觀。

4月22日至24日期間，海軍廣州艦、阿壩艦停靠廣州南沙，接受公眾參觀。另一艘阿壩艦本次也將一同開放，是第二次開放公眾參觀。



前來參觀的蔣光薡紀念小學學生陳駿熙從小就是軍迷，他表示，第一次登上廣州艦讓他欣喜不已，「今天親眼見到廣州艦，比以前在書里看到的更加宏偉，我為人民海軍驕傲和自豪。」

除停靠在廣州的廣州艦和阿壩艦外，湛江將展出呼和浩特艦、五指山艦和駱馬湖艦；北海將展出梧州艦、恩施艦、漢中艦和廣元艦。

據悉，海軍廣州艦舷號168，是中國自行研發的新型飛彈驅逐艦，自2004年被命名為「廣州艦」以來，出色完成了人民海軍成立60周年海上閱兵、亞丁灣護航、多國海軍聯合軍演、追蹤監視、戰備值班等重大戰備演訓任務。作為對外展示的窗口，廣州艦還先後出訪10餘個友好國家，向世界展現中國解放軍海軍，被譽為「功勳艦」。

而阿壩艦舷號630，於2019年正式命名並加入中國海軍戰鬥序列。在2023年9月17日，南部戰區海軍某護衛艦支隊阿壩艦執行戰備巡邏任務時，成功救援了一名受傷的菲律賓漁民。