廣東向電影企業發出五大邀約　影視產業政策推進落實座談會舉行

今年5月22日深圳文博會上，廣東發布了6大文化產業政策包。7月8日，廣東影視產業政策推進落實座談會（電影類）在廣州舉行。廣東省委宣傳部介紹了廣東電影整體發展情況，省廣電局和廣州、深圳市委宣傳部負責同志分別介紹了廣東影視政策、動漫影視政策推進落實情況，30多家頭部電影企業負責人參會交流。



廣東電影蓬勃發展，影視政策快速落地

廣東是中國電影的重要發源地，曾創作了眾多富有時代特色和南國都市風情的電影佳作，開創了南國電影流派。廣東也一直是中國最大的票倉，全省在營影院1300多家，今年的票房已經達到35億元，比去年同期增長20%。近幾年，廣東不斷強化全省電影的頂層設計，資助了50多部影片的創作生產和宣傳發行，每年用於電影扶持獎勵的資金超過1億元（人民幣，下同），2024年廣東立項出品電影票房超過51億元，佔國產影片票房的15.3%，其中票房過億影片7部。特別是廣東動畫作品不斷推陳出新，全國每三部動畫片就有一部是廣東造。廣東還是中國最大的影視衍生品生產基地，形成了完備的產業鏈，僅東莞市每年就生產全球近三成動漫衍生品、八成潮玩。廣東也在不斷加大影視拍攝協調服務，規範市場管理，每年超過100家電影劇組在廣東取景拍攝。

廣東影視政策和動漫影視政策推出後，不斷謀劃精品項目選題，積極推動重點企業和項目落地，進一步完善影視服務體系，多措並舉促進電影消費，優化升級電影產業平台支撐，已有中影（廣州）電影製作公司、光線影業、紫映影業、完美世界等一批影視企業在粵落地，謀劃了《英歌》《歸潮》《逆風出海》《龍舟少年》《烏江引》《逆鋒》一批反映嶺南文化和現實題材的電影選題，《長安的荔枝》《奇遇》等一批優質電影將於暑期檔上映。

聚焦五大合作方向，共築電影產業高地

廣東以最大誠意和「真金白銀」的政策支持，邀請全國電影力量，共同打造電影產業新高地。座談會上，廣東省委宣傳部介紹與全國電影企業深化合作的五大方向，系統規劃未來發展路徑。

聯手創作電影精品。廣東建立起創作選題機制、重點項目推進機制，為優質項目在粵落地提供全方位服務和全鏈條資源支持，整合資金、人才、技術、政策等資源，著力解決企業在文學作品影視轉化、審批時效、投融資等關鍵環節的實際困難，希望與電影企業合作創作更多電影精品。

合作培養影視人才。廣東支持頭部電影企業和高端影視人才以公司落地、項目合作等方式參與廣東電影創作，在大灣區扎根發展；廣東將與電影企業合作共建高層次的影視職業院校；廣東歡迎青年電影人將第一部電影放在廣東創作，願為有潛力的年青創作者提供更多機會和試錯空間。

共建影視科技高地。廣東正在打造環珠江口影視產業帶，支持影視前沿科技應用。廣東誠邀企業將優質項目、創新理念和核心技術帶到廣東、留在廣東，將合作項目從影視內容創作，延伸到產業園區共建、先進技術研發應用、全產業鏈構建等更廣闊的領域。

探索延展影視IP價值鏈。廣東是影視周邊產品開發的聚集地，擁有成熟的製造業基礎和廣闊的市場，在流行音樂、服裝、美妝、潮玩創作生產等方面均處於領先地位。廣東影視政策包支持影視IP在地文旅轉化和衍生品開發，希望與電影企業攜手打造更多具有鮮明辨識度的影視IP，探索延展電影產業鏈條的方式方法。

在粵采風拍攝支持。廣東創新「政府支持、公益服務」模式，深度整合全省影視拍攝資源，構建「1+21」的省市聯動服務網絡，打造從選題策劃到落地拍攝的全週期服務鏈條，支持電影企業、電影人到廣東深入采風採訪、創作拍攝，為項目整合資源、對接場景、調度人員，全力做好服務保障。

政策利好持續釋放，打造良好產業生態

廣東影視政策和動漫影視政策的全鏈條扶持、跨區域協同、高標準激勵，在電影業界引起強烈反響。座談會上，企業代表對廣東的政策環境與合作誠意給予積極回應，表示將進一步加強和廣東合作，看好廣東作為新技術試驗場和重要創作基地的前景。

「拿出『真金白銀』支持影視產業發展，體現了廣東推動影視產業繁榮發展的信心、誠心與恆心。」廣東省委宣傳部相關負責人表示，「我們希望通過貨真價實的影視政策，建立起廣東的影視工業體系、人才培養體系和市場服務體系，為中國電影的百花盛開培土施肥」。