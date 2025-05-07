五一25萬客流逼爆深圳K11　網民兩極評：藝術氣息與甲醛粉塵並存

籌備近10年的深圳K11 ECOAST海濱文化藝術區終於在4月28日正式開業，五一期間亦吸引不少遊客專程前往打卡。然而，有遊客在小紅書等社交平台批評，深圳K11是「草台班子」，招商入駐不到10%，就連宣傳海報的英文翻譯都是電腦亂碼。「深圳新商場撲了嗎」相關話題亦登上微博熱搜，引起熱議。



深圳K11位於蛇口太子灣，項目總建築面積接近23萬平方米，涵蓋文化零售地標K11 ECOAST、多功能文化空間K11 Cultural Centre、新世代辦公空間K11 ATELIER以及海濱長廊Promenade。

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4月28日開業在五一期間亦吸引不少遊客前往打卡。目前入駐商家有無印良品、全棉時代、六福珠寶、森馬，以及餐飲店Starbucks、瑞幸咖啡、大榕樹下等。有民眾表示，深圳K11入駐的品牌不夠高端，與香港K11擁有國際奢侈品大牌相比，深圳K11與其他普通商場相似同質化嚴重。

但即使如此，深圳K11五一期間還是人山人海。新世界發展在官方微博上表示，今年「五一」假期首日，深圳文化新地標K11 ECOAST海濱文化藝術區迎來客流高峰，共計30萬人到訪，五一期間日均客流25萬人。

據社交平台圖片可見，人流站滿了每層的扶手電梯，雖然空鋪佔多數、部份區域亦未開放，但已入駐的商家和開放的戶外市集仍吸引了大量遊客排隊。

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「新浪深圳」在微博發文稱，內地KOL實探後表示，K11商場氣味濃，逛一圈頭暈目眩；品牌招商「翻車」，沒有高奢，全是美容家電；亮黃色的空間設計刺眼，無敵海景只能在玩具店偷窺。微博話題「深圳新商場撲了嗎」也登上熱搜，引發兩極評價。

社交平台上，有網民認為，K11「連空氣中都透露這藝術氣息」十分有趣；但也有網民表示，空氣中都是室內粉塵和裝修味道，需要戴口罩。

亦有網民介紹，雖然入駐率不高，不過「外部設計很好看，適合週末去逛玩，還有免費的展可以拍照出片。」但另一方網民則表示，室外漂亮，但室內裝修還未完工，且招商未完成導致空空蕩蕩，僅潮玩快閃攤位，「與想像中的繁華差了十萬八千里」。此外，還有民眾指出衛生環境問題，直言「還未開荒」、「甲醛超標」。