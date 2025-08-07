深圳暴雨引發地陷　龍華小區停車場塌陷多車墜坑　距住宅僅30米

自上周末以來，深圳連續遭到強降雨侵襲。據南方都市報道，8月5日清晨，深圳龍華區觀湖街道「觀平家園」小區外圍停車場發生局部地面塌陷，塌陷區域靠近河道，距離住宅樓約30米，面積達150平方米，深度約3米。相關部門迅速到場處置，未造成人員傷亡，8輛受困車輛已於當日下午全部移出。



影片中，一屋苑的室外停車場發生地陷，多輛停在車位的私家車墜入大坑中，現場有吊車將車輛吊起。

事發於5日早上6時許，觀湖街道應急辦、消防、公安及社區工作人員接報後立即趕赴現場，劃定警戒區並疏散周邊居民。經初步排查，塌陷未波及建築主體，事故原因可能與連日暴雨及地質條件有關。截至6日下午，塌陷區域已全面圍封，地質勘查及隱患排險工作同步展開。

觀湖街道表示，已聯繫深圳市水務規劃設計院啟動恢復項目的設計與評估工作，後續將聯同區應急部門按搶險救災應急預案推進工程立項，盡快實施修復。