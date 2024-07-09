台青在灣區｜學英歌舞青獅　走進揭陽領略中華傳統文化

「今天的英歌舞表演、青獅表演等中華傳統文化體驗讓我們耳目一新，感到很震撼，也看到許多和台灣一脈相承的文化連接。」台灣青年江承祐興奮地對記者說。

7月6日至7月10日，由GDToday主辦的「台青在灣區」短視頻征集及交流活動在廣東省揭陽市、深圳市舉行，來自台灣的30餘名青年「首來族」一同相聚廣東，感悟歷史印記，了解當地汽車產業發展最新動態。



7月7日，參與活動的台灣青年們來到普寧南山英歌傳承基地、德安里古民居群、揭陽學宮、揭陽城隍廟、揭陽市孫淑強獅藝武術館等地，了解揭陽市非遺文化及民俗傳統。

揭陽青獅表演。（影片截圖）

揭陽青獅表演。（影片截圖）

在揭陽市孫淑強獅藝武術館，台灣青年們為精彩靈動的揭陽青獅表演鼓掌叫好，被這項民俗非遺文化深深吸引。「看到很多親切熟悉的地方！」江承祐告訴記者，孔廟、舞獅、城隍廟等中華傳統文化元素在台灣同樣隨處可見，但他在潮汕地區看到了不同的呈現形式，讓他不禁思考其中的文化連接和歷史傳承。「比如我在升學考試之前也會去孔廟祭拜，廟宇裏逢過節都會有舞獅表演。我想在回去後與家人朋友們分享我在揭陽的所見所聞。」

據介紹，揭陽學宮又稱「揭陽孔廟」，是廣東三大學宮之一，是古代祭祀孔子、培養揭陽學子的最高學府，也是嶺南地區規模最大、配套建築最完善、保存最完整的同類歷史建築組群。

揭陽學宮。（GDToday）

「我們從小學習孔孟著作，汲取其中的智慧，我相信同學們會通過參訪了解其中的歷史淵源，找到我們相同的文化根源。」亞洲大學資訊傳播學系副教授張建人說。

亞洲大學學生樊曜維在觀看震撼的普寧南山英歌舞表演後，抓住機會積極向當地老師請教，不停練習轉動手中的短木棒。「難得有機會深入接觸到富有特色的中華傳統文化，已經迫不及待想和家裏人分享。」樊曜維說。參訪結束後，樊曜維和其他「幸運小夥伴」還獲贈當地英歌舞隊定製的英歌槌，留下珍貴紀念。

據了解，普寧南山英歌傳承基地在今年初對外開放，為市民和遊客提供了了解和欣賞英歌文化的窗口。普寧英歌於2006年被國務院列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。普寧南山英歌作為快板英歌的傑出代表，是普寧英歌最有代表性的一支隊伍。2021年，普寧流沙西街道憑借英歌舞被文化和旅遊部評為2021-2023年度「中國民間文化藝術之鄉」，南山英歌已成為一張亮麗的文化名片。

普寧南山英歌傳承基地。（GDToday）

接下來的三日行程中，台灣青年們還將到訪中石油廣東石化煉化綠色產業石化基地、惠來臨港產業園、廣東工業大學（揭陽校區）、蒙泰化纖、海興集團、百欣電商產業圈、深圳比亞迪等地，了解當地汽車產業鏈最新發展情況。

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