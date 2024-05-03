國家二級保護動物領角鴞落戶江門市中心

近日，記者接到市民報料，稱在江門市蓬江區某小區內發現「貓頭鷹」。經專家確認，出現在該小區的「貓頭鷹」是國家二級保護動物領角鴞。據悉，這是江門城市中心區住宅小區內首次出現領角鴞。目前，小區物管已對領角鴞出現的區域進行圍蔽管理，為領角鴞營造安靜的棲息環境。



藏在枝葉中休息的領角鴞雛鳥。（羊城晚報）

小區「新鄰居」原是領角鴞

「家裏小區成了網紅點，因為來了一群可愛的貓頭鷹及它們的寶寶！」26日下午，江門市民呂小姐在朋友圈發圖，抒發驚喜之情。圖中可見1隻成年貓頭鷹及至少3隻雛鳥棲息在小區綠化樹附近，不少觀鳥愛好者帶上相機和長焦鏡頭，前來觀察、拍照。

市民小樺介紹，日前，該小區物業管理員發現有2隻貓頭鷹幼鳥落巢，於是通知相關部門前來救助。根據專家辨認，確認為領角鴞雛鳥。經初步觀察，發現小區內棲息著5隻領角鴞，截至4月26日19時，發現1隻成年領角鴞，4隻領角鴞雛鳥，其中2隻雛鳥落巢已被相關部門救助，另外2隻均在小區內的樹上。

據了解，目前現場已由小區物管拉起警戒線並張貼告示，非小區住戶的外來觀鳥愛好者也被勸阻入內。保安也表示他們會加強對領角鴞棲息區域的管理，避免傷害和打擾領角鴞的生活。

在樹洞中休息的領角鴞幼鳥。（羊城晚報）

市民觀鳥時應注意安靜遠觀

據介紹，領角鴞為廣東常見的貓頭鷹之一。屬於鴞形目鳥類，是國家二級保護動物，具有明顯的耳羽簇，白天多躲在枝葉濃密的樹上，晚上才開始活動和鳴叫。繁殖期為3月至6月，一般成對活動，通常在天然樹洞內築巢，其他時間通常為單獨活動，一般棲息於山地闊葉林和混交林中，也會出現在山邊和村寨附近的樹林內。這是首次在江門城市中心區的住宅小區內觀察到領角鴞。有觀鳥愛好者認為，以往多在江門鄉郊野外地區觀察到國一、國二珍稀鳥類，這次領角鴞在住宅小區「安家」，證明江門的城市生態環境非常好：「這些鳥類對生態環境要求很高，到了『繁殖期』對棲息環境更挑剔。領角鴞能在城區『安家』，說明它覺得這裏很『宜居』。」

專家提醒，在市區住宅小區內發現領角鴞是很好的自然教育機會。市民在觀鳥時應注意安靜遠觀，尤其是領角鴞這類貓頭鷹，一般性格膽小。白天在樹上休息時，如果人群過於聚集和吵鬧，會使其處於緊張狀態；晚上觀察貓頭鷹的時候，也要注意避免用強光直射，以免傷害其賴以生存的敏銳視覺；每年3至6月為鳥類繁殖季，如發現雛鳥落巢，可將其放回發現地的樹上，由其「父母」喂養，或者通知相關部門前來救助；繁殖季期間，也要盡量避免修剪其棲息地附近的枝葉，或在其棲息地附近使用殺蟲劑、除草劑等化學藥劑。

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